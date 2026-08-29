'काँग्रेस मला टार्गेट करतंय...' सुप्रिया सुळेंचा मोठा आरोप

झी 24 तासच्या टू द पॅाइंट विथ कमलेश सुतार यांच्या कार्यक्रमामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांची खास मुलाखत पार पडली. यामध्ये त्यांनी अनेक राजकारणातील अनेक खुलासे या मुलाखतीमध्ये केले आहेत. सुनेत्रा पवार यांना गुंगी गुडिया अशा केलेल्या टिपणीवर सुप्रिया सुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. यावर सुप्रिया सुळे यांना प्रश्न केला त्यावेळी त्या म्हणाल्या की, ते वाईटच होतं, काँग्रेसच्या अध्यक्षांकडून मला अपेक्षा देखील नव्हती, काँग्रेस आता मला देखील टार्गेट करत आहे असे मत सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केले. गुंगी गुडिया म्हणणे हे वाईटच होते आणि मी स्वत: काँग्रेस पक्षाला फोन करुन सांगितले होते आणि जे नंतर स्पष्टीकरण देण्यात आले ते केद्रांच्या काँग्रेसने स्पष्टीकरण दिले आणि मी स्वत: लीडरशीपशी बोलले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाला नाही वाटत त्यांनी आक्रमक व्हावे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून कोणीही काँग्रेसमधील नेत्यांना टार्गेट करत नाही कारण आमचा विषयच येत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने कालही, आजही आणि उद्याही काँग्रेस टार्गेट केले नव्हते आजही करणार नाही. शिवसेना आणि आमचं नात तर अतिशय प्रेमाचं नात आहे, माझ्यासाठी एकच शिवसेना आहे. सगळे बॅटल्स काही लढायचे नसतात आयुष्यात आणि आपण शत्रू निवडायचा असतो. शत्रू आपल्याला निवडणार नाही तर मी शत्रूला निवडणार.
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सुप्रिया सुळे यांच्या मुलीच्या लग्नामध्ये शाहरुख खान आला होता, यावेळी सुप्रिया सुळे यांनी त्याला मिठी मारली आणि गालावर किस देखील केले यावर त्यांना मोठ्या प्रमाणात सोशल मिडियावर टीका करण्यात आली होती. यावर त्या म्हणल्या मला काही त्याचा फरक पडत नाही मला रिल्स बघायला आवडतात. लग्नाच्या खर्चाबद्दल सांगताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, इनकम टॅक्सने अजून मला नोटिस पाठवली नाही. सदानंद सुळे यांनी त्यांच्या लेकीचं लग्न ताठ मानेनी चेकने प्रत्येक भरलं आहे, कोणीही यावं आणि चौकशी करावी.
सुनेत्रा पवार या मुलीच्या लग्नाच्या अनुपस्थितीबद्दल बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, सुनित्रा पवार. नंदा पवार, शर्मिला पवार, शुभांगी पवार, मृणाल, अभिजित पवार एवढी मंडळी नव्हती. उपमुख्यमंत्री म्हणून कोणालाच आमंत्रण नव्हते असे सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट सांगितले.