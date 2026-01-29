समृद्धी महामार्गावर घडली महाराष्ट्राचे राजकारण हादरवणारी घडामोड; चंद्रपूरमधील सत्ता संघर्षाला धोकादायक वळणावर

Chandrapur Politics : राज्यातील महापालिका निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाल्यापासून अनेक जिल्ह्यांमध्ये सत्तास्थापनेवरुन कलह सुरु आहे. समृद्धी महामार्गावर महाराष्ट्राचे राजकारण हादरवणारी घडामोड घडली आहे. चंद्रपूरमधील सत्ता संघर्ष धोकादायक वळणावर पोहचले आहे. चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या सत्तेसाठी गुंडगिरीचा वापर होताना पहायला मिळाले. वर्धा जिल्ह्यात समृद्धी महामार्गावर नगरसेवकांची ट्रॅव्हलर अडवून त्यांना पळवून लावण्याचा प्रकार समोर आलाय, यामुळे चंद्रपुरातील सत्ता संघर्षाला धोकादायक वळण लागण्याची शक्यता आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील समृद्धी महामार्गावरील येळाकेळी टोल नाक्याजवळ सकाळी सुमारे सहा वाजताच्या सुमारास घडलेल्या थरारक घटनेमुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. मुंबईवरून चंद्रपूर मनपाच्या काँग्रेसच्या नगरसेवकांना नागपुरात घेऊन जाणारी टेम्पो ट्रॅव्हलर अडवून पाच नगरसेवकांना जबरदस्तीने खाली उतरवून पळवून नेण्याचा प्रयत्न झाल्याचा प्रकार पुढे आला आहे
चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या निकालानंतर काँग्रेसमधील 2 गटात सत्ता स्थापनेसाठी तीव्र संघर्ष सुरू आहे. दोन्ही गटांकडून बहुमताचा दावा केला जात असताना, मुंबईहून चंद्रपूरकडे परतणाऱ्या वडेट्टीवार गटाच्या नगरसेवकांच्या ट्रॅव्हल्सला चेहरे झाकलेल्या काही 15 अज्ञात व्यक्तींनी टोल नाक्याच्या आधी आपले वाहन लावून अडवले.
या प्रकाराने तणाव अधिकच वाढला. घटनेची माहिती मिळताच सावंगी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
याप्रकरणी एक आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात असून, सुमारे 10 ते12 आरोपी फरार आहेत. ट्रॅव्हल्स अडवणाऱ्यांविरोधात सावंगी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर राजकीय वर्तुळात एकच चर्चा सुरू आहे. हे गुंड नेमके कोणी पाठवले? महानगरपालिकेतील सत्ता हस्तगत करण्यासाठी थेट गुंडांचा वापर करण्यात आला का? हे प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. चंद्रपूर काँग्रेसमधील गटबाजी नवीन नाही. पक्षाच्या 2 गटातील संघर्ष चर्चेत आहे. मात्र आता महानगरपालिकेच्या सत्तेसाठी समृद्धी महामार्गावर गुंडांचा वापर झाल्याने राजकारणाने अत्यंत धोकादायक वळण घेतले आहे. या घटनेमुळे चंद्रपूरच्या राजकारणात प्रचंड खळबळ उडाली असून, पोलीस तपासातून सत्य समोर येईल का, आणि अखेर महानगरपालिकेची सत्ता कोणाच्या हाती जाणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.