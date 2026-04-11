पोटनिवडणुकीतून माघार घेतल्यानंतर काँग्रेसचा आता बारामती जिंकण्याचा निर्धार; हर्षवर्धन सपकाळांचं मोठं विधान

Harshwardhan Sapkal on Baramati: बारामतीत काँग्रेसनं माघार घेतल्यानंतर आता काँग्रेसने 2029 मध्ये बारामती जिंकण्याचा निश्चय केला आहे. लंबी लडाई के लिए दोन कदम पिछे आना पडता है असं सूचक विधान हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 11, 2026, 08:45 PM IST
Harshwardhan Sapkal on Baramati: बारामतीत माघार घेतल्यानंतर आता काँग्रेसने 2029 मध्ये बारामती जिंकण्याचा निश्चय केला आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी झी24तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या विशेष मुलाखतीत लंबी लडाई के लिए दोन कदम पिछे आना पडता है असं सूचक विधान केलं आहे. 2029 मध्ये बारामतीत काँग्रेसचा आमदार असेल, असा विश्वास व्यक्त करत सपकाळांनी थेट पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या युगेंद्र पवारांच्या जागेवर दावा ठोकल्याचं दिसतं आहे. 

युगेंद्र पवारांच्या जागेवर काँग्रेसचा डोळा?

"आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत बारामतीची निवडणूक लढायलाच हवी होती यात दुमत नाही. माघारबद्दल बोलायचं गेल्यास लंबी लडाई के लिए दोन कदम पिछे आना पडता है. दोन पाऊल मागे येणं म्हणजे 2029 ला बारामतीत आमचा आमदार निवडून येईल," असं हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले आहेत. 2029 ला उमेदवार देण्याचा आमचा आग्रह असेल असं त्यांनी म्हटलं आहे. 

'गुलाबी जॅकेट घातलं म्हणजे जबाबदार आहोत असं समजू नये', हर्षवर्धन सपकाळ यांचा पार्थ पवारांना टोला, 'परिपक्वतेच्या पारड्यात...'

 

युगेंद्र पवार तुमच्याकडून लढणार की तुमचा वेगळा उमेदवार असणार? यासंदर्भात विचारलं असता ते म्हणाले की, "अजून 3 वर्षाचा कालखंड जाणं बाकी आहे. माझं उगाच काही विधानं करण्याचा स्वभाव नाही. एकंदरित राजकारणाचा प्रवाह पाहता त्यात हा टप्पा नजरेत आहे. पण तिथपर्यंत चालावं लागेल". 

'मविआची घडी विस्कटलीय यात तथ्य'

'मविआची घडी विस्कटलीय यात तथ्य असल्याची थेट कबुली काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळांनी दिली आहे. मविआत संवादाचा अभाव असल्याचं सांगत सपकाळांनी मविआतील मतभेदांवर भाष्य केलंय.. त्यामुळं सपकाळांची ही कबुली कशाचे संकेत आहे? अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. 

सपकाळांचा UBTवर पलटवार 

हर्षवर्धन सपकाळांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेवर जोरदार टीका केली आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते काँग्रेसवर जी टीका करतात त्याचा बराचसा भाग त्यांनाही लागू होतो, असं म्हणत सपकाळांनी पलटवार केला आहे. हेकेखोरी ही ताकद नाही. त्यामुळं कोणीही हेका वापरता कामा नये.. हम जहाँ खडे होते है, वहाँसे लाईन शुरू होगी ही स्टाईल योग्य नाही असा टोलाही हर्षवर्धन सपकाळांना शिवसेना UBTला लगावला आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

