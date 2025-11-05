English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
उद्धव ठाकरेंनी राज ठाकरेंसोबत युती जाहीर केली असतानाच काँग्रेसचा मोठा निर्णय; मुंबईतील बैठकीत एकमत

Congress on MNS Raj Thackeray: उद्धव ठाकरेंनी सत्याचा मोर्चामधील भाषणातून अप्रत्यक्षपणे राज ठाकरेंसोबत युती जाहीर केलेली असतानाच काँग्रेस नेत्यांनी मात्र मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील टिळक भवनात झालेल्या बैठकीत काँग्रेस नेत्यांचं निर्णयावर एकमत झालं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 5, 2025, 09:31 AM IST
उद्धव ठाकरेंनी राज ठाकरेंसोबत युती जाहीर केली असतानाच काँग्रेसचा मोठा निर्णय; मुंबईतील बैठकीत एकमत

Congress on MNS Raj Thackeray: उद्धव ठाकरेंनी सत्याचा मोर्चामधील भाषणातून अप्रत्यक्षपणे राज ठाकरेंसोबत युती जाहीर केलेली असतानाच काँग्रेस नेत्यांनी मात्र मोठा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेस नेत्यांनी मनसेसोबत न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील टिळक भवनात झालेल्या बैठकीत काँग्रेस नेत्यांचं निर्णयावर एकमत झालं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत फक्त इंडिया आघाडीमधील पक्षांशीच युती करायची असा निर्णय काँग्रेसने घेतला आहे. हा निर्णय आता दिल्लीत हायकमांडला कळवला जाणार आहे. मात्र या निर्णयामुळे उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसच्या युतीत मिठाचा खडा पडू शकतो. 

मनसेसोबत युती न करण्यावर काँग्रेसचं एकमत

काँग्रेस नेत्यांचं अखेरीस ठरलं आहे. मनसेसोबत न जाण्यावर काँग्रेस नेते ठाम आहेत. टिळक भवन येथे मंगळवारी काँग्रेस नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षाने युतीची तयारी दाखवली आहे. मात्र केवळ इंडिया आघाडीत असलेल्या पक्षांसोबतच युती केली जाणार आहे. इंडिया आघाडीसोबत नसलेले पक्ष म्हणजेच मनसे पक्षासोबत युती न करण्याच्या निर्णयावर काँग्रेस नेत्यांचं एकमत झालं आहे. लवकरच दिल्ली हायकमांडला या निर्णयाची माहिती दिली जाणार आहे. 

काँग्रेसचा राज ठाकरेंना असलेला विरोध काही लपून राहिलेला नाही. याआधी काँग्रेस नेते भाई जगताप यांनी आम्ही ना उद्धव ठाकरेंसोबत जाणार, ना राज ठाकरेंसोबत असं विधान करत आपला विरोध दर्शवला होता. काँग्रेसने हे त्यांचं वैयक्तिक मत असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. भाई जगताप यांनीही नंतर यावर स्पष्टीकरण दिलं होतं.

"मी 3 वर्ष मुंबईचा अध्यक्ष होता तेव्हाही माझी हीच भूमिका होती. फक्त मीच नाही तर मुंबईतील सर्व नेत्यांची काँग्रेसने स्वबळावर लढां अशी भूमिका आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका आहेत. कार्यकर्ता आयुष्यभर पक्षाचा झेंडा घेऊन फिरत असतो, आपल्या वॉर्डात, पंचायत समिती गटात, नगरपालिकेत फिरत असतो. त्याला अपेक्षा असते की, आपल्या नगरपालिकेच्या, जिल्हा परिषदेच्या, पंचायत समितीच्या निवडणुकीत त्यांना संधी मिळावी. त्यांचा हा विचार योग्य आहे," असं भाई जगताप यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितलं होतं. 
 

बैठकीत कोणते नेते हजर होते?

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांची महत्वपूर्ण बैठक आज टिळक भवन, दादर येथे पार पडली. यावेळी माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, खासदार रजनीताई पाटील, खासदार रवींद्र चव्हाण, खासदार कल्याण काळे, आमदार सतेज पाटील, आमदार विश्वजीत कदम, माजी मंत्री नसीम खान, माजी मंत्री के सी पाडवी, प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन जोशी, मुजफ्फर हुसैन, प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश पाटील उपस्थित होते. 

या बैठकीत राज्यातील सध्याची राजकीय परिस्थिती, सरकारच्या जनविरोधी धोरणांविरोधात लढ्याची रणनीती, आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीची आखणी यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली अशी माहिती काँग्रेसते प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिली आहे. जनतेचा आवाज बनून, न्याय आणि विकासाच्या वाटेवर महाराष्ट्राला नेण्यासाठी काँग्रेस कटिबद्ध आहे असंही त्यांनी म्हटलं आहे. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

