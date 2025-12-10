मुख्यमंत्री फडणवीसांची फर्माईश नार्वेकरांनी केली पूर्ण, हुर्डा पार्टीतल्या 'त्या' गाण्याने साऱ्यांना नेलं नव्वदीच्या दशकात!

Nagpur Hurda Party: नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी गेल्या वर्षाप्रमाणे यंदाही सर्व आमदार-मंत्र्यांसाठी मजेशीर हुर्डा पार्टी आयोजित केली. भाजप, विरोधी पक्ष सगळेच नेते यासाठी आमंत्रित होते. या पार्टीत भाकरी, हुरडा, शेंगदाणे, गाजर-मुळ्याच्या सलाडचा बेत होता. अधिवेशनाच्या तणावात ही पार्टी सर्वांना मनमोकळा श्वास घेण्याची संधी बनली. या साऱ्यात मुख्यमंत्री फडणवीसांनी फर्माइश केलेल्या गाण्याची चर्चा जोरात होती.
विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या पार्टीत स्टेज गाजवला. त्यांनी कुमार सानूचे प्रसिद्ध गीत 'एक दिन मिट जायेगा माती के मोल, जग में रह जाएँगे प्यारे तेरे बोल…” अतिशय सुरेल गायले. यानंतर उपस्थित आमदार, मंत्री आणि नेत्यांनी टाळ्या आणि शिट्ट्या वाजवत दाद दिली. काहींनी तर स्टेजवर चढून नार्वेकरांना गाण्याची साथ दिली. सगळ्यांचा उत्साह पाहून वातावरण अगदी घरगुती झालेले पाहायला मिळाले.
गाण्याचा कार्यक्रम जोरात सुरू असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हसत-खेळत एक खास फर्माईश केली. त्यांनी 1990 च्या आशिकी सिनेमातील कुमार सानूचेच एखादे गाणे ऐकायचे आहे, असे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांची ही फर्माईश ऐकून टाळ्यांचा कडकडाट झाला. 90 च्या दशकातील रोमँटिक गाण्यांची भुरळ आजही फडणवीसांना पडलेली दिसली. नार्वेकरांनीही लगेच ती फर्माईश पूर्ण केली.
हिवाळी अधिवेशनात रोज होणाऱ्या जोरदार चर्चा, आरोप-प्रत्यारोप यामुळे नेहमी तणावाचे वातावरण असते. पण या हुर्डा पार्टीत सत्ताधारी-विरोधक सगळे जण हसत-खेळत, गप्पा मारत, एकमेकांना हुरडा खाऊ घालताना दिसले. राजकारण, पक्ष बाजूला ठेवून सगळे सगळे मित्रासारखे वागले. अशा छोट्या मैफलींमुळे नेत्यांमधला जिव्हाळा आणि एकजूट दिसून येते.
मंगलप्रभात लोढा यांनी गेल्या वर्षीही असाच हुर्डा पार्टीचा कार्यक्रम ठेवला होता. तेव्हाही खूप गाणी-मज्जा झाली होती. यंदाही त्यांनी ही परंपरा कायम ठेवली आणि अधिवेशनाच्या धावपळीत सगळ्यांना हलकं-फुलकं मनोरंजन मिळालं. अशा उपक्रमातून जनतेलाही राजकारण्यांचा वेगळा, मित्रत्वाचा चेहरा दिसतो.
