English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

घोडबंदर रोडवर दररोज या वेळेतच होतो भयंकर Traffic Jam; 1-2 नव्हे तर तब्बल 7 कारणांमुळं प्रवासी मेटाकुटीला

Live Traffic Today Ghodbunder Road: घोडबंदर येथे नेहमीच मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. कधी कधी नागरिकांना तासनतास या ट्रॅफिक जॅममध्ये अडकून पडावे लागते. या वाहतूक कोंडीची कारणे जाणून घेऊयात.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 11, 2025, 03:31 PM IST
घोडबंदर रोडवर दररोज या वेळेतच होतो भयंकर Traffic Jam; 1-2 नव्हे तर तब्बल 7 कारणांमुळं प्रवासी मेटाकुटीला
Commuters face traffic jam on Maharashtras Ghodbunder Highway know the reason

शुभम कोळी, झी मीडिया

Live Traffic Today Ghodbunder Road: ठाण्याहून वसईला जाण्यासाठी किंवा मुंबईला जाण्यासाठी घोडबंडर मार्ग हा मार्ग आहे. मात्र या मार्गावर अनेकदा वाहतूक कोंडी होते. घोडबंदर मार्गावरील वाहतुक कोंडीमुळं अनेकदा हैराण होतात. या वाहतुक कोंडीवर उपाय म्हणून अनेक तोडगे काढण्यात आले मात्र ही कोंडी काही कमी झाली नाही. घोडबंदर येथे होणाऱ्या वाहतुक कोंडीची कारणे काय हे जाणून घेऊयात. 

Add Zee News as a Preferred Source

- घोडबंदर मार्गावरून गुजरात सुरत अहमदाबाद अशा विविध ठिकाणी मार्ग जात असल्याने मोठ्या प्रमाणात जड अवजड वाहने या ठिकाणाहून माल वाहून नेत असतात या कारणाने मोठी वाहतूक कोंडी घोडबंदर मार्गावर होते. या वाहनांची येण्याची व जाण्याची वेळ निश्चित करून दिली असली तरी मात्र काही वेळेत ही वाहने इतर वेळेतही सोडण्यात येत असल्याने वाहतूक कोंडी होत असते. 

- घोडबंदर मार्गावर सध्या मेट्रोचे काम हे जोरात सुरू आहे ठाणे ते मीरा-भाईंदर ठाणे ते भिवंडी अशी ही मेट्रोची मार्गिका असणार आहे. जागोजागी मेट्रोच्या कामकाजाकरिता लागणारे साहित्य व वाहने उभी आहेत. ही वाहने रस्त्याच्या एका बाजूला जरी उभी असली तरी काही मार्ग अडत आहे. मेट्रोच्या कामामुळे रस्त्यात होणारी धूळ माती खडक यामुळे देखील वाहनांची गती कमी होते. 

- मेट्रोचे काम रात्रीच्या वेळेस ब्लॉक घेत करण्यात येते मात्र हे काम सकाळी सहा वाजेपर्यंत पूर्ण करण्यात येत असते. या कामात दिरंगाई झाली तर त्याचा थेट फटका सामान्य वाहतूकदारांना मिळतो. व सकाळच्या सुमारास घोडबंदर मार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी पाहायला मिळते.

- घोडबंदर मार्गावरील मानपाडा, वाघबीळ, आनंद नगर अशा विविध भागात रस्त्यांच्यामध्ये अनेक खड्डे पडल्याने वाहतुकीचा वेग मंदावतो यामुळे देखील मोठी वाहतूक कोंडी घोडबंदर मार्गावर होत असते.

- घोडबंदर मार्गावरील गायमुख घाट हा रस्ता छोटा असल्याने त्या भागात एक बाह्य वळण देखील आहे. त्या मार्गावरून बाह्यवळणावर मार्गस्थ होत असताना वाहनांचा वेग कमी होतो व जड अवजड वाहनांना त्या ठिकाणाहून प्रवास करण्याकरिता मोठी दमछाक होते. यामुळे देखील मोठी वाहतूक कोंडी गायमुख घाट परिसरात पाहायला मिळते. ( सदरचा मार्ग मीरा-भाईंदर महापालिके हद्दीमध्ये येतो )

- तसेच घोडबंदर मार्ग हा अर्धा ठाणे महानगरपालिका हद्दीत व मीरा-भाईंदर महापालिका हद्दीत येतो येथे घोडबंदर मार्गावरील बराचसा भाग हा झाडाझुडपांनी व्यापलेला आहे. यामुळे वन विभागाच्या हद्दीमध्ये देखील मोठी जागा येते व त्या भागातूनदेखील अनेक रस्ते केले आहेत. त्यामुळे घोडबंदर मार्गावर रस्त्यांचा विकास करायचा असल्यास काँक्रिटीकरण करायचे असल्यास ठाणे महानगरपालिका मीरा-भाईंदर महापालिका तसेच वन विभागाची देखील परवानगी घ्यावी लागते यामुळे मोठी दिरंगाई कामात दरवर्षी होते.

- घोडबंदर मार्गावरील मोठ्या प्रमाणात मेट्रोचे काम सुरू असल्याने सर्विस रोडची देखील दुरावस्था झाली आहे. अनेक सर्विस रोड हे बंद असल्याने देखील वाहतूक होते.

घोडबंदर मार्गावरील वाहतूक कोंडी होण्याचे प्रमुख ठिकाण.

- मानपाडा ते वाघबीळ 
- माजीवाडा जंक्शन कापूरवाडी जंक्शन
- गायमुख घाट ते चेना ब्रिज 

वाहतूक कोंडी होण्याची वेळ 

- सकाळी आठ ते 11:00 वाजेपर्यंत आणि सायंकाळी सात ते साधारण नऊ वाजेपर्यंत
-मेट्रोचे काम सुरू झाल्यावर रात्री साधारणतः 11 12 वाजेनंतर ज्या ठिकाणी मेट्रोचे काम सुरू आहे त्या भागात वाहतूक कोंडी होते.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Maharashtras Ghodbunder HighwayGhodbunder Highway trafficghodbunder traffic newslive traffic today ghodbunder roadtraffic on ghodbunder road now

इतर बातम्या

Asia Cup 2025: टीम इंडियाच्या सामन्यात Viral झालेली ही फॅन...

स्पोर्ट्स