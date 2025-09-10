English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Govt Scheme : राज्यात आणखी एक मोठी योजना; बावनकुळेंनी दिली A to Z माहिती

Maharashtra Govt Scheme : राज्यातील नागरिकांमध्ये असणाऱ्या प्रत्येक घटकाला केंद्रस्थानी ठेवत काही महत्त्वाच्या योजनांची आखणी केली जाते... त्यातच आणखी एका योजनेची भर   

Updated: Sep 10, 2025, 12:16 PM IST
cm fadnavis Baliraja Panand raste yojana for farmers a big announcement by Revenue Minister Chandrashekar Bawankule

ओम देशमुख, झी मीडिया, मुंबई : (Maharashtra Govt Scheme) महाराष्ट्रात सातत्यानं समाजातील प्रत्येक घटकाला केंद्रस्थानी ठेवत राज्य शासनाकडून काही महत्त्वाच्या योजनांची आखणी केली जाते. यामध्ये आता आणखी एका महत्त्वाच्या योजनेचा समावेश झाला असून, त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना घेता येणार आहे. खुद्द राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीच या नव्या योजनेची माहिती दिली. 

शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या या योजनेचं नेमकं स्वरुप काय? 

महाराष्ट्र राज्य शासनानं सुरु केलेल्या या योजनेचं नाव 'मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना' असून, शेतीमधील वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी योजनेची आखणी करण्यात आली आहे. ज्यासाठी सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. 

सदर योजनेसाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली मतदारसंघनिहाय समिती स्थापन होणार असून पुढील अंमलबजावणी केली जाणार आहे. 

कशी होणार योजनेची अंमलबजावणी?

सरकारकडून प्राधान्यानं या योजनेवर भर दिला असून 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत योजनेच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने कार्यकाही होणं आवश्यक असेल. या प्रक्रियेमध्ये साठी प्रथमतः सीमांकन करणं आवश्यक असून, सर्व आमदारांनी याबाबत अतिदक्ष राहून सर्व पाणंद रस्ते नकाशावर आणावेत. 

- पुढं हा नकाशा महिनाभरात गावामध्ये प्रसिद्ध करण्यात यावा.
- विविध 13 योजनांच्या माध्यमातून सध्या या रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.  
- या योजनेच्या कामकाजासाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली मतदारसंघनिहाय एक समिती स्थापन केली जाईल. 
- समितीत प्रांताधिकारी सदस्य सचिव तर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, भूमी अभिलेख अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी आणि वन विभागाचे अधिकारी काम करतील.
- ​​ रस्त्यांच्या दर्जावर भर देत चांगली माती आणि मुरुम वापरण्याची सूचना करण्यात आली आहे. 
- ​एक किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या रस्त्यांना व्हीआर नंबर देण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला जाईल.

FAQ

मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना काय आहे?
ही महाराष्ट्र शासनाची एक नवीन योजना आहे, ज्याचा उद्देश शेतकऱ्यांच्या शेतीमधील वाहतुकीच्या समस्या सोडवणे आहे. या योजने अंतर्गत पाणंद रस्त्यांचे बांधकाम आणि दर्जेदार सुधारणा केली जाणार आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?
शेतकऱ्यांना शेतीमाल वाहतुकीसाठी सुसज्ज आणि टिकाऊ रस्ते उपलब्ध करुन देणे, ज्यामुळे शेतीशी संबंधित वाहतूक सुलभ होईल आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टळेल.

योजनेचा निधी कसा उपलब्ध होणार आहे?
या योजनेचा निधी सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंडातून आणि विविध 13 सरकारी योजनांच्या अभिसरणातून उपलब्ध करुन दिला जाईल.

 

