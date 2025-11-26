काँग्रेस नेत्याच्या अपहरण प्रकरणात मोठा ट्विस्ट; आरोपींनीच VIDEO शेअर करत उघड केलं सत्य, 'आम्ही...'

Congress Leader Kidnapped: अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष सचिन गुजर यांचं अपहरण करुन मारहाण कऱण्यात आल्यानंतर खळबळ उडाली असतानाच, या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट आला आहे. या अपहरणानंतर पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. त्यातून मारहाण झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. मात्र अपहरणकर्त्यांनीच व्हिडीओ शेअर करत यामागील खरं कारण उघड केलं आहे. दरम्यान पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.
बुधवारी सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष सचिन गुजर यांचं अपहरण करुन मारहाण करण्यात आली आहे. मॉर्निंग वॉकला निघालेल्या जिल्हाध्यक्षाला गाडीत घालून मारहाण करण्यात आली. अज्ञातांकडून जिल्हाध्यक्षाला अपहरण केल्याचं सीसीटीव्ही फूटेज समोर आलं आहे. हिंदुत्ववादी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अपहरण करत मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला.
Ahilyanagar kidnapped CCTV | काँग्रेस अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्षाचे अपहरण करून मारहाण, CCTV मध्ये कैद#ahilyanagr #kidnapped #cctv #zee24taas #marathinews pic.twitter.com/iwhco2pKCU
सचिन गुजर यांचे अपहरण करत जबर मारहाण करण्यात आली. श्रीरामपूरचे आमदार हेमंत उगले, काँग्रेसचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार करण ससाने, सचिन गुजर श्रीरामपूर पोलीस ठाण्यात ठाण मांडून बसले होते.
शिवरायांचा एकेरी उल्लेख करुन अपमान केल्याने मारहाण केल्याचं आरोपींनी सांगितलं आहे. तसंच आम्ही अपहरण केलं नव्हतं असा दावाही केला आहे.
"शिवरायांचा एकेरी उल्लेख करुन, जाणुनबुजून शिवभक्तांची मनं दुखावण्यासाठी भाषणात विधानं केली आहेत. मी काल संध्याकाळी सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ पाहिला. मी रोज सकाळी व्यायाम करतो, धावायला जातो. बेलापूर रोड येथे जात असताना मला सदर व्यक्ती सचिन गुजर तिथे दिसला. मी त्याला तू शिवाजी महाराजांबद्दल असे अपशब्द का वापरतो, अरे तुरे का करतो? असं विचारलं. त्यावर त्याने तुझा बाप लागतो का? असं विचारलं. यानंतर माझा राग अनावर झाला. म्हणून मी बेलापूर रोडला दोन-तीन फटके मारले. त्यानंतर त्याचा तो निघून गेला आणि माझा मी निघून गेला," असं आरोपीने सांगितलं आहे.
"आम्हाला महाराजांचा अपमान सहन होणार नाही. आम्ही अपहरण केलं नसून, जे व्हायरल होत आहे ते चुकीचं आहे. शिवाजी महाराजांसाठी हे केलं आहे, दोन फटके मारलेत हे मान्य करत आहे. तुम्हाल जो हवा तो गुन्हा दाखल करा. मी महाराजांसाठी जामीनही घेणार नाही," असंही त्याने सांगितलं आहे.
दरम्यान काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष मारहाण प्रकरणी काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. काँग्रेसने श्रीरामपूर नगरपरिषदेसमोर धरणे आंदोलन केलं आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्षाला झालेल्या मारहाणीचा काँग्रेसकडून निषेध करण्यात आला आहे. मारहाणीचा निषेध म्हणून काँग्रेसने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला आहे. आरोपींवर तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे.