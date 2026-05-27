Exclusive : उद्धव ठाकरेंना टोला अन् शिंदेंचं कौतुक; काय म्हणाले मुख्यमंत्री?

CM Devendra Fadnavis On Uddhav Thackeray : राज्यातील राजकीय समीकरणं आणि अनेकदा सत्ताधाऱ्यांमध्येसुद्धा असणारे काही कथित मतभेद चर्चेचा विषय ठरतात. याच राजकीय समीकरणांबाबत मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
CM Devendra Fadnavis On Uddhav Thackeray : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कायमच त्यांच्या राजकीय भूमिका अतिशय परखडपणे मांडताना दिसतात. अनेकदा ते वक्तव्यांच्या माध्यमातून नेत्यांचे कानही टोचतात, काही प्रसंगी तर आपल्याच शैलीत समोरच्याला टोलासुद्धा लगावतात. यावेळी त्यांनी असाच टोला लगावला तो म्हणजे सत्तेतील जुने सोबती आणि आता विरोधी गटात असणाऱ्या माजी मुख्यमंत्री आणि उबाठा गटाचं नेतृत्त्वं करणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांना.
झी 24 तासच्या 'महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2026' निमित्तानं CM फडणवीसांनी खास कार्यक्रमाला हजेरी लावली. यावेळी झी 24 तासचे मुख्य संपादक कमलेश सुतार यांच्या प्रश्नांची अतिशय लक्षवेधी उत्तरंही त्यांनी दिली. खरात प्रकरणापासून नाशिकमधील सर्वच घडामोडी आणि अगदी सत्तेत समन्वय साधण्यासाठीची कला इथपर्यंतच्या चौफेर प्रश्नांवर यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी तितकीच दमदार बॅटिंग करत हे सत्र गाजवलं.
राज्यात एखादी लहानशी निवडणूक आली तरी रस्सीखेच पाहायला मिळते, या राजकीय संतुलनाबाबतचा प्रश्न विचारला असता, 'शेवटी आम्ही तीन वेगवेगळे पक्ष आहोत. त्यामुळं तिघांच्याही काही अपेक्षा, आशा- आकांक्षा आहेत. त्यामुळं जास्त जागा आपल्याला मिळायला पाहिजेच असं तिघांनाही वाटतं. मागण्यात काहीही गैर नाही, शेवटी आम्ही एकत्रित बसूनच याचा निर्णय करतो' असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
राजकीय मुद्द्यांवरील पेच आणि प्रश्नांसमवेत अपेक्षांबाबतचं हे डिलिंग कसं होतं? या प्रश्नाचं उत्तर विचारलं असता 'एकाच पक्षाच्या दोन वेगळ्या गटांशी समन्वय साधला आहे, याबाबत कसं वाटतं? असा प्रश्न केला असता आताचं (शिंदेंच्या शिवसेनेशी) डिलिंग जास्त सोपं आहे असं CM लगेचच म्हणाले. 'आता वास्तवदर्शी लोकं असून, त्यांच्याशी चर्चा करता येते. फोन बंद करून, दरवाजा बंद करून बसणारे आताचे नेते नाहीत', असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांच्यासोबतच्या राजकीय मतभेदांवर टोला लगावत सध्याच्या सर्व राजकीय चर्चा दिल्लीला नव्हे, तर इथंच सुरु आहेत असंही अधोरेखित केलं आणि सध्या सत्तेत असणाऱ्या सरकारमधील समन्वयाकडे लक्ष वेधलं. फडणवीसांनी शिवसेनेच्या दोन्ही गटांबाबत केलेली ही वक्तव्य पाहता शिंदेंचं कौतुक करत ठाकरेंना त्यांनी टोला लगावल्याचं या कार्यक्रमात पाहायला मिळालं. राज्यात सध्याच्या घडीला प्रकाशझोतात असणाऱ्या इतरही मुद्द्यांवरील प्रश्नांची उत्तरं त्यांनी या मुलाखतीदरम्यान दिली.