Marathi News
मुख्यमंत्री फडणवीसांची फर्माईश नार्वेकरांनी केली पूर्ण, हुर्डा पार्टीतल्या 'त्या' गाण्याने साऱ्यांना नेलं नव्वदीच्या दशकात!

Nagpur Hurda Party: विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या पार्टीत स्टेज गाजवला.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 10, 2025, 06:10 PM IST
मुख्यमंत्री फडणवीसांची फर्माईश नार्वेकरांनी केली पूर्ण, हुर्डा पार्टीतल्या 'त्या' गाण्याने साऱ्यांना नेलं नव्वदीच्या दशकात!
हुर्डा पार्टी

Nagpur Hurda Party: नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी गेल्या वर्षाप्रमाणे यंदाही सर्व आमदार-मंत्र्यांसाठी मजेशीर हुर्डा पार्टी आयोजित केली. भाजप, विरोधी पक्ष सगळेच नेते यासाठी आमंत्रित होते. या पार्टीत भाकरी, हुरडा, शेंगदाणे, गाजर-मुळ्याच्या सलाडचा बेत होता. अधिवेशनाच्या तणावात ही पार्टी सर्वांना मनमोकळा श्वास घेण्याची संधी बनली. या साऱ्यात मुख्यमंत्री फडणवीसांनी फर्माइश केलेल्या गाण्याची चर्चा जोरात होती.  

राहुल नार्वेकरांचा गाण्याचा जलवा

विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या पार्टीत स्टेज गाजवला. त्यांनी कुमार सानूचे प्रसिद्ध गीत 'एक दिन मिट जायेगा माती के मोल, जग में रह जाएँगे प्यारे तेरे बोल…” अतिशय सुरेल गायले. यानंतर उपस्थित आमदार, मंत्री आणि नेत्यांनी टाळ्या आणि शिट्ट्या वाजवत दाद दिली. काहींनी तर स्टेजवर चढून नार्वेकरांना गाण्याची साथ दिली. सगळ्यांचा उत्साह पाहून वातावरण अगदी घरगुती झालेले पाहायला मिळाले.

मुख्यमंत्री फडणवीसांची खास फर्माईश

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE 24 TAAS (@zee24taas)

गाण्याचा कार्यक्रम जोरात सुरू असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हसत-खेळत एक खास फर्माईश केली. त्यांनी 1990 च्या आशिकी सिनेमातील कुमार सानूचेच एखादे गाणे ऐकायचे आहे, असे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांची ही फर्माईश ऐकून टाळ्यांचा कडकडाट झाला. 90 च्या दशकातील रोमँटिक गाण्यांची भुरळ आजही फडणवीसांना पडलेली दिसली. नार्वेकरांनीही लगेच ती फर्माईश पूर्ण केली.

तणाव विसरून सगळे एकत्र

हिवाळी अधिवेशनात रोज होणाऱ्या जोरदार चर्चा, आरोप-प्रत्यारोप यामुळे नेहमी तणावाचे वातावरण असते. पण या हुर्डा पार्टीत सत्ताधारी-विरोधक सगळे जण हसत-खेळत, गप्पा मारत, एकमेकांना हुरडा खाऊ घालताना दिसले. राजकारण, पक्ष बाजूला ठेवून सगळे सगळे मित्रासारखे वागले. अशा छोट्या मैफलींमुळे नेत्यांमधला जिव्हाळा आणि एकजूट दिसून येते. 

गेल्या वर्षापासून चालत आलेली परंपरा

मंगलप्रभात लोढा यांनी गेल्या वर्षीही असाच हुर्डा पार्टीचा कार्यक्रम ठेवला होता. तेव्हाही खूप गाणी-मज्जा झाली होती. यंदाही त्यांनी ही परंपरा कायम ठेवली आणि अधिवेशनाच्या धावपळीत सगळ्यांना हलकं-फुलकं मनोरंजन मिळालं. अशा उपक्रमातून जनतेलाही राजकारण्यांचा वेगळा, मित्रत्वाचा चेहरा दिसतो.

FAQ

१. प्रश्न: नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात हुर्डा पार्टी कोणी आयोजित केली होती?

उत्तर: मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी गेल्या वर्षाप्रमाणे यंदाही सर्व आमदार-मंत्र्यांसाठी मजेशीर हुर्डा पार्टीचे आयोजन केले होते. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेते सर्वजण उपस्थित होते.

२. प्रश्न: पार्टीत कोणी गाणे गायले आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी काय फर्माईश केली?

उत्तर: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्टेजवर “एक दिन मिट जायेगा माती के मोल” हे कुमार सानूचे गीत अतिशय सुरेल गायले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी हसत-खिदळत १९९० च्या आशिकी सिनेमातील कुमार सानूचेच एखादे गाणे ऐकायची खास फर्माईश केली.

३. प्रश्न: या हुर्डा पार्टीमुळे नेत्यांमध्ये काय बदल दिसला?

उत्तर: अधिवेशनातील रोजचे आरोप-प्रत्यारोप आणि तणाव विसरून सगळे नेते हसत-खेळत, एकमेकांना हुरडा खाऊ घालत आणि गाण्याची मजा घेताना दिसले. सत्ताधारी-विरोधक सगळे मित्रासारखे एकत्र आले, ज्यामुळे त्यांच्यातील जिव्हाळा आणि मैत्रीचा बाजू जनतेला दिसला.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
cm devendra fadanvisKumar Sanu songAashiqui Rahul NarvekarHurda Partyमुख्यमंत्री फडणवीस

