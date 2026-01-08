महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ, काँग्रेसला आतापर्यंतचा मोठा धक्का! अख्खा गटच पक्ष सोडून भाजपात गेला

Congress Newly elected corporators joins BJP: राज्यात महापालिका निवडणुकीचे वारे वाहत असताना, काँग्रेसला खूप मोठा धक्का बसला आहे. तब्बल डझनभर नगरसेवकांनी काँग्रेसची साथ सोडली असून, भाजपात प्रवेश केला आहे. भाजपासोबत युती केल्याने काँग्रेसने 12 नगरसेवकांचं निलंबित केलं होतं. यानंतर आता त्यांनी थेट भाजपात प्रवेश केला आहे.
प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश पार पडला. काँग्रेसने निवडून आल्यावर 12 नगरसेवकांशी संपर्क साधला नाही, कोणतीही चर्चा केली नाही आणि अचानक पक्षातून निलंबित केलं यामुळे आम्ही अपक्ष झालो. आम्हाला भाजपाने सर्वात आधी संपर्क केला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेनेदेखील संपर्क केला. परंतु विकासासाठी आम्ही भाजपाबरोबर आलो असल्याची प्रतिक्रिया यावेळी सर्व नगरसेवकांनी दिली आहे.
1) दर्शना पाटील
2) अर्चना पाटील
3) हर्षदा पाटील
4) तेजस्विनी पाटील
5) प्रदीप पाटील
6) विपुल पाटील
7) कबीर गायकवाड
8) मनीष म्हात्रे
9) धनलक्ष्मी जयशंकर
10) संजवणी देवडे
11) दिनेश गायकवाड
12) किरण राठोड
अंबरनाथमध्ये निवडून आलेल्या काँग्रेस सदस्य आणि भाजप यांची युती झाल्यानंतर काँग्रेस पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली. संबंधित निर्णय काँग्रेस पक्षासोबत चर्चा न केल्याने घेतला असल्याचा ठपका काँग्रेस पक्षाने ठेवला. संबंधितांना पक्षातून निलंबित करण्याचे पाऊल उचलत संबंधित ब्लॉक काँग्रेस पक्षातून बरखास्त करण्याची कारवाई प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याकडून करण्यात आली.
प्रति,
श्री. प्रदीप पाटील
अध्यक्ष, अंबरनाथ ब्लॉक काँग्रेस कमिटी
आपण अंबरनाथ नगरपालिका निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढविली असून आपल्या पक्षाचे बारा सदस्य निवडून आलेले आहेत. मात्र आपण प्रदेश कार्यालयास कोणतीही माहिती न देता अंबरनाथ नगरपालिकेमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्य सदस्यांसोबत गटबंधन केल्याचे प्रसार माध्यमांद्वारे कळाले. ही बाब अत्यंत चुकीची असून पक्षशिस्तीचा भंग करणारी आहे.
ही बाब लक्षात घेता मा. प्रांताध्यक्ष श्री. हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या आदेशावरून आपणास काँग्रेस पक्षामधून निलंबित करण्यात येत आहे. तसेच आपली ब्लॉक काँग्रेच कार्यकारिणी बरखास्त करण्यात येत आहे. त्याच प्रमाणे आपल्या सोबत पक्षशिस्तीचा भंन करणाऱ्या सर्व नगरसेवकांना सुध्दा पक्षामधून निलंबित करण्यात येत आहे.
नोंद घ्यावी.
आपला
(अॅड. गणेश पाटील)
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
अंबरनाथमधील काँग्रेसचे 12 निलंबित झालेले नगरसेवक अज्ञातस्थळी निघून गेले होते. अंबरनाथ शहराच्या विकासासाठी तेथील नागरिकांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी काँग्रेसच्या निवडून आलेल्या 12 नगरसेवकांनी भाजपात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे अशी माहिती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी ठाण्यात पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली होती.
यावेळी बोलताना काँग्रेसचे अंबरनाथचे ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप पाटील यांनी सर्व नगरसेवकांच्या वतीने बाजू मांडली. केवळ शहराच्या विकासासाठी आम्ही अंबरनाथ विकास आघाडी केली होती. पण आमच्या प्रदेशाध्यक्षांची दिशाभूल करण्यात आली. त्यातूनच मग आमच्यावर पक्षाने विश्वासात न घेता कारवाई केली. केवळ अंबरनाथ शहराच्या विकासाकडे बघून आम्ही भाजपात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे अशी माहिती यावेळी पाटील यांनी दिली होती.