कंडोम बनवणाऱ्या कंपनीनं केलं मालामाल; 1 वर्षात 500% जास्त रिटर्न; 48 कोटींपेक्षा जास्त पुरुष,5.2 कोटी महिला...

Cupid Share Price: क्यूपिडच्या शेअरने गुंतवणूकदारांना खूप आनंद दिलाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 25, 2025, 04:20 PM IST
Cupid Share Price: क्यूपिड लिमिटेड ही एक नामवंत कंपनी आहे जी पुरुष आणि महिला कंडोम तयार करते. याशिवाय ती पाण्यावर आधारित लुब्रिकंट जेली आणि जलद निदान किट्स (IVD किट्स) बनवून त्याचा पुरवठा करते. कंपनीची उत्पादन युनिट महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर भागात आहे. जी मुंबईपासून सुमारे 200 किलोमीटर दूर आहे.जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि UNFPA कडून पुरुष तसेच महिला दोन्ही कंडोम पुरवठ्यासाठी विशेष मान्यता मिळालेली ही जगातील पहिली कंपनी आहे. कंपनीची वार्षिक उत्पादन क्षमता खूप मोठी आहे. 48 कोटींपेक्षा जास्त पुरुष कंडोम,  5.2 कोटी महिला कंडोम आणि 21 कोटी लुब्रिकंट जेलीच्या पाकिटांचे उत्पादन केले जाते. कंपनीने गुंतवणूकदारांना मालामाल केलंय. याबद्दल जाणून घेऊया.

शेयर्सची आश्चर्यकारक कामगिरी

क्यूपिडच्या शेअरने गुंतवणूकदारांना खूप आनंद दिलाय. 2025 या वर्षात आतापर्यंत शेअरने 524 टक्क्यांहून अधिक परतावा दिलाय. म्हणजे एका वर्षात 500 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ दिसली. गेल्या 2 वर्षांत हा शेअर जवळपास 10 पटीने वाढलाय. अलिकडच्या काळातही तेजी कायम आहे. गेल्या पाच दिवसांत 10 टक्के, एका महिन्यात 41 टक्के तर सहा महिन्यांत 395 टक्के वाढ झाली. पाच वर्षांच्या कालावधीत सुमारे 3752 टक्के परतावा थक्क करणारा आहे, 

प्रमोटरच्या हिश्श्यात मोठी कपात

प्रमोटरांनी आपल्या शेअर्सवरील तारण (प्लेज) मोठ्या प्रमाणात कमी केले आहे. सप्टेंबरअखेर हे तारण 36.13 टक्के होते, ते आता फक्त 20 टक्क्यांवर आणले आहे. कंपनीच्या आर्थिक स्थिती मजबूत होत असल्याचे आणि प्रमोटरांना दीर्घकाळाच्या वाढीवर पूर्ण विश्वास असल्याने ही कपात दिसतेय. यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येतेय आहे. कंपनीने स्टॉक एक्सचेंजला यासंदर्भात माहिती दिली.

मॅनेजमेंटने काय म्हटलं?

कंपनीचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक आदित्य कुमार हलवासिया यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. तारण कमी करणे हे कंपनीच्या मजबूत आर्थिक पत्रकाचे आणि सातत्यपूर्ण व्यवसाय वाढीचे प्रतीक असल्याचे ते म्हणाले. आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि गुंतवणूकदारांसाठी दीर्घकाळ मूल्य निर्माण करण्याच्या वचनबद्धतेचे द्योतक असल्याचेही त्यांनी पुढे सांगितले. 

सध्याची शेअर्स किंमत 

24 डिसेंबर रोजी शेअर 1 टक्क्याहून अधिक वाढीसह 474.65 रुपयांवर बंद झाला. कंपनीचे एकूण बाजार मूल्य सुमारे 12743 कोटी रुपये आहे. मात्र, शेअरचा पी/ई गुणोत्तर 264.54 इतका उच्च आहे. म्हणजे शेअर महागड्या मूल्यांकनावर व्यवहार करतोय. तरीही सततची तेजी आणि प्रमोटरांच्या विश्वासामुळे हा शेअर सध्या चर्चेत असल्याचे दिसून येते.

गुंतवणूकदारांना सल्ला 

हा शेअर खूप चांगला परतावा देत असला तरी शेअर बाजारात जोखीम असते. उच्च मूल्यांकनामुळे गुंतवणूकदारांना सावध राहावे लागेल. गुंतवणूक करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या आणि स्वतः संशोधन करा. कंपनीची मजबूत उत्पादने आणि जागतिक मान्यता भविष्यात चांगली वाढ देऊ शकते. असे असले तरी बाजारातील चढउतार लक्षात ठेवण्ययाचा सल्ला देण्यात आला. 

(Disclaimer - हा लेख माहितीसाठी देण्यात आलाय. म्युच्यूअल फंड गुंतवणूक ही बाजार जोखमीच्या अधिन असते. कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आर्थिक सल्लागाराची मदत घ्या.)

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

