'जरा संवेदनशीलपणे...', नांदेडमध्ये दुष्काळी बैठकीत काजू, बदाम खाण्यावर CM फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, 'जाणीवपूर्वक...'

नांदेडमध्ये कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीत चक्क मंत्री आणि आमदारांसाठी काजू, बादाम देण्यात आल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यानंतर यावर प्रतिक्रिया उमटत असून विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. सरकारला दुष्काळी परिस्थितीचं गांभीर्य नाही असं रोहित पवार म्हणाले आहेत. तसंच दुष्काळावर चर्चा करुन शेतक-यांना मदत करा असं सांगितलं आहे. यादरम्यान राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाचा खंड पडल्याने दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. प्रत्येक जिल्ह्याचा आढावा सुरू असून, पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्यात येईल असं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे. माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी दुष्काळी बैठकीतील काजू, बदामसंदर्भात भाष्य करताना या गोष्टी टाळल्या पाहिजेत असं म्हटलं आहे.
दुष्काळी परिस्थिती, त्यावरील उपाययोजना, विरोधक यांसह विविध विषयांवर माध्यमांशी संवाद...— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 19, 2026
(नागपूर | 19-9-2026)#Maharashtra #Nagpur pic.twitter.com/EqtHfjG0F0
"आपल्याकडे पद्धत आहे की, बैठकीत प्रशासन ड्रायफ्रूट्स आणून ठेवतात. या गोष्टी टाळल्या पाहिजेत. पण जाणीवपूर्वक दुष्काळ आहे म्हणून असं करत आहे असं म्हणणं योग्य नाही. प्रशासनानेही या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. संवेदनशीलता पाळली पाहिजे," असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.
"राज्यातील अनेक जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाऊस कमी पडल्याने पिकं खराब होत आहे, या सगळ्या गोष्टीचा आढावा घेण्याचा आला. मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्व मंत्र्यांनी चर्चा करुन तयारीचे आदेश दिले आहेत. पुढच्या आठवड्यात प्राथमिक आढावा आणि पंचनामे करु, त्यानंतर ताडीची मदत करु," अशी माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
"कर्जमाफीचं काम झालं असून तीन याद्या पूर्ण झाल्या आहेत. पुढील याद्याही लवकर करण्यास सांगितलं आहे. शेतकऱ्यांना सर्व ती मदत केली जाणार आहे. अल नीनोच्या संकटाबाबत माहिती होतं त्यामुळे चाऱ्याची लागवड करुन ठेवली आहे. जिथे टंचाई जाणवेल तिथे पुरवठा केला जाईल. शेतकऱ्यांना अतिरिक्त वीज मिळावी अशी तजबीज केली आहे," असं त्यांनी सांगितलं.
पुढे ते म्हणाले की, "ज्या ठिकाणी विहिरीला पाणी तिथे पिकं वाचवता येतील. वेगवेगळ्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. दुष्काळी उपाययोजना करुन काहितरी दिलासा आपण त्यांना देऊ. विरोधकांनाही माहिती आहे की, हे सगळे दुष्काळाबाबतचे जे जीआर आहेत, त्यांच्या काळात तेच होते. नियमांचं पालन केलं तर NDRF चे पैसे मिळतात. राज्य सरकारच्या मदतीने आपण आधी मदत करतो नंतर एनडीआरएफचे पैसे क्लेम करतो. विरोधकांना राजकारण करण्याची वाईट सवय लागली आहे, राजकारण करणं योग्य नाही".
मोठ्या धरणांमधील पाणी पिण्यासाठी वापरणार असून, मोठ्या धरणांमध्ये पाणी राखून ठेवले आहे अशी माहिती यावेळी त्यांनी दिली.