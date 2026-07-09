Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /शरद पवार यांच्या पक्षाचे 5-6 खासदार अस्वस्थ असून...; पृथ्वीराज चव्हाण यांचं मोठं विधान, मोदी, अमित शाह त्यांच्या...

शरद पवार यांच्या पक्षाचे 5-6 खासदार अस्वस्थ असून...; पृथ्वीराज चव्हाण यांचं मोठं विधान, 'मोदी, अमित शाह त्यांच्या...'

शरद पवार यांच्या पक्षाचे पाच ते सहा खासदार अस्वस्थ आहेत हे चिंताजनक आहे असं काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 09, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:04 PM IST
शरद पवार यांच्या पक्षाचे 5-6 खासदार अस्वस्थ असून...; पृथ्वीराज चव्हाण यांचं मोठं विधान, 'मोदी, अमित शाह त्यांच्या...'

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
शरद पवारांनी एकनाथ शिंदे यांची भेट का घेतली? महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठ्या घडामोडीची इनसाईड स्टोरी
sharad pawar3 min ago
2
Prithviraj Chavan10 min ago
3
marathi news15 min ago
4
Mumbai Crime36 min ago
5
Nanded highway bridge collapse1 hr ago