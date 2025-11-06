English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पार्थ पवारांचा जमीन व्यवहार 300 कोटींचा नसून एक लाख कोटींचा; आतापर्यंतचा सर्वात गंभीर आरोप

पुण्याच्या कोरेगाव पार्क परिसरातील 40 एकर जमीन गैरव्यवहार प्रकरण झी 24 तासनं समोर आणलं आहे  

शिवराज यादव | Updated: Nov 6, 2025, 09:50 PM IST
पार्थ पवारांचा जमीन व्यवहार 300 कोटींचा नसून एक लाख कोटींचा; आतापर्यंतचा सर्वात गंभीर आरोप

जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात विजय वडेट्टीवारांनी गंभीर आरोप केला आहे. तसंच या प्रकरणात संबंधित लोकांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना जेलमध्ये टाकण्याची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सत्य समोर
आल्यानंतर योग्य कारवाई केली जाणार असल्याचं शिरसाटांनी म्हटलं आहे. 

पुण्याच्या कोरेगाव पार्क परिसरातील 40 एकर जमीन गैरव्यवहार प्रकरण झी 24 तासनं समोर आणलं आहे. झी 24 तासनं दाखवलेल्या बातमीनंतर या प्रकरणात कारवाईची मागणी केली जाते. महार वतनाची सरकारच्या ताब्यात असणारी जमीन ही 300 कोटी रूपयांना पार्थ पवारांच्या अमेडिया कंपनीनं खरेदी केली. मात्र, हा व्यवहार 300 कोटींचा नसून एक लाख कोटींचा असल्याचा आरोप काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवारांनी केला आहे. 

1 लाख कोटींचा घोटाळा, कडक कारवाई करावी

व्यवहार तातडीनं रद्द केले पाहिजेत- विजय वडेट्टीवार

दरम्यान या जमिनीचा व्यवहार रद्द करण्याची मागणी देखील विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. तसंच संबंधित लोकांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंनी देखील या जमीन प्रकरणावरून नाव न घेता अजित पवारांवर हल्लाबोल केला आहे. 

झी 24 तासनं हिंमत दाखवली, व्यवहार रद्द करा, कारवाई करा

आपण सर्व हक्कासाठी भांडतोय, यांची मुलं जमीन लाटत आहेत

झी 24 तासच्या बातमीचा दणका, कारवाईला वेग - H))

दरम्यान शासनाकडे असलेली जमीन विकली कशी? असा प्रश्न खुद्द सत्ताधा-यारी नेत्यांनाच पडलाय.. तसंच या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले असून सत्य समोर येणार
असल्याचं संजय शिरसाटांनी म्हटलं आहे. तर महाराष्ट्रात भ्रष्टाचारी सरकार अस्तित्वात असल्याची टीका सतेज पाटलांनी केली आहे. 

मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश, त्यातून समोर येईल

महाराष्ट्रामध्ये भ्रष्टाचारी सरकार, सत्ताधारी जमिनी बळकावतायत))

पार्थ पवारांनी खरेदी केलेलं जमीन प्रकरण झी 24 तासनं समोर आणलंय.. झी 24 तासच्या बातमीनंतर खळबळ उडाली असून कारवाईला देखील वेग आला आहे. हे प्रकरण केवळ 1800 कोटींचं नसून याच्यात मोठा भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा आरोपही काँग्रेस नेत्यांकडून करण्यात आला आहे. तसंच जमीनाचा व्यवहार रद्द करण्याची मागणी देखील विरोधकांकडून करण्यात आली आहे. 

