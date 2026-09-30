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विद्यानंद बापट यांच्या विरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल; राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकाने सांगितले संतापजनक कारण

विद्यानंद बापट यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकाने तक्रार दाखल केली आहे. खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करत हिंदू धर्मीयांच्या भावना दुखावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 30, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 05:50 PM IST
विद्यानंद बापट यांच्या विरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल; राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकाने सांगितले संतापजनक कारण

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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