English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

2504 बाटल्या, 12.43 लाख, 12 अटक अन् 41 रडारवर; ; संभाजीनगरात सर्वात मोठं रॅकेट उद्ध्वस्त

तरूणांना 'कोडेन फॉस्फेट' या खोकल्याच्या औषधांचा पुरवठा करणाऱ्या एका मोठ्या रॅकेटचा छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे

शिवराज यादव | Updated: Sep 14, 2025, 09:00 PM IST
2504 बाटल्या, 12.43 लाख, 12 अटक अन् 41 रडारवर; ; संभाजीनगरात सर्वात मोठं रॅकेट उद्ध्वस्त

मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये तरुण-तरुणींना नशेच्या विळख्यात अडकत आहेत. या तरूणांना 'कोडेन फॉस्फेट' या खोकल्याच्या औषधांचा पुरवठा करणाऱ्या एका मोठ्या रॅकेटचा छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. पोलीस आयुक्तांचं विशेष पथक, गुन्हे शाखा आणि अंमली पदार्थ प्रतिबंधक विभागाच्या विशेष पथकानं ही कारवाई केली आहे. 12 जणांना अटक करून 41 जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

छत्रपती संभाजीनगरात चाललंय काय, असा प्रश्न पडलाय..आता हेच पाहा, या औषधांच्या बाटल्या वाटत असल्या तरी यात आजारासाठीचं औषध नाही. 'कोडेन फॉस्फेट' हे खोकल्याचं औषध म्हणून तरूण तरूणींना विकलं जातं पण या सगळ्या बाटल्या ड्रग्जनं भरलेल्या आहेत. कुणाला संशय येऊ नये यासाठी वापरलेली ही डोकॅलिटी. पण शेवटी पोलिसांनी या रॅकेटचा पर्दाफाश केला. 

गेल्या दोन वर्षांपासून अनेक एमआर, मेडिकल चालक शहरातल्या कुख्यात गुन्हेगार, अमली पदार्थांच्या संपर्कात आले. पन्नासपेक्षा अधिक जणांचं हे सिंडिकेट तयार होऊन त्यांनी संपूर्ण मराठवाड्यात जाळं पसरवलं. बनावट परवाने तयार करून औषधी कंपन्यांना वेदनानाशक, गुंगीच्या औषधांची ऑर्डर दिली जायची. नंतर महाविद्यालयीन विद्यार्थी, नशेखोरापर्यंत दहापट अधिक रक्कम घेऊन ते ड्रग्ज पोहोचवलं जायचं. राजरोसपणे हा सगळा प्रकार सुरू होता. गेल्या तीन महिन्यांपासून या रॅकेटवर पोलिसांचं बारीक लक्ष होतं. पोलिसांनी एका पेडलरला पकडलं आणि प्रकरणाचा भांडाफोड केला. 13 जिल्ह्यांमध्ये 200 हून अधिक पेडलर्सचं नेटवर्क चौकशीत समोर आलं आहे.

ड्रग्ज रॅकेटमधले अविनाश, रूपेश आणि अमोल पोलिसांच्या अटकेत

तिघे आधी MR होते मात्र त्यांचे जीएसटी आणि औषधी परवाने रद्द

त्याच बंद जीएसटी आणि परवान्यावर ते औषधांची ऑर्डर द्यायचे

विविध औषधी दुकानं, एजन्सीचालक, डॉक्टरांच्या कागदपत्रांचा यासाठी वापर

एकमेकांच्या संपर्कासाठी इतर चॅटिंग अॅप, दुस-यांची बँक खाती, वाहनांचा वापर  

नशेसाठी हे ड्रग्ज खरेदी केलं जायचं आणि शहरातल्या पेडलर्सला विकलं जायचं

अनेकांना या नशेच्या गोळ्या पुरवल्या जायच्या 

पोलिसांच्या धडक कारवाईत रॅकेटचा पर्दाफाश

जरी पोलिसांची कारवाई सुरू आहे तरीही ही नशेची औषधं, गोळ्या राजरोसपणे मिळतात आहे. त्यामुळे याच्या मुळाशी जाऊन सखोल चौकशी व्हावी आणि हे रॅकेट उद्ध्वस्त व्हावं, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Codeine PhosphateSambhajinagarcrime

इतर बातम्या

IND VS PAK : ना नजर मिळवली, ना हात... टॉसच्यावेळी सूर्यकुमा...

स्पोर्ट्स