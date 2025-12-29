Congress List of Candiates: मुंबई काँग्रेसची पहिली यादी जाहीर, 70 उमेदवार जाहीर, वाचा संपूर्ण यादी

Congress First List of Candiates: राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकांचा रणसंग्राम सुरु झाला आहे. मात्र युती आणि आघाडींमध्ये अडकल्याने अनेक ठिकाणी अद्याप उमेदवारांची घोषणा झालेली नाही. उद्या म्हणजेच 30 डिसेंबरला अर्ज भऱण्याची अंतिम तारीख असल्याने पक्षांनी एबी फॉर्म वाटप सुरु केलं असून, उमेदवारांच्या घोषणांना सुरुवात केली आहे. अनेक पक्ष उमेदवार जाहीर करताना गुप्तता पाळताना दिसत आहे. भाजपा आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने मुंबई महापालिकेसाठी उमेदवार यादी जाहीर केली आहे. त्यानंतर आता काँग्रेसनेही मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी आपली पहिली यादी जाहीर केली आहे. काँग्रेसने आपल्या पहिल्या यादीत 70 उमेदवारांची घोषणा केली आहे. मुंबईत काँग्रेसने वंचितसोबत आघाडी केली आहे.
मुंबई काँग्रेसने एक्सवर पोस्ट शेअर करत उमेदवारांच्या नावाची घोषणा केली आहे.
— Mumbai Congress (@INCMumbai) December 29, 2025
बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणूक - २०२६ साठी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या वतीने अधिकृत उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करण्यात येत आहे. निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांचे अभिनंदन आणि शुभेच्छा. आपली मुंबई घडवूया. मुंबईच्या हितासाठी काँग्रेसला निवडूया असं त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.
काँग्रेसने शिवडीमधून नरेंद्र राजाराम अवधूत यांना उमेदवारी दिली आहे, तसंच वडाळ्यातून रघुनाथ थवई, आणि माहीममधून दीपक वाघमारे यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे.
मुंबईत काँग्रेसने वंचितशी युती केली असल्याने महाविकास आघाडीतील मित्रपक्षांसह थेट लढाई असणार आहे. काँग्रेससमोर फक्त भाजपा-शिवसेना नव्हे तर ठाकरे बंधूंचंही तगडं आव्हान आहे.