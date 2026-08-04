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'काँग्रेसची वेगळी परंपरा...', सुनेत्रा पवारांना 'गूंगी गुडिया' म्हटल्याने पृथ्वीराज चव्हाणांनी टोचले पक्षाचे कान, 'पातळी सोडून बोलणं...'

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना गूंगी गुडिया म्हटल्याने काँग्रेसवर टीका होता असताना पक्षाचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पक्षाचे कान टोचले आहेत. महिलांच्या बाबतीमध्ये असे उद्गार टाळता आले असते असं मत त्यांनी मांडलं आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 04, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:45 PM IST
'काँग्रेसची वेगळी परंपरा...', सुनेत्रा पवारांना 'गूंगी गुडिया' म्हटल्याने पृथ्वीराज चव्हाणांनी टोचले पक्षाचे कान, 'पातळी सोडून बोलणं...'

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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