पोटनिवडणुकीतून माघार घेतल्यानंतर काँग्रेसचा आता बारामती जिंकण्याचा निर्धार; हर्षवर्धन सपकाळांचं मोठं विधान

Harshwardhan Sapkal on Baramati: बारामतीत माघार घेतल्यानंतर आता काँग्रेसने 2029 मध्ये बारामती जिंकण्याचा निश्चय केला आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी झी24तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या विशेष मुलाखतीत लंबी लडाई के लिए दोन कदम पिछे आना पडता है असं सूचक विधान केलं आहे. 2029 मध्ये बारामतीत काँग्रेसचा आमदार असेल, असा विश्वास व्यक्त करत सपकाळांनी थेट पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या युगेंद्र पवारांच्या जागेवर दावा ठोकल्याचं दिसतं आहे.
"आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत बारामतीची निवडणूक लढायलाच हवी होती यात दुमत नाही. माघारबद्दल बोलायचं गेल्यास लंबी लडाई के लिए दोन कदम पिछे आना पडता है. दोन पाऊल मागे येणं म्हणजे 2029 ला बारामतीत आमचा आमदार निवडून येईल," असं हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले आहेत. 2029 ला उमेदवार देण्याचा आमचा आग्रह असेल असं त्यांनी म्हटलं आहे.
युगेंद्र पवार तुमच्याकडून लढणार की तुमचा वेगळा उमेदवार असणार? यासंदर्भात विचारलं असता ते म्हणाले की, "अजून 3 वर्षाचा कालखंड जाणं बाकी आहे. माझं उगाच काही विधानं करण्याचा स्वभाव नाही. एकंदरित राजकारणाचा प्रवाह पाहता त्यात हा टप्पा नजरेत आहे. पण तिथपर्यंत चालावं लागेल".
'मविआची घडी विस्कटलीय यात तथ्य असल्याची थेट कबुली काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळांनी दिली आहे. मविआत संवादाचा अभाव असल्याचं सांगत सपकाळांनी मविआतील मतभेदांवर भाष्य केलंय.. त्यामुळं सपकाळांची ही कबुली कशाचे संकेत आहे? अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.
हर्षवर्धन सपकाळांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेवर जोरदार टीका केली आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते काँग्रेसवर जी टीका करतात त्याचा बराचसा भाग त्यांनाही लागू होतो, असं म्हणत सपकाळांनी पलटवार केला आहे. हेकेखोरी ही ताकद नाही. त्यामुळं कोणीही हेका वापरता कामा नये.. हम जहाँ खडे होते है, वहाँसे लाईन शुरू होगी ही स्टाईल योग्य नाही असा टोलाही हर्षवर्धन सपकाळांना शिवसेना UBTला लगावला आहे.