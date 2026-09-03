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...तर महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखणार! 'सॅलरी होल्ड' करण्याचं कारण काय? एक पैसाही मिळणार नाही? नेमकं प्रकरण काय?

महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना हा नवा नियम लागू असणार आहे. पगार अडकू नये म्हणून कर्मचाऱ्यांना नेमकं काय करावं लागणार आहे. यासंदर्भातील कोणत्या तारखा जाहीर करण्यात आल्यात जाणून घ्या सविस्तर

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 03, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:56 AM IST
...तर महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखणार! 'सॅलरी होल्ड' करण्याचं कारण काय? एक पैसाही मिळणार नाही? नेमकं प्रकरण काय?
Image Credit: यासंदर्भातील तारखाही जाहीर करण्यात आल्यात (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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