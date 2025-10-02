English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
...अन् 10309 तरुणांना लागला Government Job; 'या' तारखेला सरकार देणार नियुक्ती पत्रं

Government Job Maharshtra: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या विशेष प्रयत्नांमुळे हजारो तरुणांना सरकारी नोकऱ्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्यावर आता नियुक्तीपत्रं वाटली जाणार आहेत. जाणून घ्या सविस्तर माहिती.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 2, 2025, 12:55 PM IST
स्वत: मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देणार नियुक्ती पत्र (प्रातिनिधिक फोटो)

Government Job Maharshtra: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षानुवर्षे रखडलेली अनुकंपा प्रकरणे मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्यानंतर आता ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. येत्या 4 ऑक्टोबर रोजी 5187 अनुकंपा उमेदवारांना शासकीय नोकरीची नियुक्तिपत्रे प्रदान केली जाणार आहेत. याचवेळी 5122 एमपीएससीद्वारे नियुक्तांनाही प्रमाणपत्र दिली जाणार आहे. त्यामुळे एकाच दिवशी 10309 उमेदवार शासकीय नोकरीत दाखल होतील.

धोरण तयार करण्यात आले

शासकीय नोकरीत असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नी अथवा अपत्याला नोकरी दिली जाते. पण, कधी तांत्रिक कारणाने तर कधी प्रशासकीय दिरंगाईने या नियुक्त्या रखडत होत्या. त्यामुळे त्यांना दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागते. अशात या संवेदनशील विषयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घातले. त्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाला सूचना केल्या. सातत्याने प्रशासकीय बैठकांमध्ये त्याचा आढावा घेतला आणि नवीन अनुकंपा धोरण तयार करण्यात आले. त्याचा परिणाम म्हणून अनुकंपा प्रतीक्षा यादीतील 5 हजार 187 अनुकंपा उमेदवारांना एकाचवेळी नियुक्तिपत्रे दिली जाणार आहेत. यामुळे अनुकंपाचा एक मोठा अनुशेष संपुष्टात येईल.

कशी वितरीत होणार नियुक्तीपत्रं?

मुख्य कार्यक्रम 4 ऑक्टोबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्या उपस्थितीत मुंबईत होणार आहे. पालकमंत्री आपापल्या जिल्ह्यात नियुक्तिपत्रे वितरित करतील. नोकरी मिळणार असल्याने अनेकांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

विभागनिहाय नोकऱ्या

एकूण 10309 उमेदवारांपैकी सर्वाधिक 3078 उमेदवार हे कोकण विभागातील असून, 2597 हे विदर्भातील आहेत. पुणे विभागात 1674, नाशिक विभागात 1250, तर मराठवाड्यातील 1720 उमेदवार आहेत.

FAQ

प्रश्न : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुकंपा प्रकरणांबाबत काय सूचना दिल्या आहेत?
उत्तर: वर्षानुवर्षे रखडलेली अनुकंपा प्रकरणे मार्गी लावण्याच्या सूचना देऊन, त्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाला निर्देश दिले. सातत्याने प्रशासकीय बैठकांमध्ये आढावा घेतला आणि नवीन अनुकंपा धोरण तयार करण्यात आले.

प्रश्न : अनुकंपा नियुक्त्या कशासाठी असतात?
उत्तर: शासकीय नोकरीत असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नी किंवा अपत्याला नोकरी दिली जाते. मात्र, तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे ही प्रक्रिया रखडत होती, ज्यामुळे उमेदवारांना दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागत होती.

प्रश्न : कधी आणि किती उमेदवारांना नियुक्तिपत्रे दिली जाणार आहेत?
उत्तर: येत्या 4 ऑक्टोबर रोजी 5187 अनुकंपा उमेदवारांना शासकीय नोकरीची नियुक्तिपत्रे प्रदान केली जाणार आहेत. याचवेळी 5122 एमपीएससीद्वारे नियुक्तांनाही प्रमाणपत्रे दिली जाणार आहेत. त्यामुळे एकाच दिवशी 10309 उमेदवार शासकीय नोकरीत दाखल होतील.

प्रश्न : अनुकंपा प्रतीक्षा यादीचा अनुशेष कसा संपुष्टात येईल?
उत्तर: नवीन अनुकंपा धोरणानुसार प्रतीक्षा यादीतील 5 हजार 187 उमेदवारांना एकाचवेळी नियुक्तिपत्रे दिली जाणार आहेत. यामुळे अनुकंपाचा एक मोठा अनुशेष संपुष्टात येईल.

प्रश्न : नियुक्तिपत्रे कशी आणि कुठे वितरीत होणार आहेत?
उत्तर: मुख्य कार्यक्रम 4 ऑक्टोबरला मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. पालकमंत्री आपापल्या जिल्ह्यात नियुक्तिपत्रे वितरित करतील.

