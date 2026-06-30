बड्या कंपन्यांना नकोसं झालं, मुंबई- पुणे? रिअल इस्टेट क्षेत्रात का आलं हे नवं वळण?

मुंबई | मुंबईत, मुख्य शहरात घर घेणं ही आता मध्यमवर्गीयांच्या अवाक्याबाहेरची गोष्ट ठरत आहे. मात्र याच मुंबईकडे आता बड्या कंपन्यांनीसुद्धा पाठ फिरवल्याचं चित्र आहे. फक्त मुंबई नव्हे, तर पुण्यातही असाच बदल पाहायला मिळत आहे. चालू वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीची आकडेवारी पाहिल्यास पुण्यासह मुंबईतील कार्यालयीन जागांच्या मागणीत घट पाहायला मिळाली आहे. देशातील विविध महानगरांमध्ये हे चित्र असून, मुंबई आणि पुण्यात 30 टक्क्यांपर्यंतची घट नोंदवण्यात आली आहे.
जागतिक स्तरावर घडणाऱ्या घटना, युद्ध आणि तत्सम परिस्थितीचा ताण अर्थव्यवस्थेवर येत आहे. इतकंच नव्हे तर व्यापारात येणारे अडथळे आणि सातत्यानं पाहायला मिळणारी आर्थिक अनिश्चितता यामुळं कार्यालयीन जागांच्या मागणीत घट झाली आहे. नुकतंच कॉलिअर्स इंजियानं याबाबतचा अहवाल सादर केला.
देशातील महानगरांमध्ये कार्यालयीन जागांच्या एप्रिल ते जूनदरम्यानच्या अर्थात यंदाच्या वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीची आकडेवारी सादर करण्यात आली. जिथं या तिमाहित 1 कोटी 74 लाख चौरस फुटांचेच व्यवहार झाले. मागील वर्षी याच कालावधीत ही आकडेवारी 1 कोटी 78 लाख चौरस फूट इतकी होती.
मुंबई आणि पुण्यात अनुक्रमे 20 लाख चौरस फूट आणि 12 लाख चौरस फुटांचे व्यवहार झाले. टक्केवारीमध्ये ही घट अनुक्रमे 29 टक्के आणि 25 टक्के इतकी नोंदवण्यात आली.
अमेरिका, आखाती देश आणि इतर सर्व घडामोडी, न थांबणारे संघर्ष यामुळं पुरवठा साखळी गंभीररित्या प्रभावित झाली आहे. या सर्व संकटांचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम सध्या ‘कमर्शिअल रिअलिटी’वर पाहायला मिळत आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील या बदलामागे अनेक कारणं आहेत. कार्यालयांच्या वाढत्या भाडेदरांमुळे कंपन्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याचबरोबर हायब्रिड आणि वर्क फ्रॉम होम मॉडेलमुळे मोठ्या ऑफिस स्पेसची गरज कमी झाली आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्या लहान, लवचिक आणि खर्चिकदृष्ट्या फायदेशीर कार्यालयांना प्राधान्य देत आहेत.
फक्त मुंबई पुणेच नव्हे, तर बड्या कंपन्यांना देशातील इतरही मगानगरं रुचेनाशी झाली आहेत. दुसऱ्या तिमाहीत तेथील जागांच्या व्यवहारांमध्यसुद्धा मोठी घट झाली आहे. तेव्हा येत्या काळात ही आकडेवारी सुधारते का आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात मागे पडलेली मुंबई, पुण्यासारखी शहरं पुन्हा मुख्य प्रकाशझोतात येणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.