Marathi News
मुनगंटीवार विरुद्ध जोरगेवारांमध्ये कोल्ड वॉर; गटबाजीचा भाजपला फटका?

Mungantivar VS Jorgevar: जोरगेवारांकडून चंद्रपूर महापालिकेा प्रमुख पद काढून घेतल्याची चर्चा आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 25, 2025, 10:38 PM IST
मुनगंटीवार विरुद्ध जोरगेवारा

Mungantivar VS Jorgevar: चंद्रपूर जिल्ह्यात नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपला जोरदार फटका बसला.त्यानंतर भाजपमधला अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आणि मुनगंटीवारांच्या मनातली खदखद बाहेर पडली.पक्षात बाहेरुन आलेल्यांमुळे पक्षाचा पराभव झाल्याचं म्हणत मुनगंटीवारांनी हात वर केले. अर्थात त्यांचा रोख होता तो आमदार किशोर जोरगेवारांकडे. त्यानंतर भाजपमध्येच आरोप प्रत्यारोपांचं सत्र सुरु झालं.

पण यानिमीत्ताने चंद्रपूर जिल्ह्यातलेच भाजपे मुनगंटीवार, हंसराज अहीर, आणि किशोर जोरगेवार यांच्यात सारं काही आलबेल नसल्याचं स्पष्ट झालं.ब्लेमगेम सुरु झाल्यावर मुनगंटीवार, अहिर आणि जोरगेवारांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. 

यानंतर आता मुनगंटीवारांचं पक्षश्रेष्ठींनी बहुधा ऐकलंय. कारण जोरगेवारांकडून चंद्रपूर महापालिकेा प्रमुख पद काढून घेतल्याची चर्चा आहे. त्यांच्या जागी अजय संचेतींना जबाबदारी दिल्याचं बोललं जातंय. 

या गटबाजीचा महापालिका निवडणुकीत पक्षाला फटका बसू नये म्हणून तिन्ही नेत्यांसोबत भाजपचे महामंत्री उपेंद्र कोठेकर यांनी संयुक्त बैठक घेतली. तिघांमधल्या मतभेदांचा पक्षाला फटका बसू नये यासाठी ही बैठक घेण्यात आली.

काही दिवसात महापालिका निवडणुकीसाठी तिकीट वाटप पूर्ण होईल.चंद्रपूर महापालिकेत नगरपालिका निवडणुकीसारखा फटका बसू नये यासाठी पक्षाने आता कंबर कसलीये. आता तिघांमधले मतभेद दूर करण्यात पक्षाला यश येतं का हे बघावं लागेल. नाहीतर याच गटबाजीचा फटका येत्या निवडणुकांमध्येही बसू शकतो.

'पक्षाने माझी ताकद कमी केली'

नगरपालिका निवडणुकांचे निकाल लागले. त्यात चंद्रपूर जिल्ह्यात भाजपची पिछेहाट झाली आणि मुनगटीवारांच्या मनातली खदखद बाहेर आली. चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या 11 पैकी 8 जागांवर काँग्रेसचे नगराध्यक्ष निवडून आले. त्यामुळे राज्यभरात विजयाची पताका फडकवणाऱ्या भाजपला इथे मात्र मोठा फटका बसला. त्यानंतर या पराभवाच खापर मुनगंटीवारांनी पक्षनेतृत्वावर फोडत पक्षाला घरचा आहेर दिला. यावरुन विरोधकांना टीकेची आयती संधी मिळाली.मुख्यमंत्र्यांनी मात्र पक्षप्रवेशावरुन पक्षाची ताकद वाढल्याचं मुनगंटीवारांना सुनावलं आहे. तसंच महापालिका निवडणुकांमध्ये ताकद देऊ असं म्हटलं आहे. यावरुन  ताकद नसतानाही मी काम करतो असं थेट उत्तर मुनगंटीवारांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलं आहे. पराभवाला जबाबदार धऱताना मुनगंटीवारांचा रोख होता आमदार किशोर जोरगेवार यांच्याकडे होता. कारण मुनगंटीवारांचा विरोध डावलून त्यांना पक्षात घेण्यात आलं होतं. त्यामुळे मुनगंटीवारांचं हे वक्तव्य म्हणजे कार्यकर्त्यांचा अपमान असल्याचं जोरगेवारांनी म्हटलं आहे. आधीच मंत्रीमंडळात डावलल्यामुळे मुनगंटीवार नाराज आहेत.  मुनगंटीवारांच्या याच जखमेवर मंत्री गिरिश  महाजनांनी मिठ चोळलं आहे. मंत्रीपद असतं तर जिंकलो असतो का? असं त्यांनी विचारलं. महापालिका निवडणुका झाल्यानंतर राज्यभरात कार्यकर्ते आणि नेत्यांच्या भेट घेणार असल्याचं मुनगंटीवारांनी म्हटलं आहे. मुनगंटीवार मनात आले ते फटकन बोलून जातात. सत्ताधारी पक्षात असूनही सरकारला एखाद्या मुद्द्यावरुन धारेवर धरायला सुद्धा ते मागे पुढे बघत नाही. आपल्या मनातली खदखद त्यांनी या निवडणुकीच्या निमित्ताने बोलून दाखवली आहे. आता मुख्यमंत्री म्हटले त्याप्रमाणे महापालिका निवडणुकांमध्ये मुनगंटीवारांना अपेक्षित ताकद दिली जाते का आणि मुनगंटीवार त्याचं चीज  करतात का हे बघणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
cold warMungantiwarJorgevarBJPमुनगंटीवार विरुद्ध जोरगेवार

