Congress Leader Kidnapped: मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर पडलेल्या काँग्रेस नेत्याचं अपहरण करण्यात आल्यानंतर श्रीरामपूरमध्ये एकच खळबळ उडाली. सीसीटीव्हीत ही घटना कैद झाली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 26, 2025, 04:23 PM IST
महाराष्ट्रात खळबळ! काँग्रेस नेत्याचं दिवसाढवळ्या अपहरण, CCTV त लाईव्ह कैद झालं किडनॅपिंग

Congress Leader Kidnapped: मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर पडलेल्या काँग्रेस नेत्याचं अपहरण करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. अहिल्यानगरच्या श्रीरामपूर येथे घडलेली ही घटना सीसीटीव्हीत घटना कैद झाली आहे. काँग्रेस अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्षाचं अपहरण करुन मारहाण करण्यात आली. पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला जात आहे. हिंदुत्ववादी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अपहरण करत मारहाण केल्याचा आरोप आहे. 

नेमकं काय घडलं?

अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष सचिन गुजर यांचं अपहरण करुन मारहाण करण्यात आली आहे. मॉर्निंग वॉकला निघालेल्या जिल्हाध्यक्षाला गाडीत घालून मारहाण करण्यात आली. अज्ञातांकडून जिल्हाध्यक्षाला अपहरण केल्याचं सीसीटीव्ही फूटेज समोर आलं आहे. हिंदुत्ववादी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अपहरण करत मारहाण केल्याचा आरोप आहे. बुधवारी सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास घटना घडली आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सचिन गुजर यांचे अपहरण करत जबर मारहाण करण्यात आली. श्रीरामपूरचे आमदार हेमंत उगले, काँग्रेसचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार करण ससाने, सचिन गुजर श्रीरामपूर पोलीस ठाण्यात ठाण मांडून बसले आहेत. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचं काम सुरू आहे.

पालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. त्यातून मारहाण झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. दरम्यान थेट काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षाचे अपहरण करून मारहाण केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. 

