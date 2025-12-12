English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
राज्यात 'जीवघेणी' थंडी, गारठून तिघांचा मृत्यू; हवामान विभागाकडून 13 जिल्ह्यांसाठी दक्षतेचा इशारा!

Maharashtra Cold Wave : महाराष्ट्रात थंडीचा कडाका वाढला असून, विदर्भ आणि मराठवाड्यासह राज्याच्या 13 जिल्ह्यांमध्ये डिसेंबरच्या थंडीला अनुसरून दक्षतेचा इशारा जारी करण्यात आला आहे.   

सायली पाटील | Updated: Dec 12, 2025, 10:01 AM IST
अमर काणे, झी मीडिया, नागपूर : (Maharashtra Cold Wave) हवामान विभागानं पुढील दोन दिवसांसाठी विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याला थंडीचा यलो अलर्ट जारी केला असून, त्यामुळं सामान्य जनजीवनावरसुद्धा आता या कडाक्याच्या थंडीचा परिणाम होताना दिसत आहे. इतकंच नव्हे, तर राज्यातील थंडीची लाट 'जीवघेणी' ठरत असल्याची भीतीसुद्धा व्यक्त केली जात आहे. 

विदर्भात तीन मृत्यूंची नोंद

विदर्भात थंडीची तीव्रता वाढली असून उघड्यावर झोपणाऱ्यांना बेघर नागरिकांचा या थंडीच्या माऱ्यामुळं मृत्यू ओढावल्याची शंका वर्तवण्यात येत आहे. सदर घटनांविषयी पोलिसात आकस्मिक मृत्यूची नोंद, करण्यात आली असून अंतिम अहवाल आल्यावर मृत्यूचं कारण स्पष्ट होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

मागील २४ तासांत ३ ज्येष्ठ व्यक्ती मृत्य झाल्याची नोंद विदर्भात झाली असून थंडीने गारठल्यामुळं मृत्यू झाल्याची प्राथमिक शंका व्यक्त केली जात आहे. तर, डेथ ऑडिट रिपोर्ट अर्थात मृत्यूचा अंतिम अहवाल येणे बाकी आहे. एमआयडीसी, पाचपावली आणि वाडी पोलीस हद्दीत तिघांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाली. वाडी पोलीस स्टेशन हद्दीत श्रीकृष्ण रुग्णालयाशेजारी 65 वर्षीय व्यक्ती बेशुद्ध अवस्थेत आढळली. त्यानंतर मेडिकलमध्ये त्यांना मृत घोषित करण्यात आलं. 

पाचपावली पोलीस स्टेशन हद्दीत मेट्रो पिलरखाली 65 वर्षीय पुरुष निपचित अवस्थेत आढळला असता त्यांना डॉक्टरांकडे नेण्यात आलं जिथं त्यांना मृत घोषित करण्यात आलं. तर, एमआयडीसी पोलीस स्टेशन हद्दीत बोस्टन कॅफेसमोर गॅरेजजवळ ज्येष्ठ नागरिक बेशुद्ध झाल्याचं दिसून आलंय त्यांना एम्समध्ये नेलं असता तिथं मृत घोषित करण्यात आलं. तिन्ही मृतांची ओळख अद्याप पटलेली नाही नसून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आल्याचं कळत आहे. 

13 जिल्ह्यांना थंडीमुळं अलर्ट! 

केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार 12 डिसेंबरपासून उर्वरित डिसेंबर महिन्यासाठी राज्यातील 13 जिल्ह्यांना थंडीची लाट आणखी तीव्र होणार असल्याचा इशारा देत नागरिकांनी यादरम्यान आरोग्याची काळजी घ्यावी असा इशारा देण्यात आला आहे. मध्य महाराष्ट्र, विदर्भासह मराठवाड्यात हा कहर अधिक पाहायला मिळेल, त्यामध्ये पुढील 24 तास अधिक थंड असतील हा इशारा जारी करण्यात आला आहे. 

विदर्भात प्रामुख्यानं वर्धा, नागपूर, गोंदियामध्ये थंडीचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. जिथं नागपूरमध्ये पारा 9 ते 11 अंशांदरम्यान असेल तर अमरावतीतही अशीच थंडी नागरिकांना घरात डांबून ठेवताना दिसेल. दरम्यानच्या काळात ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांची विशेष काळजी घेत आरोग्य सांभाळण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आल्या आहेत. 

 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

