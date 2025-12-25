मुनगंटीवार विरुद्ध जोरगेवारांमध्ये कोल्ड वॉर; गटबाजीचा भाजपला फटका?

Mungantivar VS Jorgevar: चंद्रपूर जिल्ह्यात नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपला जोरदार फटका बसला.त्यानंतर भाजपमधला अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आणि मुनगंटीवारांच्या मनातली खदखद बाहेर पडली.पक्षात बाहेरुन आलेल्यांमुळे पक्षाचा पराभव झाल्याचं म्हणत मुनगंटीवारांनी हात वर केले. अर्थात त्यांचा रोख होता तो आमदार किशोर जोरगेवारांकडे. त्यानंतर भाजपमध्येच आरोप प्रत्यारोपांचं सत्र सुरु झालं.
नगरपालिका निवडणुकांचे निकाल लागले. त्यात चंद्रपूर जिल्ह्यात भाजपची पिछेहाट झाली आणि मुनगटीवारांच्या मनातली खदखद बाहेर आली. चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या 11 पैकी 8 जागांवर काँग्रेसचे नगराध्यक्ष निवडून आले. त्यामुळे राज्यभरात विजयाची पताका फडकवणाऱ्या भाजपला इथे मात्र मोठा फटका बसला. त्यानंतर या पराभवाच खापर मुनगंटीवारांनी पक्षनेतृत्वावर फोडत पक्षाला घरचा आहेर दिला. यावरुन विरोधकांना टीकेची आयती संधी मिळाली.मुख्यमंत्र्यांनी मात्र पक्षप्रवेशावरुन पक्षाची ताकद वाढल्याचं मुनगंटीवारांना सुनावलं आहे. तसंच महापालिका निवडणुकांमध्ये ताकद देऊ असं म्हटलं आहे. यावरुन ताकद नसतानाही मी काम करतो असं थेट उत्तर मुनगंटीवारांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलं आहे. पराभवाला जबाबदार धऱताना मुनगंटीवारांचा रोख होता आमदार किशोर जोरगेवार यांच्याकडे होता. कारण मुनगंटीवारांचा विरोध डावलून त्यांना पक्षात घेण्यात आलं होतं. त्यामुळे मुनगंटीवारांचं हे वक्तव्य म्हणजे कार्यकर्त्यांचा अपमान असल्याचं जोरगेवारांनी म्हटलं आहे. आधीच मंत्रीमंडळात डावलल्यामुळे मुनगंटीवार नाराज आहेत. मुनगंटीवारांच्या याच जखमेवर मंत्री गिरिश महाजनांनी मिठ चोळलं आहे. मंत्रीपद असतं तर जिंकलो असतो का? असं त्यांनी विचारलं. महापालिका निवडणुका झाल्यानंतर राज्यभरात कार्यकर्ते आणि नेत्यांच्या भेट घेणार असल्याचं मुनगंटीवारांनी म्हटलं आहे. मुनगंटीवार मनात आले ते फटकन बोलून जातात. सत्ताधारी पक्षात असूनही सरकारला एखाद्या मुद्द्यावरुन धारेवर धरायला सुद्धा ते मागे पुढे बघत नाही. आपल्या मनातली खदखद त्यांनी या निवडणुकीच्या निमित्ताने बोलून दाखवली आहे. आता मुख्यमंत्री म्हटले त्याप्रमाणे महापालिका निवडणुकांमध्ये मुनगंटीवारांना अपेक्षित ताकद दिली जाते का आणि मुनगंटीवार त्याचं चीज करतात का हे बघणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.