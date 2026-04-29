काँग्रेस उद्धव ठाकरेंविरोधात निवडणूक लढणार; 7 नेत्यांपैकी काँग्रेस कोणाला उमेदवारी देणार? महाविकास आघाडीत उभी फूट

Vidhan Parishad Election 2026 : महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या एका निर्णयामुळे महाविकासआघाडी फुटली आहे. यामुळे विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट आला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या ऐवजी अंबादास दानवे यांना उमेदवारी दिल्याने आघाडीत बिघाडी निर्माण झाली आहे. यामुळे आता काँग्रेस पक्ष विधानपरिषेदेच्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहे.
विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी 12 मे रोजी मतदान होणार आहे. संख्याबळानुसार सत्ताधारी महायुतीला आठ जागा मिळाल्या आहेत. तर, विरोधी पक्ष असलेल्या महाविकास आघाडीच्या वाट्याला एक जागा आली. भाजपने आपली 5 उमेदवारांची यादी जाहीर केली. महाविकास आघाडीत उद्धव ठाकरेंच्या उमेदवारीचा निर्णय झालेला नव्हता. उद्धव ठाकरेंनी विधानपरिषदेवर जावं असा मविआ नेत्यांचा आग्रह आहे. उद्धव ठाकरे निवडणूक लढण्यास इच्छुक नसल्याची चर्चा होती. अखेरीस अंबादास दानवेंना विधान परिषदेची उमेदवारी देण्यात आली आहे. ठाकरे नव्हे तर दानवे विधान परिषदेवर जाणार आहेत. शिवसेना UBT कडून अंबादास दानवेंना उमेदवारी देण्यात आली आहे. उद्धव ठाकरे विधान परिषदेचे उमेदवार नसणार हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, ठाकरेंच्या या निर्णयामुळे महाविकासआघाडीला तडा गेल्याचे दिसत आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या ऐवजी अंबादास दानवे यांना उमेदवारी दिल्याने आघाडीत बिघाड झाली आहे. काँग्रेस पक्षाने उघडपणे नाराजी जाहीर केली आहे. कॉंग्रेस पक्ष श्रेष्ठी नाराज आहेत. कॉंग्रेस विधानपरिषेदेत आपला उमेदवार देणार आहे. हर्षवर्धन सपकाळ सध्या दिल्लीत असून पक्ष श्रेष्ठींशी चर्चा करून उमेदवाराचं नाव जाहीर केले जाणार आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषद निवडणूक लढवावी यासाठी शिवसेना युबीटीच नव्हे तर मविआच्या नेत्यांकडून जोरदार गळ घातली जात होती. उद्धव ठाकरे निवडणूक लढवणार नसतील तर मात्र ती जागा कॉंग्रेसला द्यावी अशी मागणी कॉंग्रेस नेत्यांकडून करण्यात आली होती. मात्र, उद्धव ठाकरे निवडणूक लढणार नसल्याने त्या ऐवजी अंबादास दानवे यांना उमेदवारी दिल्याने काँग्रसे पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहे. आता काँग्रेस पक्ष आपला उमेदवार उतरवणार आहे. काँग्रेसचा उमेदवार कोण असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
बाळासाहेब थोरात
पृथ्वीराज चव्हाण
सचिन सावंत
अतुल लोंढे
मोहन जोशी (सध्या दिल्लीत आहेत)
यशोमती ठाकूर
नसीम खान
प्रदेशाध्यक्ष स्वतः दिल्लीत आहेत. आमच्या सगळ्यांच्या संमतीने ही उमेदवारी झाली नाही. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष कदाचीत उमेदवार देईल. अर्थात नेमकी तिथे काय घडामोड आहे ते माहित नाही. उद्या कळेलच. आम्ही अस्वस्थ नाही आम्ही स्वस्थ. महाविकास आघाडी हा विषय मोठा. अधिकृत माहिती किंवा घोषणा प्रांताध्यक्ष करतील. प्रदेश अध्यक्ष दिल्लीत आहेत. काँग्रेस, महाविकास आघाडी मोठा विषय आहे, तकलादू नाही. आम्ही जबाबदार आहोत, जबाबदारीने सगळं होईल. अधिकृत घोषणा प्रांताध्यक्ष करतील, मी नाही माझ्या माहितीनुसार काँग्रेस पक्ष कदाचित आपला उमेदवार देतील.