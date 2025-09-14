2504 बाटल्या, 12.43 लाख, 12 अटक अन् 41 रडारवर; ; संभाजीनगरात सर्वात मोठं रॅकेट उद्ध्वस्त

मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये तरुण-तरुणींना नशेच्या विळख्यात अडकत आहेत. या तरूणांना 'कोडेन फॉस्फेट' या खोकल्याच्या औषधांचा पुरवठा करणाऱ्या एका मोठ्या रॅकेटचा छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. पोलीस आयुक्तांचं विशेष पथक, गुन्हे शाखा आणि अंमली पदार्थ प्रतिबंधक विभागाच्या विशेष पथकानं ही कारवाई केली आहे. 12 जणांना अटक करून 41 जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
छत्रपती संभाजीनगरात चाललंय काय, असा प्रश्न पडलाय..आता हेच पाहा, या औषधांच्या बाटल्या वाटत असल्या तरी यात आजारासाठीचं औषध नाही. 'कोडेन फॉस्फेट' हे खोकल्याचं औषध म्हणून तरूण तरूणींना विकलं जातं पण या सगळ्या बाटल्या ड्रग्जनं भरलेल्या आहेत. कुणाला संशय येऊ नये यासाठी वापरलेली ही डोकॅलिटी. पण शेवटी पोलिसांनी या रॅकेटचा पर्दाफाश केला.
गेल्या दोन वर्षांपासून अनेक एमआर, मेडिकल चालक शहरातल्या कुख्यात गुन्हेगार, अमली पदार्थांच्या संपर्कात आले. पन्नासपेक्षा अधिक जणांचं हे सिंडिकेट तयार होऊन त्यांनी संपूर्ण मराठवाड्यात जाळं पसरवलं. बनावट परवाने तयार करून औषधी कंपन्यांना वेदनानाशक, गुंगीच्या औषधांची ऑर्डर दिली जायची. नंतर महाविद्यालयीन विद्यार्थी, नशेखोरापर्यंत दहापट अधिक रक्कम घेऊन ते ड्रग्ज पोहोचवलं जायचं. राजरोसपणे हा सगळा प्रकार सुरू होता. गेल्या तीन महिन्यांपासून या रॅकेटवर पोलिसांचं बारीक लक्ष होतं. पोलिसांनी एका पेडलरला पकडलं आणि प्रकरणाचा भांडाफोड केला. 13 जिल्ह्यांमध्ये 200 हून अधिक पेडलर्सचं नेटवर्क चौकशीत समोर आलं आहे.
ड्रग्ज रॅकेटमधले अविनाश, रूपेश आणि अमोल पोलिसांच्या अटकेत
तिघे आधी MR होते मात्र त्यांचे जीएसटी आणि औषधी परवाने रद्द
त्याच बंद जीएसटी आणि परवान्यावर ते औषधांची ऑर्डर द्यायचे
विविध औषधी दुकानं, एजन्सीचालक, डॉक्टरांच्या कागदपत्रांचा यासाठी वापर
एकमेकांच्या संपर्कासाठी इतर चॅटिंग अॅप, दुस-यांची बँक खाती, वाहनांचा वापर
नशेसाठी हे ड्रग्ज खरेदी केलं जायचं आणि शहरातल्या पेडलर्सला विकलं जायचं
अनेकांना या नशेच्या गोळ्या पुरवल्या जायच्या
पोलिसांच्या धडक कारवाईत रॅकेटचा पर्दाफाश
जरी पोलिसांची कारवाई सुरू आहे तरीही ही नशेची औषधं, गोळ्या राजरोसपणे मिळतात आहे. त्यामुळे याच्या मुळाशी जाऊन सखोल चौकशी व्हावी आणि हे रॅकेट उद्ध्वस्त व्हावं, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.