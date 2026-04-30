अंबादास दानवेंच्या उमेदवारीवर काँग्रेसची स्पष्ट भूमिका! दीर्घ चर्चेनंतर घेतला मोठा निर्णय, म्हणाले 'संवाद न साधता..'

शिवराज यादव | Updated: Apr 30, 2026, 02:53 PM IST
Congress Support for Ambadas Danve: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून अंबादास दानवे यांना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर महाविकास आघाडीत फूट पडल्याची चर्चा रंगली होती. कोणतीही चर्चा न करता उद्धव ठाकरेंच्या जागी अंबादास दानवेंच्या नावाची घोषणा झाल्यानंतर काँग्रेसदेखील विरोधात उमेदवार देणार असल्याचं बोललं जात होतं. मात्र काँग्रेसने आपली भूमिका स्पष्ट करत अंबादास दानवेंना पाठिंबा जाहीर केला आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, सुप्रिया सुळे आणि अनिल देसाई यांची संयुक्त पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेत हर्षवर्धन सपकाळ यांनी माहिती दिली. 

"राज्यसभेत एकमताने शरद पवारांना पाठवम्यात आलं. सध्या उद्धव ठाकरेंनी महाविकास आघाडीचा चेहरा म्हणून विधान परिषदेत जावं अशी आमची भूमिका होती. पण त्यांनी मी जाणार नाही हा अंतरात्माचा आवाज ऐकला. ज्याप्रमणे सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपद न घेण्याचा निर्णय घेतला होता त्याप्रमाणेच उद्धव ठाकरेंनी भूमिका घेतली. कुठेकरी थांबणं ही मोठी भूमिका आहे," असं हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले. 

पुढे ते म्हणाले की, "अंबादास दानवेंना उमेदवारी देत असताना असताना प्रक्रिया होणं आवश्यक होतं. हे काही भांडण, वाद नव्हता. पण हरकत नाही. कोणचाा अनादर करण्याची भूमिका नाही. उद्धव ठाकरेंनी जो निर्णय घेतला आहे तो महाविकास आघाडीचा निर्णय म्हणून समर्थन करत आहोत". 

"समर्थन करत असताना आगामी काळातही महाविकास आघाडी म्हणून भाजपाच्या विरोधात ठाकणार आहोत. महायुतीमधील घटक पक्ष आहेत त्यांच्याही विरोधात आहेत. भाजपा राष्ट्रीय पातळीवर संविधानिक मूल्यं पायदळी तुडवत असताना संघर्ष कायम राहील," असं त्यांनी स्पष्ट केलं. 

"तिन्ही पक्षातीसल घडी ठीक असून, अधिक संवाद केला पाहिजे यावर आम्ही ठाम आहेत. येणाऱ्या सर्व निवडणुका एकत्र लढवू. राज्यसभेच्या ज्या जागा राहतील त्यातही आघाडी राहील. आज दीर्घ चर्चा झाली असून, निवडणुका लागल्या तेव्हाच प्रदेशाध्यक्ष नात्याने सुप्रिया सुळेंना फोन लावला होता. त्यांना समन्व्याच्या दृष्टीने गळ घातली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसल राज्यसभेची एक जाग दिली आहे. 2028, 29 मधील निर्णयात काँग्रेस प्राधान्याने प्रतिनिधित्व करेल अशी चर्चा झाली," असं त्यांनी सांगितलं. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

congressHarshwardhan SapkalAmbadas DanveVidhan Parishad Election

