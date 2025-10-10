English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
....तर मुंबईसह ठाणे आणि पुणे जाम होणार; फडवणीस सरकारला थेट नागपुरातून इशारा, 'दम असेल तर महाराष्ट्रात...'

दम असेल तर तेलंगणा राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात ओबीसींना 42 टक्के आरक्षण द्या असं थेट आव्हान राज्य सरकारला देण्यात आलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 10, 2025, 06:43 PM IST
महायुती सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे राज्यातील ओबीसी समाज अस्वस्थ झाला आहे. हा शासन निर्णय सरकारने रद्द करावा. नागपुरातील महामोर्चा फक्त झाँकी आहे. ओबीसींकडे दुर्लक्ष केल्यास मुंबईच नव्हे तर पुणे, ठाणे जाम करू, असा इशारा ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिला आहे. नागपुरात आयोजित महामोर्चात त्यांनी हा इशारा दिला. ओबीसी मधील 374 जातींनी पण या सरकारला कौल दिला आहे, हे सरकार ते विसरले आहे म्हणून ओबीसींवर अन्याय सुरू आहे अशी टीकाही त्यांनी केली. 

राज्यातील सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने शुक्रवारी नागपुरातील लाखोंच्या संख्येने यशवंत स्टेडियमवरून महामोर्चा निघाला. संविधान चौकात मोर्चा आल्यानंतर सभेत रुपांतर झाले. यात समाजबांधवांना आवाहन करताना वडेट्टीवार म्हणाले, "मराठा आरक्षणासाठी सरकारने 2  सप्टेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानंतर मराठवाड्यात दररोज हजारो प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू आहे. यामुळे राज्यात ओबीसी तरुणांचे आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले आहे. फक्त जरांगे यांच्या भरवश्यावर महायुती सरकार आले आहे का? ओबीसी मधील 374 जातींनी पण या सरकारला कौल दिला आहे, हे सरकार ते विसरले आहे म्हणून ओबीसींवर अन्याय सुरू आहे. सरकारच्या या शासन निर्णयामुळे ओबीसींच्या मानेवर सुरी फिरणार आहे. त्यामुळे सरकारने आताच आपली भूमिका सुधारावी नाहीतर मुंबईच नाही तर ठाणे आणि पुणे जाम करू".

'ही ओबीसींच्या अस्तित्वाची लढाई'

"सरकारचा डीएनए ओबीसींचा असेल तर हा शासन निर्णय रद्द करून तुमचा डीएनए सिद्ध करा. ओबीसी समाजात आता मराठा समाज घुसत आहे. तो समाज पैलवान आहे. हिंद केसरी असलेला मराठा समाज, दुसरीकडे ओबीसी समाज हा कुपोषित आहे. त्यांच्यासमोर ओबीसी कसा टिकणार? म्हणूनच ही ओबीसींच्या अस्तित्वाची लढाई," असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले.

'...तर तेलंगणा सरकारप्रमाणे 42 टक्के आरक्षण द्या'
 

एकीकडे सरकार म्हणत आहे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही दुसरीकडे ओबीसी मध्येघुसखोरी आहे. सरकारमध्ये दम असेल तर तेलंगणा सरकारप्रमाणे 42 टक्के आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी मोर्चात केली. 

'आम्ही मराठा समाजाच्या विरोधात नाही'

"आम्ही मराठा समाजाच्या विरोधात नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. जेव्हा मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण मिळाले तेव्हा आम्हीच पाठिंबा दिला. स्वतंत्र आरक्षण मराठा समाजाला दिले पाहिजे पण ओबीसीं मधूनच आरक्षण पाहिजे हा अट्टाहास आहे. त्याला आमचा विरोध आहे. ओबीसी समाजातील लोकांना एक प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी वर्ष लागते इथे मराठा समाजाला एक तासात प्रमाणपत्र दिली जात आहे हा अन्याय नाही का? आम्ही कोणाच्या धमक्यांना घाबरत नाही. आम्ही लढत राहणार," असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. 

सभेत सहकारमंत्र्यांचा घेतला समाचार

"मराठवाड्यात अतिवृष्टीने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. असं असताना या सरकारमधील सहकारमंत्री म्हणतो शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची सवय लागली आहे. आम्ही निवडणुकीत आश्वासन देत असतो यातून सरकारची खरी नियत दिसत आहे. हे सरकार समाज समाजात भांडण लावत आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना भिकेला लावत आहे. यांना शेतकरीच जागा दाखवेल," अशी टीका यावेळी वडेट्टीवार यांनी केली.

