महायुती, ठाकरे बंधुंच्या एकीनंतर आता महाराष्ट्राच्या राजकारणात तिसरी आघाडी; पालिका निवडणुकीत काँग्रेससोबत...

Congress And Vanchit Bahujan Aaghadi: पालिका निवडणुकीत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी एकत्र लढणार आहेत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 28, 2025, 01:21 PM IST
कॉंग्रेस वंचित एकत्र

Congress And Vanchit Bahujan Aaghadi: आगामी पालिका निवडणुकीत भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी ही महायुती विरुद्ध ठाकरे बंधू अशी लढत रंगणार असे चित्र असताना मोठा ट्विस्ट आलाय. पालिका निवडणूक स्वतंत्र लढणार असे सुरुवातीपासून सांगणाऱ्या कॉंग्रेसने आता मोठा निर्णय घेतलाय. पालिका निवडणुकीत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी एकत्र लढणार आहेत.

एक ऐतिहासिक पाऊल पुढे जात आहे. काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी पालिकेसाठी एकत्र येत असल्याची घोषणा सचिन सावंत यांनी केली. 
समविचारी पक्षांशी एकत्र राहून निवडणूक लढवणार होतो. आम्ही प्रकाश आंबेडकर यांना आम्ही भेटायला गेलो होतो.समिती स्थापन केली आणि त्याचे मूर्त रूप समोर येत असल्याचे ते म्हणाले. 

आमचे नात पुन्हा एकदा दृढ होत आहे. भारिप आणि काँग्रेस आम्ही सोबत निवडुकांमध्ये होते. 1999 पर्यंत आम्ही सोबत निवडणूक लढवली आहे, 2004 नंतर आम्ही वेगळे झालो, आता पुन्हा 2025 मध्ये सोबत आलो आहोत. वंचित आणि आम्ही नैसर्गिक पार्टनर असल्याचे यावेळी  हर्षवर्धन सपकाळ यावेळी म्हणाले.

संविधानाला अभिप्रेत असणारे राष्ट्र घडवणे हे आमचे विचार आहेत. येणाऱ्या काळात मतांची भिन्नत्ता आली असेल तरी ती मानभिन्नत्ता नाही. आमची नैसर्गिक आघाडी होत आहे. मुंबईसाठीची आघाडी आम्ही जाहीर करत आहोत, इतर ठिकाणी चर्चा सुरू आहे. आजपासून काँग्रेस आणि वंचित आघाडी हे मित्र पक्ष म्हणून आहोत. आज काँग्रेस स्थापना दिवस आहे आणि आज योगायोगाने ही आघाडी जाहीर होतेय यात खूप काही दडलंय. धार्यवर्धन जी तुम्ही जे धैर्य दाखवले आहेत त्यामुळे हर्ष झाला आता वर्धन होणार असल्याचे ते म्हणाले.

वंचित बहुजन आघाडी 62 जागांवर निवडणूक लढणार असल्याचे वंचितचे धैर्यवर्धन फुंडकर म्हणाले.

