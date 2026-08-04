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उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा काँग्रेस पक्षाकडून अपमान; जय पवार यांची पहिली प्रतिक्रिया

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांवर गूंगी गुडिया म्हणत काँग्रसने टीका केली आहे. काँग्रेसच्या टीकेनंतर महाराष्ट्राचं राजकारण तापलं आहे. जय पवार यांनी यावर पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 04, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:31 PM IST
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा काँग्रेस पक्षाकडून अपमान; जय पवार यांची पहिली प्रतिक्रिया

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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