'बैठकीत तुम्हाला घ्यायचं की नाही हे मी ठरवणार,' काँग्रेस खासदार कल्याण काळे आणि संजय शिरसाट यांच्यात खडाजंगी

Kalyan Kale and Sanjay Shirsat Word Fight: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये डीपीडीसीच्या बैठकीत मोठा वाद पाहायला मिळाला. काँग्रेस खासदार कल्याण काळे आणि पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्यात जोरदार बाचाबाची झाली आहे. यामुळे बैठकीत काही काळासाठी तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. संजय शिरसाट यांनी दोन दोन तास आमदार, खासदार बोलत असेल तर कसं चालणार? असं संतापून विचारलं. यादरम्यान कल्याण काळे यांनी कोणाला बसू द्यायचं आणि कोणाला नाही हे मी ठरवणार असं बोलून कसं चालेल? असा प्रश्न विचारला.
एकाच विषयावर तुम्ही दोन तास बोलत असाल तर मी ऐकून घेणार नाही असं संजय शिरसाट यांनी बैठकीत कल्याण काळेंना सांगितलं. यावेळी कल्याण काळे यांनी मागच्या वर्षी आपल्या जिल्ह्यात कापूस, मका, खरीप पिकांचं उत्पादन कमी आलं असल्याचं म्हटलं. त्यावर संजय शिरसाट म्हणाले की, हे सर्व विषय घेतले आहेत.
एक आमदार, खासदार दोन तास बोलत असेल तर या बैठकीचा अर्थ काय? असं संताप संजय शिरसाट यांनी व्यक्त केला. त्यावर कल्याण काळे संतापून म्हणाले की, असं कसं बोलून चालेल की कोणाला बसू द्यायचं आणि कोणाला नाही हे मी ठरवणार.
आपण मुद्दा मांडत असताना पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी अडवल्याचा आरोप कल्याण काळे यांनी केला आहे. बैठकीत येण्याचा मला संविधानिक अधिकार असल्याचं कल्याण काळे यांनी सांगितलं आहे.
तसंच संजय शिरसाट यांनी बैठकीनंतर म्हटलं की, बैठकीत एखादा विषय किती ताणावा त्याला मर्यादा असते. काळे आणि माझं वैर नाही. काळे माझे मित्र आहेत. आमच्यातील वाद आता संपला आहे.