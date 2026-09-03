...तर महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखणार! 'सॅलरी होल्ड' करण्याचं कारण काय? एक पैसाही मिळणार नाही? नेमकं प्रकरण काय?

महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आता नवीन नियम लागू होणार आहे. या नव्या नियमानुसार, राज्यातील प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याची सविस्तर माहिती आता ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे. 'शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वकष माहितीकोष' अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयाने हे काम हाती घेतलं असून या संदर्भातच थेट पगार रोखण्यापर्यंतच्या तरतुदी असल्याने कर्मचाऱ्यांना आर्थिक फटकाही बसू शकतो.
सरकारी कर्मचारी म्हणून काम करणारे नियमित, नियमिततेतर आस्थापना, कार्यव्ययी आस्थापना, रोजंदारी, अंशकालीन आणि मानसेवी कर्मचाऱ्यांची माहिती या ऑनलाइन प्रणालीत भरावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे, ही माहिती वेळेत भरली नाही तर संबंधित कर्मचाऱ्यांचा पगारही अडकू शकतो, असं सांगण्यात आला आहे.
या माहितीकोषात कर्मचाऱ्याचा सेवार्थ आयडी, नाव, जन्म तारीख, लिंग, पद, सेवेत रुजू व निवृत्तीची तारीख, भविष्य निर्वाह निधी खाते क्रमांक, पॅन, आधार, मोबाइल, ई-मेल, सामाजिक प्रवर्ग, जात, धर्म, स्वग्राम आणि दिव्यांगत्व आदी माहिती घेतली जाणार आहे. सध्याचे पद, पदोन्नतीची तारीख आणि जुलै 2026 मधील संपूर्ण वेतनाची तपशीलवार माहितीही नोंदवावी लागेल. या माहितीमुळे शासकीय मनुष्यबळाची अचूक संख्या, रिक्त पदांची स्थिती व वेतनावरील खर्चाचे चित्र स्पष्ट होईल.
अधिकाऱ्यांना 2 सप्टेंबर ते 15 सप्टेंबर 2026 दरम्यान ऑनलाइन प्रणालीसाठी लॉग-इन आयडी व पासवर्ड मिळणार आहे. 15 सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना माहिती भरून पहिले सर्टिफिकेट घ्यावे लागेल. त्रुटी दुरुस्तीसाठी 1 डिसेंबर 2026 ते 28 फेब्रुवारी 2027 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर पुढे दुसरे सर्टिफिकेट मिळणार आहे. ही दोन्ही सर्टिफिकेट मिळवणं पगार नियमितपणे सुरु ठेवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे. त्यामुळे या वर नमूद केलेल्या तारखांकडे दुर्लक्ष केल्यास त्याचा मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो.
1 नोव्हेंबर 2026 चे वेतन बिल सादर करताना पहिले सर्टिफिकेट जोडणे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी बंधनकारक आहे. फेब्रुवारी 2027 चे वेतन बिल (मार्चमध्ये देय) सादर करतानाही दुसरे सर्टिफिकेट आवश्यक असणार आहे. कोषागारात वेतन बिले सादर न करणाऱ्या कार्यालयांनाही कर्मचारी आणि रिक्त पदांची माहिती ऑनलाइन भरावी लागेल. 1 जुलै 2026 रोजी सेवेत असलेले आणि जुलैमध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेले कर्मचारीही यात समाविष्ट केले जाणार आहेत.