शरद पवार यांच्या पक्षाचे 5-6 खासदार अस्वस्थ असून...; पृथ्वीराज चव्हाण यांचं मोठं विधान, 'मोदी, अमित शाह त्यांच्या...'

ऑपरेशन टायगरनंतर आता ऑपरेशन तुतारीच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. यादरम्यान शरद पवारांच्या पक्षाचे पाच ते सहा खासदार अस्वस्थ आहेत, असं मोठं विधान काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलं आहे. त्यांच्या विधानानं ऑपरेशन तुतारीच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. आता उद्धव ठाकरेंपाठोपाठ शरद पवारांचेही खासदार फुटणार का? अशा चर्चा सुरू झाल्या आहे. दरम्यान आम्ही सगळे शरद पवारांसोबत आहोत, असं स्पष्टीकरण राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी दिलं आहे. त्याचबरोबर आमच्या पक्षातला एकही खासदार अस्वस्थ नाही, अशी प्रतिक्रिया खासदार बजरंग सोनवणे यांनी दिली आहे.
"नेमकं काय होईल हे मला माहिती नाही. त्यांच्याकडे तीन ते चार पर्याय असल्याचं वृत्त अनेकांनी दिलं आहे. पण त्यांचे पाच ते सहा खासदार अस्वस्थ आहेत हे चिंताजनक आहे. ते काय करतील हे माहिती नाही. त्यांच्या मागे नरेंद्र मोदी, अमित शाह सरकार हात धुवून मागे लागलं आहे. त्यांना विरोधी पक्ष अस्तित्वात नसावा अशी त्यांची इच्छा आहे. जे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत केलं ते शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत होऊ शकतं," असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
जयंत पाटील यांनी मात्र दावे फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी म्हटलं आहे की, "कार्यकर्त्यांनी संभ्रमात पडण्याचं काही कारण नाही. सगळे शरद पवारांवर निष्ठा ठेवून पक्षात काम करत आहेत. शरद पवार आल्यानंतर सर्व सदस्यांनी काल एकत्रितपणे त्यांची भेट घेतली. शरद पवारांमुळे आम्ही सगळे निवडून आलो आहोत आणि पवारांचा पाठिंबा आम्हाला आहे ही आमची समाजातील, महाराष्ट्रातील सर्वात सकारात्मक बाब आहे. त्यामुळे त्यांना सोडण्याचा प्रश्नच नाही".
आमच्या पक्षातील एकही खासदार अस्वस्थ नाही. आम्ही सर्व खासदार एकसंघ आहोत आणि ताईंच्या नेतृत्वाखाली सभागृहात काम करतो. आणि साहेबांच्या आदेशाप्रमाणे काम करतो. आमच्यातील एकही खासदार अस्वस्थ असल्याचं मला जाणवलं नाही असं खासदार बजरंग सोनवणे यांनी म्हटलं आहे.
शरद पवार आणि एकनाथ शिंदे भेटीबद्दल विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले की, "आम्हाला त्याबद्दल काय वाटतं आणि उद्धव ठाकरे यांना काय वाटतं याबाबत फरक असणार आहेच. विधिमंडळात कोण कोणाचं दुश्मन नसतं. कामासाठी कोण कोणाला भेटल तर चुकीचं काय नाही. आम्ही सरकारमध्ये होतो दिल्लीत तरी आमचे वाजपेयी यांना भेटायचो. एकनाथ शिंदे ही उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची दुखरी नस आहे. भेटीची गरज होती की नव्हती हा वेगळा विषय आहे. हे टाळता आलं असतं".