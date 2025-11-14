बिहारमध्ये काँग्रेसचा सुपडासाफ! दोनअंकी आकडा गाठणही झालं अशक्य

Bihar Election 2025 : बिहार विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा सुपडासाफ झालाय. महाआघाडीच्या जागावाटपात काँग्रेसच्या वाट्याला 43 जागा आल्या. मात्र बिहारमध्ये काँग्रेसला विजयाचा दुहेरी आकडाही गाठता आला नाही. 2020 च्या निवडणुकीच्या निकालाच्या आसपासही काँग्रेसला पोहोचता आलेलं नाहीय. बिहार विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचं काय चुकलं याची चर्चा आता जोरदार सुरू झालीय.
संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहिर झालाय. बिहारच्या जनतेनं पुन्हा एकदा एनडीए च्या पारड्यात आपला कौल टाकलाय. तर महाआघाडीला पराभवाचा सामना करावा लागलाय. महाआघाडीतील महत्वाच्या दोन्ही पक्षांचीही कामगिरी सुमार अशीच राहिलीय. आरजेडीला सुद्धा अपेक्षित यश मिळालं नाही. तर बिहारमध्ये काँग्रेसला पराभवाचा मोठा धक्का सहन करावा लागला. काँग्रेसने 43 जागांवर आपले उमेदवार उभे केले होते. मात्र काँग्रेसला विजयाचा दुहेरी आकडाही गाठता आला नाही. आता बिहारमधील काँग्रेसच्या पराभवानंतर राज्यातलं राजकारणही तापल्याचं पाहायला मिळतंय.. बिहारमधील या निवडणुका पारदर्शक झाल्या नसल्याचा आरोप काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलाय.
काँग्रेसचा मतचोरीच्या फेक नरेटीव्हला बिहारच्या जनतेनं नाकारल्याचं म्हणत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काँग्रेसवर पलटवार केलाय. तर काँग्रेसने पराभवाचं चिंतन करावं असा सल्लाही बावनकुळेंनी काँग्रेसला दिलाय. काँग्रेसने बिहारमध्ये गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यातच त्यांची वाताहत झाल्याची टीका शिवसेना खासदार नरेश म्हस्के यांनी केलीय.
दरम्यान ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते अंबादास दानवे यांनी बिहारच्या पराभवानंतर मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रसला टोला लगावलाय. काँग्रेसने पराभवातून शिकायला हवं. काँग्रेसने महाराष्ट्रात केली तीच चूक बिहारमध्ये केल्याचं म्हणत दानवेंनी काँग्रेसला लक्ष्य केलं. तर महाराष्ट्राच्या विधानसभा पराभवाला सर्वच जबाबदार असल्याचं म्हणत विजय वडेट्टीवारांनी दानवेंना प्रत्युत्तर दिलंय.
बिहारमधील काँग्रेसच्या पराभवाचे पडसाद राज्याच्या राजकारणातही उमटायला सुरूवात झालीय. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी बिहारच्या पराभवानंतर काँग्रेसला लक्ष्य केलंय. तर दुसरीकडे मित्रपक्षांनीही टोला लगावलाय. आता राज्यातीस स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपचा आत्मविश्वास दुणावणार यात शंका नाही. मात्र आता महापालिकांमध्ये स्वबळाची चाचपणी करणारी काँग्रेस बिहार निकालानंतर काय निर्णय घेणार हे पाहणं हे महत्वाचं ठरणार आहे.
