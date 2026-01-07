English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Mahapalika Election 2026 : 'पिंक बस योजना' म्हणजे काय? काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात 'हा' वर्ग केंद्रस्थानी

महानगरपालिका निवडणूकीसाठी काँग्रेसचा वचननामा जाहीर झाला. यामध्ये महिला-विद्यार्थ्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या योजना असून या योजना किती मतदारांना प्रभावित करतील हे नुवडणूकीच्या निकालातच कळेल, तरी कोल्हापूरातील कॉंग्रेसच्या जाहिरनाम्यात कोणकोणती आश्वासने दिली आहेत? जाणून घ्या.

Updated: Jan 7, 2026, 10:17 AM IST
Kolhapur Mahapalika Election 2026: कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाने आपला जाहीरनामा अधिकृतरित्या प्रसिद्ध केला आहे. या जाहीरनाम्यात शहरातील सर्वसामान्य नागरिक, महिला, विद्यार्थी, कामगार, फेरीवाले आणि झोपडपट्टीवासीयांना केंद्रस्थानी ठेवत अनेक लोकाभिमुख योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. शहराचा सर्वांगीण विकास करणाऱ्या सामाजिक न्याय आणि मूलभूत सुविधा बळकट करण्यावर काँग्रेसने विशेष भर दिला आहे. 

महिलांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील सर्वात महत्त्वाची घोषणा म्हणजे महिला आणि विद्यार्थ्यांसाठी केएमटी (कोल्हापूर महानगर परिवहन) बस प्रवास संपूर्ण मोफत करण्यात येणार आहे. यामुळे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आणि कामानिमित्त प्रवास करणाऱ्या महिलांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. यासोबतच महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘पिंक बस योजना’ सुरू करण्यात येणार असून, महिलांसाठी खास सुरक्षित बससेवा उपलब्ध केली जाणार आहे.

आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक सुविधा

शहरातील प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य उपचारासाठी तातडीची मदत मिळावी यासाठी 10 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची योजना जाहीरनाम्यात समाविष्ट आहे. शिक्षण क्षेत्रात शहरातील विद्यार्थ्यांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज नॉलेज सेंटर उभारण्यात येणार असून, याठिकाणी अभ्यास, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन आणि डिजिटल सुविधा उपलब्ध असतील. तसेच गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महापौर गुणवत्ता शिष्यवृत्ती सुरू केली जाणार आहे.

झोपडपट्टी, फेरीवाले आणि कामकरी महिलांसाठी विशेष योजना

शहरातील झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी ‘मॉडेल वस्ती’ संकल्पनाराबवली जाणार असून, पाणी, वीज, स्वच्छता आणि रस्त्यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवल्या जातील. शहरातील फेरीवाल्यांसाठी स्वतंत्र स्ट्रीट वेंडिंग झोनतयार करण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे त्यांना व्यवसायासाठी सुरक्षित आणि नियोजित जागा मिळेल. नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी मोठा दिलासा देत, त्यांच्या मुलांसाठी 10 सुरक्षित आणि आधुनिक पाळणाघरे उभारण्यात येणार आहेत.

नागरिकांसाठी घरपोच सेवा

महापालिकेच्या विविध आवश्यक सेवा नागरिकांना घरपोचमिळाव्यात, यासाठी विशेष यंत्रणा उभारली जाणार आहे. यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि त्रास वाचणार आहे.

काँग्रेसचा हा जाहीरनामा कोल्हापूर शहराच्या सर्वांगीण विकासाचा रोडमॅप असल्याचे दिसून येते. आता हा जाहिरनामा फक्त आश्वासन कि सरकार आल्यावर कॉंग्रेस सगळे वचन पुर्ण करेल हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.  विशेषतः महिला, विद्यार्थी, गरीब, कामगार आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना थेट लाभ देणाऱ्या या योजना मतदारांमध्ये किती प्रभाव टाकतात, हे येणाऱ्या निवडणुकीत स्पष्ट होणार आहे.

