काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शिवराज पाटील चाकूरकर यांचं निधन, मोदींनीही व्यक्त केला शोक

Shivraj Patil Chakurkar Passes Away: माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर (Shivraj Patil Passes Away) यांचं निधन झालं आहे. वयाच्या 90 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. मागील काही दिवसांपासून ते आजारी होते. लातूरमधील निवासस्थानी त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या पश्चात मुलगा, मुलगी, सून आणि नातवंडं असा परिवार आहे. मागील अनेक दिवसांपासून ते राजकारणापासून दूर होते. राजकारणातील अभ्यासू आणि स्वच्छ प्रतिमेचे राजकारणी अशी त्यांची ओळख होती.
12 ऑक्टोबर 1935 रोजी लातूर जिल्ह्यातील चाकूर येथे जन्म झालेल्या शिवराज सिंग पाटील यांनी लातूर नगरपालिकेतून त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली होती. त्यांनी उस्मानिया विद्यापीठातून विज्ञान विषयात पदवी घेतली होती, तसंच मुंबई विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण घेतलं होतं. 1980 मध्ये ते सर्वात आधी लातूर मतदारसंघातून लोकसभेत निवडून आले. यानंतर त्यांनी सलग सातवेळी निवडणूक जिंकली होती.
इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी अनेक महत्त्वाची पदं भूषवली. संरक्षण राज्यमंत्री, वाणिज्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान, अणुऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स व अवकाश अशा खात्यांची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर टाकण्यात आली होती. ते लोकसभा अध्यक्षही राहिले.