/उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा काँग्रेस पक्षाकडून अपमान; जय पवार यांची पहिली प्रतिक्रिया

जय पवार यांची प्रतिक्रिया : अजून किती दिवस गुंगी गुडिया बनून राहाल.बीडमधील पत्रकार परिषदेतील व्हिडिओ पोस्ट करत काँग्रेसने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यावर टीका केली. काँग्रेसच्या टीकेनंतर महाराष्ट्राचं राजकारण तापलं आहे. सुनेत्रा पवार यांचे सुपूत्र जय पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. जय पवार चांगलेच संतापले आहेत. जय पवार यांनी सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर यावर भाष्य केले आहे.
माननीय सुनेत्रा पवार यांच्याबाबत इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या नेत्यांनी वापरलेली भाषा ही केवळ एका व्यक्तीवर केलेली टीका नसून, निष्ठा, कठोर परिश्रम, जनसेवा आणि स्वतःच्या कर्तृत्वाच्या बळावर समाजात मानाचे स्थान निर्माण करणाऱ्या प्रत्येक महिलेच्या सन्मानावर झालेला थेट आणि निषेधार्ह आघात आहे.
माननीय सुनेत्रा पवार या महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री आहेत. राजकीय मतभेद असू शकतात; परंतु महिलांचा सन्मान, प्रतिष्ठा आणि व्शक्तिमत्त्वाला कमी लेखणारी अथवा त्यांचा अवमान करणारी भाषा कोणत्याही सुसंस्कृत लोकशाहीत कधीही स्वीकारली जाऊ शकत नाही.
राजकारण हे विचारांचे, धोरणांचे, कामगिरीचे आणि जनतेच्या विश्वासाचे असते महिलांचा अवमान करणाऱ्या शब्दांचे नव्हे. मतभेद जरूर असावेत; पण ते तथ्य, सभ्यता, संयम आणि लोकशाही मूल्यांच्या चौकटीतच व्यक्त झाले पाहिजेत. आज मी केवळ माझ्या आईच्या पाठीशी उभा नाही, तर स्वतःच्या कर्तृत्वाने आपली ओळख निर्माण करणाऱ्या भारतातील प्रत्येक महिलेच्या सन्मानाच्या रक्षणासाठी ठामपणे उभा आहे. तिची राजकीय विचारधारा कोणतीही असो, तिचा सन्मान हा अबाधित आणि निर्विवाद राहिलाच पाहिजे.
राजकारणात विजय-पराजय होत राहतात, सत्ता बदलत राहते; पण महिलांचा सन्मान हा कोणत्याही पक्षापेक्षा, कोणत्याही नेत्यापेक्षा आणि कोणत्याही राजकीय संघर्षापेक्षा श्रेष्ठ आहे. त्या सन्मानाला धक्का पोहोचवणारे प्रत्येक विधान केवळ निषेधार्हच नाही, तर लोकशाही संस्कृतीलाही काळिमा फासणारे आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांवरील काँग्रेसची टीका म्हणजे लाडक्या बहिणींचा अपमान आहे, अशी टीका उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी काँग्रेसवर केली. लाडक्या बहिणींचा अपमान केल्यावर काय होतं हे काँग्रेसनं आधीच्या निवडणुकीत पाहिलंय, असा पलटवारही शिंदेंनी काँग्रेसवर केला. गुंगी गुडिया म्हणत काँग्रेसनं सुनेत्रा पवारांवर टीका केली..
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांवर गूंगी गुडिया म्हणत टीका करणाऱ्या चांगलीच आक्रमक झाली. मुंबई, ठाणे आणि पुण्यात राष्ट्रवादीनं आंदोलन केले. मुंबईत माफीची मागणी करत राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते थेट काँग्रेसच्या कार्यालयात शिरले. ठाण्यात राहुल गांधींच्या फोटोवर शाई फेकत आंदोलन करण्यात आले. तर तिकडे पुण्यात 'गूंगी नहीं आँधी है', अशा घोषणाबाजी करत राष्ट्रवादीनं आंदोलन केले.