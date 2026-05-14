CNG Price Hike: रातोरात महाराष्ट्रात सीएनजीचे दर वाढले! टॅक्सी, रिक्षांच्या दरातही आता वाढ?

CNG Price in Maharashtra: महाराष्ट्रात सीएनजीचे दर आज 14 मे रोजी वाढले असून यामुळे मुंबईतील वाहतूक खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
CNG Price Hike 14 May 2026 in Maharashtra: महाराष्ट्रात CNG वापरणाऱ्या लाखो वाहनधारकांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. महानगर गॅस लिमिटेड (MGL) ने कंप्रेस्ड नॅचरल गॅस अर्थात CNG च्या दरांमध्ये प्रति किलो 2 रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे. या दरवाढीनंतर मुंबई महानगर प्रदेशातील CNG ची किरकोळ किंमत आता 84 रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे. यापूर्वी हा दर 82 रुपये प्रति किलो होता. कंपनीने जाहीर केलेले नवे दर 14 मे 2026 च्या मध्यरात्रीपासून लागू झाले आहेत.
ही दरवाढ केवळ मुंबई पुरती मर्यादित नसून ठाणे, नवी मुंबई आणि मुंबई महानगर क्षेत्रातील इतर उपनगरांमध्येही लागू करण्यात आली आहे. तसेच पुणे, पिंपरी-चिंचवड, चाकण, तळेगाव आणि हिंजवडी परिसरातही CNG चे दर वाढले आहेत. या भागांमध्ये आता CNG साठी वाहनधारकांना 92.25 रुपये प्रति किलो मोजावे लागणार आहेत.
महानगर गॅस लिमिटेडच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीमुळे ही दरवाढ अपरिहार्य झाली आहे. सध्या जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. पश्चिम आशियातील तणाव, ऊर्जा पुरवठ्यातील अडचणी आणि वाढती आयात किंमत यामुळे नैसर्गिक वायूचा खर्चही वाढला आहे. भारताला मोठ्या प्रमाणात गॅस आयात करावा लागतो आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण झाल्यामुळे आयात आणखी महाग पडत आहे. या वाढत्या आर्थिक ताणामुळे कंपनीने ग्राहकांवर दरवाढीचा भार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या दरवाढीचा सर्वाधिक परिणाम सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रावर होण्याची शक्यता आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात अंदाजे 12.8 लाख वाहने CNG वर चालतात. यामध्ये सुमारे 4 लाख 70 हजार ऑटो रिक्षा, 1 लाख 60 हजारांपेक्षा जास्त टॅक्सी आणि 5 लाखांहून अधिक खासगी कारचा समावेश आहे. त्यामुळे आता रोजच्या प्रवासाचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार आहे.
दरवाढीनंतर अनेक ऑटो रिक्षा संघटनांनी भाडेवाढीची मागणी केली आहे. इंधनाचे दर वारंवार वाढत असल्याने चालकांचे उत्पन्न कमी होत असल्याचा दावा संघटनांकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे किमान 1 रुपयांनी बेस भाडे वाढवावे, अशी मागणी पुढे आली आहे. जर सरकारने किंवा परिवहन विभागाने याला मंजुरी दिली, तर सर्वसामान्य प्रवाशांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडू शकतो.
गेल्या काही वर्षांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुलनेत स्वस्त पर्याय म्हणून अनेकांनी CNG वाहनांकडे वळण्याचा निर्णय घेतला होता. कमी खर्च आणि तुलनेने पर्यावरणपूरक इंधन म्हणून CNG ची लोकप्रियता वाढली होती. मात्र आता सातत्याने होणाऱ्या दरवाढीमुळे वाहनधारकांमध्ये नाराजी वाढताना दिसत आहे.
विशेषतः मुंबईसारख्या शहरांमध्ये रोजच्या प्रवासासाठी लाखो लोक रिक्षा, टॅक्सी आणि CNG कारवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे इंधन दरातील प्रत्येक वाढीचा परिणाम थेट नागरिकांच्या दैनंदिन खर्चावर होतो. तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती सुधारली नाही, तर आगामी काळात आणखी दरवाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या तरी वाहनधारक आणि प्रवासी दोघांनाही वाढत्या इंधन खर्चाचा सामना करावा लागणार असून, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरील आर्थिक ताण वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
अहमदनगर ₹95.50, अकोला ₹93.53, अमरावती ₹93.78, छत्रपती संभाजीनगर ₹91.90, भंडारा ₹86.93, बीड ₹96.20, बुलढाणा ₹93.53, चंद्रपूर ₹90.00, धुळे ₹93.65, गडचिरोली ₹90.00, गोंदिया ₹86.93, हिंगोली ₹93.53, जळगाव ₹96.20, जालना ₹96.20, कोल्हापूर ₹96.95, लातूर ₹85.50, मुंबई ₹92.25, नागपूर ₹88.90, नांदेड ₹90.65, नंदुरबार ₹89.14, नाशिक ₹93.65, धाराशिव ₹85.50, पालघर ₹79.50, परभणी ₹90.65, पुणे ₹92.50, रायगड ₹81.00, रत्नागिरी ₹85.50, सांगली ₹95.50, सातारा ₹95.50, सिंधुदुर्ग ₹83.65, सोलापूर ₹93.00, ठाणे ₹81.00, वर्धा ₹90.00, वाशिम ₹93.53, यवतमाळ ₹93.78.