मंत्रीपद मिळेल म्हणून काही नेत्यांनी अशोक खरातचं मूत्रप्राशन केलं; मनोज जरांगेंनी राजकारण्याची खिल्ली उडवली

मंत्रीपद मिळेल म्हणून काही नेत्यांनी खरंच मूत्रप्राशन केलं. हे लाजिरवाण असल्याचं म्हणत जरांगे पाटील यांनी खरात दरबारात हजेरी लावणाऱ्या राजकीय नेत्यांवर थेट हल्लाबोल चढवला.   

वनिता कांबळे | Updated: Apr 22, 2026, 11:33 PM IST
Manoj Jarange On Ashok Kharat : मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी अशोक खरातवरुन राजकारण्याची खिल्ली उडवली आहे. मंत्रिपद मिळेल असं भविष्य सांगितल्यानं राजकारणी लोक खरातचे मूत्रही प्यायल्याचा टोला जरांगेंनी लगावला आहे. अशोक खरात जे पाजत होता ते नेते पित होते अशी टीका त्यांनी केली. एवढंच नव्हे तर खरात हा सामान्य माणसाचा बुवा नव्हता तर बड्या श्रीमंत लोकांचा बुवा होता असा टोलाही त्यांनी लगावला.

खरात हा श्रीमंत लोकांचा बाबा गरीबाचा नाही, गरीब श्रद्धा पाळतात अंधश्रद्धा नाही. मनोज जरांगे पाटील यांनी खरात प्रकरणावर भाष्य केले.  मंत्रीपद मिळेल म्हणलं की मोठ्या लोकांनी खरातच मूत्रप्राशन केलं हे लाजिरवाणं, आहे. खरात दरबारात हजेरी लावणाऱ्या राजकीय नेत्यांवर मनोज जरांगे पाटलांनी थेट प्रहार केला. 

सातारा गॅजेट साठी आठ महिने उलटून गेले आणखी किती दिवस वाट पाहायची

मराठा आरक्षण उपस्थिती बरखास्त करा अशी थेट मागणी मनोज जरंगे पाटील यांनी केली आहे. उपसमितीचे अध्यक्ष पदावरून विखे पाटील नाव करतील असं वाटत होतं मात्र त्यांनी नाव घालवलं. असा थेट हल्लाबोल जरांगे पाटील यांनी चढवला. मराठा समाजाच्या हक्क आणि प्रश्नासाठी स्वतंत्र मराठा आणि कुणबी मंत्रालय स्थापन करा अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणारा अस जरांगे पाटील म्हणाले. 

उपसमितीने मराठा समाजाच्या सुखदुःखाकडे लक्ष द्यायचं असतं मात्र त्या साठी त्यांच्याकडे वेळ नाही विदूषकी लोकांसाठी त्यांच्याकडे वेळ आहे. सातारा गॅजेट साठी आठ महिने उलटून गेले आणखी किती दिवस वाट पाहायची असा सवाल करत जरांगे पाटील यांनी विखे पाटलांवर निशाणा साधला. धाराशिव येथे भीम जयंती कार्यक्रमासाठी आले असता त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. 

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Manoj Jarange on the Ashok KharatCriticism of political leaders of MaharashtraManoj JarangeAshok Kharatमनोज जरांगे

