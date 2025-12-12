English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शिवराज पाटील चाकूरकर यांचं निधन, मोदींनीही व्यक्त केला शोक

Shivraj Patil Passes Away: माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर (Shivraj Patil Passes Away) यांचं निधन झालं आहे. वयाच्या 90 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 12, 2025, 11:30 AM IST
Shivraj Patil Chakurkar Passes Away: माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर (Shivraj Patil Passes Away) यांचं निधन झालं आहे. वयाच्या 90 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. मागील काही दिवसांपासून ते आजारी होते. लातूरमधील निवासस्थानी त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या पश्चात मुलगा, मुलगी, सून आणि नातवंडं असा परिवार आहे. मागील अनेक दिवसांपासून ते राजकारणापासून दूर होते. राजकारणातील अभ्यासू आणि स्वच्छ प्रतिमेचे राजकारणी अशी त्यांची ओळख होती. 

12 ऑक्टोबर 1935 रोजी लातूर जिल्ह्यातील चाकूर येथे जन्म झालेल्या शिवराज सिंग पाटील यांनी लातूर नगरपालिकेतून त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली होती. त्यांनी उस्मानिया विद्यापीठातून विज्ञान विषयात पदवी घेतली होती, तसंच मुंबई विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण घेतलं होतं. 1980 मध्ये ते सर्वात आधी लातूर मतदारसंघातून लोकसभेत निवडून आले.  यानंतर त्यांनी सलग सातवेळी निवडणूक जिंकली होती. 

इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी अनेक महत्त्वाची पदं भूषवली. संरक्षण राज्यमंत्री, वाणिज्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान, अणुऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स व अवकाश अशा खात्यांची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर टाकण्यात आली होती. ते लोकसभा अध्यक्षही राहिले. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

