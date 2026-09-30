/विद्यानंद बापट यांच्या विरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल; राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकाने सांगितले संतापजनक कारण

पुणे विद्यानंद बापट: विद्यानंद बापट यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकाने तक्रार दाखल केली आहे. पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून डिजे बाबत आवाज उठवणारे सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांनी गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुकीनंतर गणेश मंडळांच्या शेण खाऊन आणि गोमूत्र पिऊन माजलेले देवभोळे, धर्मभोळे उत्सवखोर" अशा तीव्र शब्दांत टीका केली होती. बापट यांनी केलेल्या विधानाच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक गणेश कल्याणकर यांनी खडक पोलीस स्टेशन येथे बापट यांच्या विरोधात अर्ज दिला आहे.
पुण्यातील खडक पोलीस स्टेशन येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक गणेश कल्याणकर यांनी विद्यानंद बापट यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक गणेश कल्याणकर म्हणाले की विद्यानंद बापट यांनी जी डिजे बाबत भूमिका घेतली त्यांच्या त्या भूमिकेचं आम्ही स्वागतच केलं पण पुणे इंटरनॅशनल ऑडिटोरियम येथे 'मधुराज फाउंडेशन', 'ब्राईट सोसायटी' आणि 'विचार वेद असोसिएशन' यांच्या संयुक्त विद्यमाने एका जाहीर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात विद्यानंद बापट याने हिंदू धर्म, धार्मिक परंपरा आणि कोट्यवधी हिंदू धर्मीयांच्या श्रद्धास्थानांवर अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन टिका केली आहे तसेच विसर्जन मिरवणुकीच्या नंतर त्यांनी जे वक्तव्य केलं आहे ते देखील चुकीचं असून त्यांनी गणेश भक्तांना शेण खाऊन आणि गोमूत्र पिऊन माजलेले देवभोळे आणि धर्मभोळे उत्सवखोर,उत्सवखोर है कल्पित आहेत,
"सण उत्सव हा मूर्खपणा आहे असे विधान केले असून जे चुकीचे आहे.हिंदू धर्मात गाईला अत्यंत पवित्र आणि पूजनीय मानले जाते. धार्मिक विधी, पूजा आणि आयुर्वेदामध्ये गोमूत्र आणि गोमय (शेण) यांना पवित्र स्थान आहे.त्यांचे हे वक्तव्य निव्वळ वैचारिक टीका नसून, हिंदू समाजाच्या भावना तीव्रतेने दुखावण्याच्या आणि समाजात तेढ निर्माण करण्याच्या द्वेषयुक्त आणि जाणीवपूर्वक आखलेल्या कुहेतूने करण्यात आलेले आहे. यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी आम्ही केली असून येत्या दोन दिवसात जर गुन्हा दाखल नाही झाला तर पोलीस स्टेशन बाहेर आंदोलन करू असा इशारा यावेळी त्यांनी दिला.
याबाबत विद्यानंद बापट यांना विचारलं असता ते म्हणाले की अशा प्रकारच्या तक्रारी आणि कांगावे कायमच केले जातात. देवभोळे आणि धर्मभोळे लोकांना भावना सोडून दुसरा कुठला अवयव दुखतच नाही. वास्तवात नागरिकांचे कान, डोके आणि छाती प्रचंड दुखत असते; मात्र भावना नावाचा अवयव अस्तित्वातच नाही. विरोधकांचे हे ठरलेले तंत्र असते—आधी भावना दुखावल्याचा कांगावा करायचा, नंतर व्यक्तिगत हल्ले करायचे आणि वेळ पडल्यास हिंसेचा मार्ग पत्करायचा." तसेच, संयुक्त राष्ट्रसंघानेही सदस्य देशांना धर्मनिंदा किंवा अशा स्वरूपाच्या कालबाह्य कायद्यांचे अवशेष संपवण्याची शिफारस केली आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेनेही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणणारे अनेक नियम रद्द केले आहेत त्यामुळे त्यांची तक्रार पूर्णपणे बिनबुडाची असल्याच बापट म्हणाले.