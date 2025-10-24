English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आमदार, ठेकेदार आणि 21 कार, डिफेंडर कारवरून सत्ताधा-यांवर विरोधकांचे आरोप

एका ठेकेदारानं या गाड्या दिवाळी भेट म्हणून दिल्याचा दावा सपकाळ यांनी केलाय. त्यामुळे कोणत्या 21 आमदारांना गाड्या मिळाल्यात याचे अनेक तर्क वितर्क लावले जातायत.

पूजा पवार | Updated: Oct 24, 2025, 09:54 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

मयूर निकम (प्रतिनिधी) बुलढाणा : दिवाळीचे फटाके वाजत असताना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राजकीय बॉम्ब फोडलाय. सत्ताधारी आमदारांना 21 डिफेंडर गाड्या भेट दिल्याचा आरोप सपकाळ यांनी केलाय. एका ठेकेदारानं या गाड्या दिवाळी भेट म्हणून दिल्याचा दावा सपकाळ यांनी केलाय. त्यामुळे कोणत्या 21 आमदारांना गाड्या मिळाल्यात याचे अनेक तर्क वितर्क लावले जातायत.

राज्यात सध्या चर्चा आहे ती आलिशान डिफेंडर कारची. काही दिवसांपूर्वीच बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांची दीड कोटींची डिफेंडर कार वादात सापडली होती.  आता पुन्हा एकदा या कारची चर्चा सुरू झालीये. पण यंदा केवळ एका गाडीची नव्हे तर तब्बल 21 गाड्यांची चर्चा होतेय. आता काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी डिफेंडर कारवरून सत्ताधा-यांवर आरोप केलेत. राज्यात एका ठेकेदाराकडून राज्यातील 21 सत्ताधारी आमदारांना डिफेंडर गाड्या भेट दिल्याचा आरोप सपकाळांनी केलाय. तर  त्यातील एक गाडी बुलढाण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी अप्रत्यक्षपणे बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाडांवर निशाणा साधलाय. आता हे 21 आमदार आणि गाड्या गिफ्ट देणारा ठेकेदार कोण?,याचं उत्तर लवकरच महाराष्ट्राला मिळेल असा इशाराही सपकाळ यांनी दिलाय.

या आलिशान डिफेंडर गाडीचा वाद विरोधकांनी नव्हे तर महायुतीतील एका नेत्यानेच उकरून काढलाय. काही दिवसांपूर्वीच बुलढाण्याचे भाजप जिल्हाध्यक्ष विजयराज शिंदेंनी संजय गायकवाडांच्या डिफेंडर गाडीवरून गंभीर आरोप केले होते. आता तीच री काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळांनी ओढली आहे.

डिफेंडर गाडीच्या वादावर संजय गायकवाडांनी याआधीच स्पष्टीकरण देत फुलस्टॉप लावण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र आता मित्रपक्षांपाठोपाठ विरोधकांनीही हा मुद्दा लावून धरलाय. त्यामुळे सपकाळांनी आरोप केलेले 21 आमदार नेमके कोण? याचे अनेक तर्क वितर्क लावले जातायत.

FAQ : 

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी कोणता आरोप केला आहे?
उत्तर: हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सत्ताधारी २१ आमदारांना एका ठेकेदाराकडून दिवाळी भेट म्हणून लँड रोव्हर डिफेंडर गाड्या भेट देण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे. याबाबत ते बुलढाण्यात बोलत असताना म्हणाले की, हे आमदार कोण आणि ठेकेदार कोण हे लवकरच उघड होईल.

संजय गायकवाड यांनी याबाबत काय स्पष्टीकरण दिले आहे?
उत्तर: संजय गायकवाड यांनी याआधीच डिफेंडर कार वादावर स्पष्टीकरण देत फुलस्टॉप लावण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, आता मित्रपक्ष आणि विरोधक दोघांनी हा मुद्दा लावून धरल्याने वाद वाढला आहे.

 या वादात बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांचा काय संबंध आहे?
उत्तर: सपकाळ यांनी अप्रत्यक्षपणे संजय गायकवाड यांच्यावर निशाणा साधला असून, म्हटले आहे की, या २१ गाड्यांपैकी एक बुलढाण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच गायकवाड यांची दीड कोटींची डिफेंडर कार वादात सापडली होती, ज्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

About the Author
Tags:
Defender Carsanjay gaikwadHarsahvardhan Sakpal

