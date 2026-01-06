'विलासरावांच्या आठवणी लातूरमधून पुसल्या जातील' म्हणताच रविंद्र चव्हाण यांचा देशमुखांच्या लेकाकडून समाचार...; 'चव्हाणांनी...'

Bjp Ravindra Chavhan Congress Amit Deshmukh : निवडणुकीचा प्रचाराला सुरुवात होण्यापूर्वीच (Latur News) लातूरमध्ये भाजप आणि काँग्रेसमध्ये खडाजंगी पाहायला मिळत आहे. राजकीय आरोप प्रत्यारोप असो किंवा मग टीका- टीप्पणी असो, सध्या राज्याचे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या मुलाला अर्थात काँग्रेस नेते अमित देशमुख यांनाही निशाण्यावर घेतलं जात आहे. (Vilasrao Deshmukh) 'ते विलासरावांच्या नावावर 4 वेळा निवडून आले.....20 वर्षांच्या कारकिर्दीत लातूरला काय दिलं ?' असा सवाल लातूरमध्ये भाजपा आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केला.
इथं हा सवाल चर्चेत असतानाच भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याबद्दल केलेल्या एका वक्तव्याने जिल्ह्याच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे. 'विलासरावांच्या आठवणी या शहरातून पुसल्या जातील' असं ते म्हणाले आणि त्या वक्तव्यावर खुद्द विलासरावांचे सुपुत्र, अमित देशमुख यांनीच प्रतिक्रिया दिली.
''भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी लातूरमध्ये येऊन जे विधान केलंय त्यावरून, हा पक्ष कुठल्या स्तरावर राजकारनाला घेऊन चालला आहे हे दिसून येत आहे. लातूरची आणि महाराष्ट्राची ही संस्कृती नाही याची जाणीव त्यांनी ठेवायला हवी होती. त्यांच्या विधानाचा मी तीव्र शब्दात निषेध करतो आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातूनही असाच निषेध होताना दिसत आहे.
विद्यमान राज्य सरकारच्या कार्यकाळात निवडणुकीच्या दरम्यान लोकांना धमकावणे, पैशाचे अमिष दाखवणे, एवढेच नव्हे तर उमेदवार पळवणे, त्यांच्या अपहरण करणे, खून , हिंसाचार घडवणे इथपर्यंतच्या घटना घडत आहेत, महाराष्ट्राच्या राजकारणाची अशी ओळख कधीच नव्हती, भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्राची ही नवी ओळख निर्माण करू पाहतो आहे का? हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे'', असं देशमुख सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून म्हणाले.
'महाराष्ट्रात आम्ही ऐकतोय, पाहतोय आणि वाचतोय की ज्या प्रकारे ते निवडणुकीला सामोरे जात आहेत, त्यांचे उमेदवार बिनविरोध निवडून येत आहेत. ज्यांचे अर्ज मागे घेण्यात आले त्यांच्या माहितीनुसार त्यांना धमकावण्यात आलं. सोलापुरात तर उमेदवाराचा खून करण्यात आला. महाराष्ट्राला अशा राजकारणाची ओळख कधीच नव्हती, जी भारतीय जनता पक्ष करू पाहतंय का?', असं माध्यमांशी संवाद साधत देशमुखांनी भाजपवरही कडाडून टीका केली.
लातूरमध्ये आयोजित करण्यात आलेला भाजपच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात, कार्यकर्त्यांना उद्देशून चव्हाण म्हणाले, 'खरंतर, आपल्या सर्वांचा उत्साह बघितल्यानंतर लक्षात येतंय की 100 टक्के विलासरावांच्या आठवणी या शहरातून नक्कीच पुसल्या जातील. यात काहीच शंका नाही.' एकिकडे लातूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा रणसंग्राम अधिकच तापत असताना चव्हाणांच्या वक्तव्यानंतर तो अधिकच धुमसू लागल्यानं आता काँग्रेस आणि भाजपमधील संघर्ष आता टोकाला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.