English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्र हादरला! काँग्रेस नेत्याचा प्राणघातक हल्ल्यात मृत्यू; मशिदीबाहेर पाऊल टाकताच...

Congress Leader Stabbed To Death Outside Mosque: मशिदीमधून बाहेर पडल्यानंतर काही क्षणांमध्ये त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला. या हल्ल्यामध्ये ते गंभीर जखमी झाले. त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 7, 2026, 11:02 AM IST
महाराष्ट्र हादरला! काँग्रेस नेत्याचा प्राणघातक हल्ल्यात मृत्यू; मशिदीबाहेर पाऊल टाकताच...
उपाचारादरम्यान झाला मृत्यू

Congress Leader Stabbed To Death Outside Mosque: काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तसेच काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष हिदायत पटेल यांची हत्या करण्यात आली आहे. हिदायत पटेल यांच्यावर मंगळवारी सायंकाळी झालेल्या हल्ल्याने अकोला जिल्हा हादरून गेलेला असतानाच आज पहाटे उपचारादरम्यान हिदायत पटेल यांनी अखेरचा श्वास घेतला. या प्रकरणातील आरोपी पोलिसांच्या अटकेत असून हल्ल्याचं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

Add Zee News as a Preferred Source

कधी आणि कसा झाला हल्ला?

मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी हिदायत पटेल त्यांच्या मूळगावी मोहाळा येथील मरकझ मशिदीमधून बाहेर पडताच एका व्यक्तीने त्यांच्यावर चाकूने हल्ला केला. हिदायत पटेल हे मशिदीतून बाहेर येत असताना हल्लेखोराने त्यांच्या पोटात व मानेवर चाकूने वार केला. या हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झाले होते. जखमी अवस्थेत त्यांना तत्काळ अकोट येथील एका खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र प्रकृती अधिक खालावल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी अकोल्यातील खाजगी रुग्णालयात हलवण्यात आले होते. आज पहाटे उपचार सुरू असताना त्यांचे निधन झाले. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाल्याने त्यांची प्रकृती खालावली आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. 

लोकसभा निवडणुकाही लढवल्या

हिदायत पटेल हे 73 वर्षांचे होते. त्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने 2014 आणि 2019 च्या अकोला लोकसभा निवडणुका लढवल्या होत्या. त्यांच्या निधनामुळे अकोला जिल्ह्यासह संपूर्ण राजकीय वर्तुळात शोककळा पसरली आहे. हिदायत पटेल यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या आरोपीला पोलिसांनी काही तासातच अटक केली आहे. या हल्ल्यामागील हेतू अजून स्पष्ट झालेला नाही.

मागील काही दिवसांमधील तिसरी हत्या

मागील काही दिवसांमध्ये अशाप्रकारे झालेली ही तिसरी राजकीय हत्या आहे. सोलापूरमध्ये मनसेचे विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब सरवदे यांची 2 जानेवारी 2026 रोजी राजकीय वादातून हत्या झाली. बिनविरोध निवडणुकीच्या प्रयत्नात झालेल्या संघर्षातून बाळासाहेबांवर धारदार शस्त्रांनी हल्ला करण्यात आला. या हत्येमुळे सोलापूर शहरात तणाव निर्माण झाला होता. या प्रकरणी 15 जणांवर गुन्हा दाखल होऊन काही जणांना अटक झाली आहे.

खोपोलीत नगसेविकेच्या पतीची हत्या

रायगड जिल्ह्यातील खोपोलीत शिवसेना शिंदे गटाच्या नवनिर्वाचित नगरसेविका मानसी काळोखे यांचे पती मंगेश काळोखे यांची डिसेंबर महिन्यात भररस्त्यात निर्घृण हत्या करण्यात आली. निवडणुकीतील राजकीय वैमनस्यातून ही हत्या झाल्याचा संशय असून, पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे, ज्यात आठ जणांवर गुन्हा दाखल झाला असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काळोखे कुटुंबीयांची भेट घेऊन आरोपींना लवकरात लवकर शिक्षा होईल असा शब्द कुटुंबियांना दिला.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026congressleaderHidayat Patelakola

इतर बातम्या

'तू कात्रज घाटात ये,' मुलीच्या Instagram वरून तरु...

महाराष्ट्र बातम्या