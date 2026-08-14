/पुण्यातील ‘ऑटो हब’ असलेल्या चाकण MIDC मधून कंपन्या स्थलांतर का करत आहेत? कारण धक्कादायक

चाकण MIDC : ज्या चाकणनं महाराष्ट्राला देशाचं ‘ऑटो हब’ म्हणून नवी ओळख दिली, त्याच चाकण एमआयडीसीचा श्वास आता प्रशासकीय अनास्थेमुळे पूर्णपणे कोंडला गेलाय. महाकाय खड्डे, चिखलाचं साम्राज्य, तासंतास होणारी जीवघेणी वाहतूक कोंडी आणि रोज होणारे भीषण अपघात. अवघ्या एक-दोन किलोमीटरच्या अंतरासाठी कामगारांना दोन-दोन तास रस्त्यावर ताटकळावं लागतंय.या दुरवस्थेला कंटाळून 20 हून अधिक नामांकित कंपन्यांनी महाराष्ट्रातून गाशा गुंडाळलाय. दुसरीकडे रस्त्यांवरील अपघातांत 580हून अधिक कामगारांचे निष्पाप बळी गेलेत.ज्यात गुरुवारी आणखी भर पडलीय.
रस्त्यांची झालेली चाळण, रखडलेली कामं आणि पायाभूत सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. यामुळं उद्योजक आणि कामगारांच्या सहनशीलतेचा अंत झालाय. धक्कादायक बाब म्हणजे, प्रशासनाच्या या दुर्लक्षामुळे आतापर्यंत 20 हून अधिक नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी चाकण सोडून परराज्यांची वाट धरलीय. एमआयडीसी, पीएमआरडीए आणि स्थानिक प्रशासनाच्या टोलवाटोलवीत चाकण ओस पडू लागले असून, स्थानिक मराठी तरुणांच्या हक्काच्या रोजगारावर कुऱ्हाड कोसळली आहे.
केवळ वाहतूक कोंडीच नाही, तर चाकणचे रस्ते आता कामगारांसाठी थेट 'मृत्यूचे सापळे' बनले आहेत. जीव मुठीत धरून दुचाकीवरून घराकडे जाणाऱ्या कामगारांना हे खड्डे आणि अवजड कंटेनर्स चिरडत आहेत. गेल्या अवघ्या वर्षभरात या खड्ड्यांमुळे तब्बल ५८० हून अधिक निष्पाप कामगारांचा बळी गेलाय. दररोज चार ते पाच गंभीर अपघात घडत असतानाही रस्त्यांवर वाहतूक पोलिसांचा आणि ट्रॅफिक वॉर्डन्सचा अभाव आहे. महसूल लाटणाऱ्या सरकारला या कामगारांच्या रक्ताची जराही फिकीर उरलेली नाही का? असा संतप्त सवाल केला जात आहे.
चाकणच्या या विदारक स्थितीवरून आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांवर थेट निशाणा साधला. "कागदावरच्या कंपन्या होत्या म्हणून बंद झाल्या, असा दावा करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना जमिनीवरचं वास्तव माहीतच नाही असा घणाघात रोहित पवारांनी केलाय. महाराष्ट्रातील उद्योग, महागडी वीज आणि कामगारांच्या सुरक्षेवर सरकारने खोटे नॅरेटिव्ह पसरवणे थांबवावे, असे सांगत रोहित पवारांनी कोणत्याही अभ्यासू नेत्यासोबत खुल्या चर्चेत बसण्याचे थेट आव्हानच सरकारला दिलंय. उद्योग जगतात भारताचा मानबिंदू ठरलेल्या चाकणची ओळख पुसली जाण्याआधी प्रशासन कुंभकर्णी झोपेतून जागे होणार का? रस्ते सुधारून उद्योगांचे पलायन थांबवले जाणार की आणखी शेकडो कामगारांचे बळी जाण्याची वाट पाहिली जाणार? हाच सवाल आता चाकणची जनता विचारत आहे.