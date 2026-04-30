अंबादास दानवेंच्या उमेदवारीवर काँग्रेसची स्पष्ट भूमिका! दीर्घ चर्चेनंतर घेतला मोठा निर्णय, म्हणाले 'संवाद न साधता..'

Congress Support for Ambadas Danve: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून अंबादास दानवे यांना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर महाविकास आघाडीत फूट पडल्याची चर्चा रंगली होती. कोणतीही चर्चा न करता उद्धव ठाकरेंच्या जागी अंबादास दानवेंच्या नावाची घोषणा झाल्यानंतर काँग्रेसदेखील विरोधात उमेदवार देणार असल्याचं बोललं जात होतं. मात्र काँग्रेसने आपली भूमिका स्पष्ट करत अंबादास दानवेंना पाठिंबा जाहीर केला आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, सुप्रिया सुळे आणि अनिल देसाई यांची संयुक्त पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेत हर्षवर्धन सपकाळ यांनी माहिती दिली.
"राज्यसभेत एकमताने शरद पवारांना पाठवम्यात आलं. सध्या उद्धव ठाकरेंनी महाविकास आघाडीचा चेहरा म्हणून विधान परिषदेत जावं अशी आमची भूमिका होती. पण त्यांनी मी जाणार नाही हा अंतरात्माचा आवाज ऐकला. ज्याप्रमणे सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपद न घेण्याचा निर्णय घेतला होता त्याप्रमाणेच उद्धव ठाकरेंनी भूमिका घेतली. कुठेकरी थांबणं ही मोठी भूमिका आहे," असं हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.
पुढे ते म्हणाले की, "अंबादास दानवेंना उमेदवारी देत असताना असताना प्रक्रिया होणं आवश्यक होतं. हे काही भांडण, वाद नव्हता. पण हरकत नाही. कोणचाा अनादर करण्याची भूमिका नाही. उद्धव ठाकरेंनी जो निर्णय घेतला आहे तो महाविकास आघाडीचा निर्णय म्हणून समर्थन करत आहोत".
"समर्थन करत असताना आगामी काळातही महाविकास आघाडी म्हणून भाजपाच्या विरोधात ठाकणार आहोत. महायुतीमधील घटक पक्ष आहेत त्यांच्याही विरोधात आहेत. भाजपा राष्ट्रीय पातळीवर संविधानिक मूल्यं पायदळी तुडवत असताना संघर्ष कायम राहील," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
"तिन्ही पक्षातीसल घडी ठीक असून, अधिक संवाद केला पाहिजे यावर आम्ही ठाम आहेत. येणाऱ्या सर्व निवडणुका एकत्र लढवू. राज्यसभेच्या ज्या जागा राहतील त्यातही आघाडी राहील. आज दीर्घ चर्चा झाली असून, निवडणुका लागल्या तेव्हाच प्रदेशाध्यक्ष नात्याने सुप्रिया सुळेंना फोन लावला होता. त्यांना समन्व्याच्या दृष्टीने गळ घातली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसल राज्यसभेची एक जाग दिली आहे. 2028, 29 मधील निर्णयात काँग्रेस प्राधान्याने प्रतिनिधित्व करेल अशी चर्चा झाली," असं त्यांनी सांगितलं.