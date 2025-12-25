English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • शरद पवारांसोबत युतीच्या तयारीत असणाऱ्या अजित पवारांना धक्का! भाजपाविरोधात मोट बांधण्याच्या मनसुब्यांना हादरे, वरिष्ठांना सुनावलं

शरद पवारांसोबत युतीच्या तयारीत असणाऱ्या अजित पवारांना धक्का! भाजपाविरोधात मोट बांधण्याच्या मनसुब्यांना हादरे, वरिष्ठांना सुनावलं

Congress not ready for alliance with Ajit Pawar NCP in Pune: पुण्यात अजित पवार काका शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीसोबत युती करण्यासाठी सज्ज असताना मोठा धक्का बसला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 25, 2025, 04:05 PM IST
शरद पवारांसोबत युतीच्या तयारीत असणाऱ्या अजित पवारांना धक्का! भाजपाविरोधात मोट बांधण्याच्या मनसुब्यांना हादरे, वरिष्ठांना सुनावलं

Congress not ready for alliance with Ajit Pawar NCP in Pune: पुण्यात अजित पवार काका शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीसोबत युती करण्यासंदर्भातील हालचालींना वेग आला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युतीसंदर्भातील चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. यादरम्यान अजित पवारांना मोठा धक्का बसला आहे. पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादींसोबत लढण्यास काँग्रेस तयार नसल्याची सूत्रांची माहिती आहे. यामुळे भाजपाविरोधात मोट बांधणाऱ्यांच्या अजित पवारांच्या मनसुब्याला धक्का बसला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी अजित पवारांसोबत युती करण्यास विरोध दर्शवला आहे. पुणे मनपात अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीसोबत युती करण्यास काँग्रेस हायकमांडचा स्पष्ट नकार आहे. भाजपासोबत सत्तेत बसलेल्या अजित पवारांसोबत उघड युती अजिबात चालणार नाही अशा शब्दांत काँग्रेस हायकमांडने युतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्यांना फटकारलं असल्याची सूञांची झी 24 तासला माहिती आहे. 

रात्री 12 वाजता पार पडली दोन्ही NCP ची बैठक

पुण्यात दोन राष्ट्रवादी एकत्र आल्यानंतर जागावाटपाबाबत पहिली संयुक्त बैठक रात्री पार पडली. या बैठकीत महाविकास आघाडी म्हणून नव्हे, तर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र निवडणूक लढवण्यावर प्राथमिक चर्चा झाल्याची माहिती आहे. शरद पवार गटाने अजित पवार गटाकडे 40 ते 45 जागांची मागणी केल्याचं समजत आहे. मात्र, एवढ्या जागा देणे शक्य नसून 30 जागा देण्याची तयारी अजित पवार गटाने दर्शवली आहे. स्थानिक नेत्यांची ही बैठक रात्री 12 च्या सुमारास पार पडली.

अंतिम निर्णय सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितलं आहे. बैठकीला दोन्ही गटांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते.

सुप्रिया सुळे यांनी युतीसंदर्भात भाष्य करताना म्हटलं आहे की, अंतिम प्रस्ताव आलेला नाही . 
किती जागा आणि बाकी काय याची मला माहीत नाही. 

प्रशांत जगताप यांचा राजीनामा

अजित पवारांसोबत होणारी युती पटत नसल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी पक्षाच्या प्राथमिक आणि क्रियाशील सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. 

मी राजकारणातून बाहेर गेलो नाही, नगरसेवक पदाची निवडणूक लढवणार आहे असं प्रशांत जगताप म्हणाले. एका पराभवामुळे भीती बाळगणारा मी नाही. विधानसभेत मी हरलो पण मला तिथल्या सगळ्या लोकांबाबत मला आदर आणि मान असल्याचे जगताप यावेळी म्हणाले. पार्टी कशी निवडणूक लढवेल याची मी तयारी केली होती. माझ्यासारखा कार्यकर्ता व्यथित झाला होता. माझ्या मनात विचारांची घालमेल होती. पण घालमेल माझ्या आयुष्यावर उलटल्याचे प्रशांत जगताप म्हणाले. सद्विवेक बुद्धीला जागरूक ठेवून आणि सगळे प्रसंग डोळ्यासमोर ठेऊन आणि सगळ्या नेत्यांचा मान ठेऊन मी शहर अध्यक्ष पदाचा राजीनामा देऊन बाहेर पडत आहे. मी राजकारणातून बाहेर गेलो नाही असेही त्यांनी सांगितले. मी राजीनामा शशिकांत शिंदे यांना मेल केला आहे. नगरसेवक पदाची निवडणूक मी लढवणार असल्याचे प्रशांत जगताप यांनी सांगितले.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
punecongressAjit pawarNCPऱाष्ट्रवादी काँग्रेस

इतर बातम्या

SHOKCING! 25 वर्षीय अभिनेत्रीची राहत्या घरी हत्या; प्रियकरा...

मनोरंजन