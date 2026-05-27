Exclusive : कुठं, कशी होणार परीक्षा? NEET संदर्भात CM फडणवीसांनी सगळंच सांगितलं

CM Devendra Fadnavis On Neet Exam exclusive : राज्यातील विविध घडामोडींवर सारासार विचार करून तितकेच महत्त्वाचे निर्णय घेणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नीट परीक्षेसंदर्भात अतिशय महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली.
CM Devendra Fadnavis On Neet Exam exclusive : राज्याचा कारभार खांद्यांवर घेऊन अतिशय व्यग्र अशा वेळापत्रकातूनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका तितक्याच महत्त्वाच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावली. विविध क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी बजावणाऱ्या आणि महाराष्ट्राचं नाव उंचावणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वांचा गुणगौरव करण्यात आलेला हा सोहळा म्हणजे झी २४ तास या वृत्तवनाहिनीचा 'महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2026' या सोहळ्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांची एक मुलाखतही घेण्यात आली. जिथं त्यांनी झी 24 तासचे मुख्य संपादक कमलेश सुतार यांनी विचाररेल्या प्रश्नांची अतिशय स्पष्ट आणि तितकीच लक्षवेधी उत्तरं दिली.
मुलाखतीच्या या सत्रामध्ये नीट परीक्षा आणि पेपरफुटीवरही उजेड टाकण्यात आला. जिथं, आजच्या युवांमध्ये तणाव आहे नीटसारख्या प्रकरणांचं... याबाबतचा संदर्भ समोर येताच त्यावर अतिशय गांभीर्यानं उत्तर देत मुख्यमंत्र्यांनी काही गोष्टी अधोरेखित केल्या.
NEET च्या संदर्भातील कारवाई ही पूर्णत: शासनानं केली असून, कोणाच्याही मागणीनंतर ही कारवाई झालेली नाही. काही पेपर सेटरनी गडबड करून त्यांचा हस्तलिखित पेपर दुसऱ्या कोणाकडे पोहोचून तो इतरांपर्यंत पोहोचत आहे हे लक्षात आल्यानंतर सरकारने ती परीक्षा रद्द केली असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
'प्रचंड अभ्यास करणं आणि त्यानंतर एखादी परीक्षा रद्द होणं हे विद्यार्थ्यांकरता मानसिकदृष्ट्या तणावाचच असतं पण त्याचवेळी परीक्षा ही पारदर्शी झाली पाहिजे हे तत्वंही महत्त्वाचं आहे. जर परीक्षा झाल्यानंतर अशा प्रकारचा (पेपरफुटी) विषय उघडकीस आला असता तर प्रत्येकाच्या मनात हे राहिलं असतं तर मी पास झालो नाही कारण कोणीतरी गैरप्रकार करून पास झालं आहे. त्यामुळं व्यापक हिताच्या दृष्टीनं परीक्षा यंत्रणेनं एक निर्णय घेतला आणि मला विश्वास आहे की 21 तारखेला होणारी NEET ही नीट होईल', ही बाब मुख्यमंत्र्य़ांनी लक्षात आणून दिलं.
अलिकडच्या काळात, सोशल मीडियामुळं गोष्टींचा वेग इतका वाढला आहे हे सांगताना त्यांनी उदाहरण देत पेपर लिहिला जातानाच तो व्हायरल करायचा आणि काही पद्धतींनी त्याची उत्तरं सांगायली, ज्यामुळं आता परीक्षा केंद्रावर Electronic गोष्टीसुद्धा नेऊ दिल्या जात नसल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले.
नीट परीक्षेसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आपलं मत व्यक्त करत नीटची परीक्षा ऑनलाईन झाली पाहिजे असं स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केलं. टीसीएस सेंटरवर ही परीक्षा घेणार असल्याचे सूतोवाच त्यांनी केले. 'महाराष्ट्रात 1 लाख लोकांची नियुत्ती करत 50 लाख लोकांनी परीक्षा दिली. एकही पेपर लीक झाला नाही, कोणाचीही तक्रार आली नाही, अतिशय सुयोग्य पद्धतीनं आपण ही परीक्षा घेतली असं सांगत जाणीवपूर्वक टीसीएस आणि आयबीपीएस यांच्याच सेंटरवर अगदी जास्त पैसे लागले तरीही परीक्षा करू. अतिशय पारदर्शी असा परीक्षा आम्ही करु शकलो' असं सांगत वेळ आली आहे जेव्हा नीटच्या परीक्षा पूर्णपणे ऑनलाईन झाली पाहिजे अशी ग्वाहीसुद्धा त्यांनी दिली.