अजित पवारांच्या दुर्घटनेवर फडणवीस गप्प का? हर्षवर्धन सपकाळांची विचारणा, म्हणाले 'NCP मुकाट्याने सोबत....'

शिवराज यादव | Updated: Apr 11, 2026, 09:42 PM IST
Harshwardhan Sapkal on Ajit Pawar Accident: महाराष्ट्रात इतका मोठा नेत्याचा अपघात होतो आणि त्याची साधी चौकशी होत नाही अशा खंत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी देवेंद्र फडणवीस गप्प का? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे. झी24तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या विशेष मुलाखतीत त्यांनी आमचा उमेदवार, पक्ष याचा पाठपुरावा करत राहील असं म्हटलं आहे. 

'बिनविरोध होण्यासाठी इतका जोर लावण्यापेक्षा गुन्हा दाखल करुन द्या'

"अर्ज भरण्यापूर्वीच एक मत श्रद्धांजलीचं, दादांच्या कामाचं असं सुरु होतं. जेणेकरुन कोणी अर्जच भरु नये. दादांच्या कतृत्वाच्या अनुषंगाने सर्वांना आदर आहे. ते एक लोकमान्य नेतृत्व होतं हेदेखील मान्य आहे. आज ते आपल्यात नसताना त्यांच्याबद्दल आदराचा, श्रद्धांजलीचा भाव ठेवला पाहिजे. पण निवडणूक बिनविरोध होण्यासंदर्भात चर्चा सुरु होती त्यावेळी आमच्या उमेदवाराने पक्षाची भूमिका मांडली होती. बिनविरोध होण्यासाठी इतका जोर लावण्यापेक्षा गुन्हा दाखल करुन द्या. गुन्हा दाखल केला तर उमेदवारी मागे घेतो असं सांगितलं. गावाच्या कट्ट्यावर आणि स्थानिक पातळीच्या तालमीत दंड ठोठावताना आमच्या उमेदवाराने केलेलं हे विधान होतं. ते तंतोतंत खरं आहे," असं हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितलं. 

' गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना चपराक होती'

पुढे ते म्हणाले, "गुन्हा दाखल करा ही दुसऱ्या बाजूला महायुतीमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस, एकनाथ शिंदे गटाला आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना चपराक होती. कर्नाटक सरकारमध्ये जो गुन्हा दाखल करुन ट्रान्सफर झाला आहे, त्यावर कारवाई चौकशी होत नाही. अपघात की घातपात...घातपातातच्या अनुषंगाने उपस्थित झालेले मुद्दे याचा पाठपुरावा करत राहू". 

'लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, स्वत: कोरडे पाषाण'

"महाराष्ट्रात इतक्या मोठा नेत्याचा अपघात होतो आणि त्याची साधी चौकशी होत नाही. देवेंद्र फडणवीस आम्ही जमिनीतून खोदून काढू, आकाशातून आणू, शोध लावल्याशिवाय शांत बसणार नाही म्हणत आहेत. तुम्ही या प्रकरणी मागील अडीच महिन्यांपासून गप्प आहात. त्याचं कारण सांगायला तयार नाही. लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, स्वत: कोरडे पाषाण अशा स्वरुपात वागत आहेत. ब्लॅकबॉक्स सापडला नाही, अपघात कसा झाला अशा तर्कशुद्ध प्रश्नांचा पाठपुरावा ते करत नाहीत. पहिल्या अहवालात झाडाला विमान अडकलं आणि पडलं असं सांगितलं आहे. झाड नसताना झाड दाखवणं अशा चुका आणि संदर्भ असताना फडणवीस काही बोलत नाहीत. अजित पवारांचा पक्ष मुकाट्याने सोबत राहतो. ही वस्तुस्थती वाईट आणि अशोभनीय आहे. आमचा उमेदवार आणि पक्षा सातत्याने या सर्वल गोष्टींचा पाठपुरावा करेल," असं त्यांनी म्हटलं आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

