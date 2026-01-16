भाजपाच्या लाटेत काँग्रेसने पहिली महापालिका जिंकली! लातूरकरांनी पुसू दिल्या नाही विलासरावांच्या आठवणी, अमित देशमुख म्हणाले...

Amit Deshmukh on Latur Result: राज्यातील अनेक महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपा सत्तेत येत असताना, लातूरमध्ये मात्र काँग्रेसने गड राखला आहे. लातूर महानगरपालिकेत काँग्रेस - वंचित आघाडी सत्तेत आली आहे. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी विलासराव देशमुखांच्या आठवणी पुसून टाकायच्या आहेत असं विधान केल्याने ही निवडणूक चर्चेत आली होती. अमित देशमुख, रितेश देशमुख यांनी यानंतर रवींद्र चव्हाणांना प्रत्युत्तर दिलं होतं. त्यानंतर लातूर महापालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीनं बहुमताचा आकडा गाठला आहे.
काँग्रेस आणि वंचितच्या युतीला लातूर पालिकेत 47 जागा मिळाल्या आहेत. यामध्ये काँग्रेसला 43 तर वंचितला चार जागा मिळाल्या आहेत. दुसरीकडे भाजपाला 22 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला 1 जागा मिळाली आहे.अमित देशमुख यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना, हा लातूरकरांचा विजय असल्याचं सांगितलं आहे. मतदारांनी आमच्या पारड्यात घवघवीत यश टाकल्याचे मत काँग्रेस आमदार अमित देशमुख म्हणाले.
लातूरचे भूमिपुत्र आदरणीय विलासराव देशमुख यांच्याबाबत भाजपाने जे वक्तव्य केलं त्यामुळं जनतेच्या भावना दुखावल्या. अशा वक्तव्याला लोकांनी कधीच पाठिंबा दिला नाही अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. वंचितने पाच पैकी पाच जागा जिंकल्या आहेत. या जागा कमी नाहीत. काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी या गठबंधनला तळागाळातून पाठिंबा मिळत आहे. आम्हाला 40 च्या वर जागा मिळतील असंही ते म्हणाले आहेत.
लातूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या 70 जागांसाठी 60 टक्के मतदान झालं होतं. लातूर महानगरपालिकेत काँग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांच्यात मुख्य लढत झाली होती. काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीने युती केली होती. लातूर महापालिकेत 70 जागा असून बहुमतासाठी 36 जागांची आवश्यकता आहे.