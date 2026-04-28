मराठीच्या मुद्द्यावरून वादंग सुरुचं, रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी शिकण्यासाठी मुदतवाढीच्या निर्णयानंतर गोंधळ

मंत्री प्रताप सरनाईक यांची पत्रकार परिषद : मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून मागील काही महिन्यांपासून सातत्याने वाद पाहायला मिळाला आहे. महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची पत्रकार परिषद पार पडली यामध्ये त्यांनी नव्या मोहिमेची घोषणा केली आहे. ही मोहिम 1 मे ते 15 ऑगस्ट या काळात राज्यभरामध्ये राबवली जाणार आहे. रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी शिकण्यासाठी 15 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. रिक्षा आणि टॅक्सी चालक संघटनांनी केलेल्या मागणीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे, त्यामुळे सरकारने मुदतवाढ देऊन मराठी सक्तीच्या निर्णयावरून माघार घेतली आहे का? अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.
1 मेपासून मराठी सक्ती करण्याचा निर्णय परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला आहे, मात्र एकीकडे मराठी शिकण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आल्याचंही सरनाईक यांना सांगितले आहे. तर दुसरीकडे 1 मेपासून कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे मराठी सक्तीच्या या निर्णयामुळे चांगलाच गोंधळ निर्माण झाला आहे. फक्त टॅक्सी आणि रिक्षावाल्यांनाच नव्हे तर ओला, उबेर आणि रॅपिडो वाल्यांसाठी देखील हा निर्णय घेणार असल्याचं सरनाईक यांनी सांगितले आहे. तसा प्रस्ताव पाठवल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्रात परप्रांतीय रिक्षा-टॅक्सी चालकांची संख्या मोठी आहे, त्यातील अनेकजणांना मराठी लिहिता आणि वाचता येत, तर अजूनही अशी अनेक चालक आहेत त्यांना मराठी समजतही आणि बोलताही येत नाही. त्यामुळे 1 मेपासून मराठीचा सक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसंच ज्यांना मराठी बोलता येत नाही, त्यांच परमिट रद्द करण्याचाही इशाराही देण्यात आला आहे, त्यामुळे संजय निरूपमसरह अनेक परप्रांतीय रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. दरम्यान प्रताप सरनाईक यांनी घेतलेल्या निर्णयावरून संजय राऊत यांनी त्यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे.
मराठी दिनी मराठी सक्तीचा कायदा करण्याची मागणी राऊतांनी केली होती. तसंच सरकार निर्णय मागे घेणार असेल तर प्रताप सरनाईक यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी करत राऊतांनी सरनाईकांवर निशाणा साधला होता. तर राऊतांना सरनाईक यांनीही प्रत्युत्तर दिले आहे. मराठी सक्तीच्या निर्णयावरून प्रताप सरनाईकच संभ्रमात दिसतायत. एकीकडे मराठी शिकण्यासाठी वेळही दिलाय. तर दुसरीकडे कारवाई करण्याचा इशाराही दिलाय. त्यामुळे 1मे पासून सरकार या निर्णयासंदर्भात कोणती अंमलबजावणी करणार याकडे आता लक्ष लागलंय.