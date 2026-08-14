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पुण्यातील ‘ऑटो हब’ असलेल्या चाकण MIDC मधून कंपन्या स्थलांतर का करत आहेत? कारण धक्कादायक

महाराष्ट्राच्या तिजोरीत कोट्यवधींचा महसूल जमा करणाऱ्या चाकण औद्योगिक वसाहतीचं अस्तित्वच सध्या व्हेंटिलेटरवर आले आहे. अनेक उद्योजक स्थलांतर करण्याच्या तयारीत आहेत. 

Published: Aug 15, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:00 AM IST
पुण्यातील ‘ऑटो हब’ असलेल्या चाकण MIDC मधून कंपन्या स्थलांतर का करत आहेत? कारण धक्कादायक

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