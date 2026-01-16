English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • भाजपाच्या लाटेत काँग्रेसने पहिली महापालिका जिंकली! लातूरकरांनी पुसू दिल्या नाही विलासरावांच्या आठवणी, अमित देशमुख म्हणाले...

भाजपाच्या लाटेत काँग्रेसने पहिली महापालिका जिंकली! लातूरकरांनी पुसू दिल्या नाही विलासरावांच्या आठवणी, अमित देशमुख म्हणाले...

Amit Deshmukh on Latur Result: लातूर महानगरपालिकेत काँग्रेस - वंचित आघाडी सत्तेत आली आहे. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी विलासराव देशमुखांच्या आठवणी पुसून टाकायच्या आहेत असं विधान केलं होतं, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला होता.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 16, 2026, 06:37 PM IST
भाजपाच्या लाटेत काँग्रेसने पहिली महापालिका जिंकली! लातूरकरांनी पुसू दिल्या नाही विलासरावांच्या आठवणी, अमित देशमुख म्हणाले...

Amit Deshmukh on Latur Result: राज्यातील अनेक महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपा सत्तेत येत असताना, लातूरमध्ये मात्र काँग्रेसने गड राखला आहे. लातूर महानगरपालिकेत काँग्रेस - वंचित आघाडी सत्तेत आली आहे. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी विलासराव देशमुखांच्या आठवणी पुसून टाकायच्या आहेत असं विधान केल्याने ही निवडणूक चर्चेत आली होती. अमित देशमुख, रितेश देशमुख यांनी यानंतर रवींद्र चव्हाणांना प्रत्युत्तर दिलं होतं. त्यानंतर लातूर महापालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीनं बहुमताचा आकडा गाठला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

काँग्रेस आणि वंचितच्या युतीला लातूर पालिकेत 47 जागा मिळाल्या आहेत. यामध्ये काँग्रेसला 43 तर वंचितला चार जागा मिळाल्या आहेत. दुसरीकडे भाजपाला 22 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला 1 जागा मिळाली आहे.अमित देशमुख यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना, हा लातूरकरांचा विजय असल्याचं सांगितलं आहे. मतदारांनी आमच्या पारड्यात घवघवीत यश टाकल्याचे मत काँग्रेस आमदार अमित देशमुख म्हणाले. 

लातूरचे भूमिपुत्र आदरणीय विलासराव देशमुख यांच्याबाबत भाजपाने जे वक्तव्य केलं त्यामुळं जनतेच्या भावना दुखावल्या. अशा वक्तव्याला लोकांनी कधीच पाठिंबा दिला नाही अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. वंचितने पाच पैकी पाच जागा जिंकल्या आहेत. या जागा कमी नाहीत. काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी या गठबंधनला तळागाळातून पाठिंबा मिळत आहे. आम्हाला 40 च्या वर जागा मिळतील असंही ते म्हणाले आहेत. 

लातूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या 70 जागांसाठी 60 टक्के मतदान झालं होतं. लातूर महानगरपालिकेत काँग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांच्यात मुख्य लढत झाली होती. काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीने युती केली होती. लातूर महापालिकेत 70 जागा असून बहुमतासाठी 36 जागांची आवश्यकता आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
congressamit deshmukhLatur Municipal Corporationअमित देशमुखकांग्रेस

इतर बातम्या

Dhule Election 2026 Result : धुळे महापालिकेवर भाजपचा झेंडा,...

महाराष्ट्र बातम्या