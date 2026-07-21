/तुकाराम मुंढेंच्या आवाहनानंतर अस्वच्छ अन्नाबाबत तक्रारींचा पाऊस, कोणत्या शहरातून सर्वाधिक तक्रारी?

महाराष्ट्रात अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत आणि स्वच्छतेबाबत नागरिक अधिक जागरूक होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) ऑनलाइन तक्रार पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या तक्रारींमध्ये पुणे आणि मुंबई या दोन शहरांमधून सर्वाधिक तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेत. रेस्टॉरंट, हॉटेल, फूड डिलिव्हरी, बेकरी तसेच इतर खाद्य व्यवसायांमधील अस्वच्छता, अन्न हाताळण्यातील निष्काळजीपणा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन याबाबत नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात तक्रारी केल्या आहेत. या तक्रारींच्या आधारे FDA संबंधित आस्थापनांवर कारवाई करत असून अन्न सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी अधिक कठोर करण्यावर भर देत आहे.
FDA च्या तक्रार पोर्टलवरील माहितीनुसार, राज्यभरातून आलेल्या अस्वच्छ अन्नासंदर्भातील तक्रारींमध्ये पुणे आणि मुंबई अव्वल ठरले आहेत. ग्राहकांनी अन्नामध्ये आढळलेली घाण, कीटक, स्वयंपाकघरातील अस्वच्छ वातावरण, अन्न साठवण्यातील त्रुटी तसेच स्वच्छतेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष अशा विविध बाबींची नोंद केली आहे. वाढत्या ऑनलाइन तक्रारींमुळे नागरिक आता आपल्या आरोग्याबाबत अधिक सजग असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
पूर्वी तक्रार करण्यासाठी सरकारी कार्यालयात जावे लागत असे. मात्र आता FDA च्या ऑनलाइन पोर्टलमुळे नागरिक घरबसल्या तक्रार नोंदवू शकतात. तक्रारीसोबत फोटो, व्हिडिओ किंवा इतर पुरावेही अपलोड करता येतात. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना प्राथमिक तपासणी करून आवश्यक ती कारवाई करणे अधिक सोपे झाले आहे. डिजिटल यंत्रणेमुळे पारदर्शकता वाढली असून ग्राहकांचा सहभागही वाढताना दिसत आहे.
तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर अन्न सुरक्षा अधिकारी संबंधित हॉटेल, रेस्टॉरंट किंवा खाद्य व्यवसायाची तपासणी करतात. स्वच्छतेचे नियम मोडल्याचे आढळल्यास नोटीस, दंड, परवाना निलंबन किंवा परवाना रद्द करण्यासारखी कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. अलीकडच्या काळात मुंबईतील काही खाद्य व्यवसायांवर स्वच्छतेतील गंभीर त्रुटींमुळे परवाने निलंबित करण्यात आल्याची उदाहरणेही समोर आली आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, पावसाळ्यात जीवाणू आणि बुरशीची वाढ वेगाने होत असल्याने अन्न दूषित होण्याचा धोका वाढतो. अशा काळात स्वच्छ स्वयंपाकघर, सुरक्षित पिण्याचे पाणी, योग्य तापमानात अन्न साठवणे आणि कीटक नियंत्रण याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक असते. नियमांचे पालन न झाल्यास अन्नातून पसरणाऱ्या आजारांचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे खाद्य व्यावसायिकांनी अन्न सुरक्षा मानकांचे काटेकोर पालन करणे गरजेचे आहे.
बाहेर जेवताना ग्राहकांनी स्वच्छता, कर्मचाऱ्यांचे अन्न हाताळण्याचे नियम, खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता आणि परिसराची स्वच्छता तपासावी. संशयास्पद किंवा खराब अन्न मिळाल्यास ते खाणे टाळावे. शक्य असल्यास फोटो किंवा व्हिडिओ पुराव्यासह FDA कडे तक्रार करावी. ग्राहकांच्या सतर्कतेमुळे निकृष्ट दर्जाचे आणि अस्वच्छ अन्न विकणाऱ्या आस्थापनांवर नियंत्रण ठेवणे अधिक प्रभावी ठरू शकते.
अन्न सुरक्षा ही केवळ सरकारी यंत्रणेची जबाबदारी नसून ग्राहक, खाद्य व्यवसाय आणि प्रशासन या तिन्ही घटकांची संयुक्त जबाबदारी आहे. नियमित तपासण्या, कठोर अंमलबजावणी, स्वच्छतेबाबत जनजागृती आणि नागरिकांकडून वेळेवर तक्रारी नोंदवणे यामुळे अन्नाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होऊ शकते. सुरक्षित आणि स्वच्छ अन्न हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क असल्याने या दिशेने सर्वांनी सजग राहणे आवश्यक आहे.