तुकाराम मुंढेंचा थेट सेलिब्रिटींना इशारा! 'जनतेच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या कोणत्याही...'; नेमकं प्रकरण काय?

Tukaram Mundhe Warning To Celebrities: अन्न व औषध प्रशासनाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर आयुक्त तुकाराम मुंढे अॅक्शन मोडमध्ये आले आहेत. ब्रँड आणि मोठमोठी आश्वासने देत कंपन्यांकडून ग्राहकांची फसवणूक केली जाते. फसव्या जाहिराती दाखवून ग्राहकांना उत्पादन घेण्यास भाग पाडले जाते. अशा फसव्या जाहिरातींवर कडक कारवाईचा इशारा तुकाराम मुंढे यांच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, अशा फसव्या जाहिरातींमध्ये सहभागी सेलिब्रिटींवरही कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
फसव्या जाहिराती करून ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या सेलिब्रेटींवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून देण्यात आला आहे. उत्पादन तयार करणाऱ्या उत्पादकांपासून कारवाईला सुरुवात होणार आहे. मात्र, ग्राहकांपर्यंत जाहिरातीच्या माध्यमातून उत्पादन पोहोचवणाऱ्या या प्रक्रियेत सहभागी जाहिरातदार, उत्पादक आणि ब्रँड अॅम्बेसेडर सर्वांची जबाबदारी निश्चित होणार आहे. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींविरोधात कठोर पावले उचलण्याचा इशारा मुंढे यांनी दिला आहे.
जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला किंवा आस्थापनेला प्रशासनाकडून कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. भ्रामक व दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रसिद्ध करणे आणि अवैध औषध उत्पादन व विक्रीविरुद्धची कारवाई यापुढे अधिक कठोर आणि सातत्यपूर्ण असेल, असा स्पष्ट इशारा मुंढे यांनी दिला आहे.
‘औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940’ व इतर अनुषंगिक कायदे व नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात यापुढे थेट कायदेशीर न्यायालयीन कारवाई करण्यात येईल. सुरक्षित अन्न आणि औषध हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो सुनिश्चित करणे हीच आमची मुख्य जबाबदारी आहे. ती आम्ही तत्परतेने व परिणामकारकरित्या पार पाडू” असे मुंढे यांनी म्हटले आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी 29 ते 31 मे या कालावधीत राज्यातील विविध भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर छापे टाकून बुंदी लाडू, खवा, कँडी, गूळ, खाद्यतेल, तूप, खजूर, आईस्क्रीम, फ्रोजन डेझर्ट, मसाल्याचे पदार्थ, शेंगदाणा चिक्की तसेच भेसळ म्हणून वापरण्यात येणारे अन्न पदार्थाच्या सुमारे 97 लाख 19 हजार 963 रुपये किंमतीचा 84 हजार 335 किलो इतका साठा जप्त केला.