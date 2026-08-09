/महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट येणार? उद्या दिल्लीत शरद पवारांच्या खासदारांची मोदींसोबत मिटींग तर आज मुख्यमंत्री फडणवीस...

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप होण्याची चिन्ह आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाच्या बातम्या समोर येत असताना आज मुंबई ते कोल्हापूरदरम्यान मोठा घडामोड घडली आहे. त्यामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आलंय. झालं असं की, मुंबईवरून कोल्हापूरला हा विमान प्रवास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि आमदार जयंत पाटील यांनी एकत्र केला. त्यामुळे नेमकं काय समीकरण जुळतंय अशी चर्चा सुरु झाली आहे. त्यात महत्त्वाचे म्हणजे इतके हे चित्र पाहिला मिळालं तिकडे दिल्ली उद्या शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे 8 खासदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत.
राष्ट्रवादीचे 8 खासदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भेट आहे यामागील कारण म्हणजे डिलीमिटेशन विधेयकासाठी आहे असं सांगितलं जातंय. पण तुम्हाला आम्हाला माहितीय राजकारणात कधी काय होईल कुठले सूत्र कुठे जुळतात हे सांगता येत नाही. एकीकडे हा विमानप्रवास आणि दुसरीकडे राष्ट्रवादी खासदारांची मोदींशी भेट यामुळे राष्ट्रवादी आणि भाजप यांच्यामध्ये एकत्र चूल मांडली जाते अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगताना दिसून येत आहे.
आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोल्हापूर आणि सांगली दौऱ्यावर होते. तर आमदार जयंत पाटील हे आपल्या ईश्वरपूर मतदारसंघात निघाले होते. मात्र दोघांच्या एकत्रित विमान प्रवासामुळे राजकीय चर्चांना उधान आलंय.
मागे उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र विमान प्रवास केला. त्यावेळी काही नाही चर्चा नाही. पण आता जयंत पाटील या मुख्यमंत्र्यांसोबत एकाच विमानातून गेले तर आता ते का गेले. विमानामध्ये काय विरोधकांना बसू द्यायचं नाही का? ते जात असेल तर आम्ही आमचा प्रवास गाडीने करायचा का? कमर्शियल विमान आहे तिकिट सगळे काढतात आणि बसतात जातात. याच्यामध्ये मला वाटत नाही चर्चा करण्यासारखं काही आहे.