Marathi News
आधी स्वबळाची ललकारी नंतर आघाडीसाठी दारोदारी..

महापालिका निवडणुकीत ही अवस्था राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसची झाली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 17, 2025, 10:11 PM IST
ब्युरो रिपोर्ट, झी २४ तास, मुंबई : महापालिका निवडणुकांचा महासंग्राम सुरु झाला आहे. त्यामुळे आघाडी युतीच्या चर्चाही सुरु आहेत. राज ठाकरेंच्या एन्ट्ट्रीने महाविकास आघाडीत मिठाचा खडा पडला. कारण मनसेमुळे काँग्रेसने ठाकरे गटासोबत आघाडीबद्दल फारकत घेतली. पण त्यानंतर काँग्रेस पक्ष आता महापालिका निवडणुकांमध्ये एकटा पडलाय का हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यातच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि प्रकाश आंबेडकरांमधल्या भेटीने आणखी एका आघाडीची चर्चा सुरु झाली आहे. 

महापालिका निवडणुकीत ही अवस्था राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसची झाली आहे. उद्धव ठाकरेंनी राज ठाकरेंना सोबत घेतल्यानंतर मविआमध्ये फुट पडली. मनसे असेल तर आम्ही ठाकरे गटाला सोबत घेणार नाही अशी गर्जना काँग्रेसने केली. तर शरद पवार गटानेही काँग्रेससोबत जाण्यात फारसं स्वारस्य दाखवलं नाही. त्यामुळे सुरुवातीला एकट्याने निवडणुक लढण्याची ललकारी दिल्यानंतर आता आघाडीसाठी वंचितसमोर काँग्रेसने पायघड्या टाकल्या आहेत.  मुंबई व्यतिरिक्त इतर महापालिकांमध्ये काँग्रेस - वंचित आघाडी व्हावी यासाठी प्रकाश आंबेडकर आणि हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या भेटीत चर्चा झाली आहे. 

पण काँग्रेस आणि प्रकाश आंबेडकरांच्या आघाडीची ही पहिली वेळ नाही आहे. कधी दोघांना एकमेकांच्या दोस्तीचा फायदा झालाय तर कधी एकमेकांविरोधातल्या कुस्तीमुळे नुकसानंही झालं आहे.

युतीचा काय फायदा झाला?

1998 आणि 1999मध्ये काँग्रेसशी युती करुन प्रकाश आंबेडकर खासदार

1999मध्ये विलासराव देशमुखांच्या मंत्रिमंडळात भारिप बहुजन महासंघाचे 3 मंत्री

2003मध्ये प्रकाश आंबेडकरांनी काँग्रेसची साथ सोडली, 3 मंत्र्यांचा राजीनाम्यास नकार

काँग्रेस सोबत नसताना प्रकाश आंबेडकरांचा 2004, 2009, 2014, 2019 आणि 2024च्या निवडणुकीत पराभव

2019मध्ये प्रकाश आंबेडकरांची वंचित बहुजन आघाडीतून काँग्रेसशी चर्चा, ऐनवेळी चर्चा फिस्कटली

2019 लोकसभा निवडणुकीत 42 लाख मतं घेत वंचितचा काँग्रेसला 5 ते 6 जागांवर फटका

2019च्या विधानसभेतही प्रकाश आंबेडकरांची शेवटच्या क्षणापर्यंत काँग्रेसशी चर्चा, ऐनवेळी 240 उमेदवार दिले

2019च्या विधानसभा निवडणुकीत वंचितला 26 लाख मतं, काँग्रेसला 30 हून अधिक जागांवर फटका

2024च्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीतही वंचित-काँग्रेसची चर्चा, मात्र आघाडी नाही

नगरपालिका निवडणुकीत बुलढाणा, नांदेडमध्ये वंचितची काँग्रेससोबत आघाडीची घोषणा, मात्र मतदानाआधीच माघार

प्रकाश आंबेडकरांकडे कामगार, वंचित समुहाचा मोठा मतदार आहे.. तो प्रामुख्याने भाजपविरोधातला आहे. त्यामुळे आंबेडकरकांना सोबत घेऊन भाजपविरोधी मतांची व्यापक मोट बांधण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने नेहमी केलाय. पण गेल्या काही वर्षात प्रकाश आंबेडकर मात्र काँग्रेसला साथ द्यायला तयार नाहीयेत... आता आजच्या बैठकीनंतरही त्यांनी भाजपसोडून आघाडी करु असं म्हणत काँग्रेसला खुष केलं तर शिंदेंच्या शिवसेनेसोबतही चर्चा सुरु असल्याचं म्हटलं आहे. 

त्यामुळे प्रकाश आंबेडकरांसोबत आघाडी करताना ते शेवटपर्यंत आघाडी धर्म निभावतात का हे बघणं महत्वाचं आहे. कारण सध्या तरी दोन्ही दगडांवर त्यांनी पाय ठेवला आहे. पण  जेव्हा जेव्हा प्रकाश आंबेडकर सोबत नसतात तेव्हा तेव्हा भाजप विरोधकांकडून त्यांच्यावर भाजपची बी टीम असल्याचा आरोप होतो... पण आता आंबेडकर काँग्रेसचा हात हातात घेणार असल्याची शक्यता आहे. 

एक तगडी वोट बँक आहे. आंबेडकर हे नाव सभांना कुठल्या जाहिरातबाजीशिवाय जमणारी गर्दी ही वंचितची बलस्थानं आहेत. त्यामुळे आंबेडकरांसोबतचा मतदार आपल्या बाजुला खेचण्याची चढाओढ नक्कीच असणार. आता यात काँग्रेसला यश येतं का हे बघावं लागेल. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

