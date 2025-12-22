काँग्रेसचे किती नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक निवडून आले? नेमका आकडा आला समोर, एकूण 1006....

Harshwardhan Sapkal on Election Result: राज्यातील नगरपंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकीत भाजपा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. भाजपाने 117 जागा जिंकल्या असून, 288 नगराध्यक्षपदांच्या निवडणुकीत बाजी मारली आहे. नगरपालिका निवडणुकीत भाजपा, शिवसेना आणि काँग्रेस एकमकेांच्या विरोधात लढूनही चांगलं यश मिळवण्यात यशस्वी ठरले. 288 पैकी 207 जागी महायुतीचे नगराध्यक्ष विराजमान होणार आहेत. महाविकास आघाडीला केवळ 44 नगराध्यक्षपदं जिंकता आली. महायुतीत काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत. त्यांना नेमक्या किती जागा मिळाल्या हे जाणून घ्या.
काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी घेतलेल्या मेहनतीच्या बळावर या निवडणुकांत काँग्रेसचे 41 नगराध्यक्ष आणि 1006 नगरसेवक राज्यातील मतदारांनी निवडून दिले असल्याची माहिती प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिली आहे. "राज्यातील २८८ नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकीत अत्यंत विपरित परिस्थितीत काँग्रेस पक्षाने विचारधारेच्या ताकदीवर लढा दिला. कोणतीही आर्थिक रसद नसताना, केवळ लोकशाही मूल्यांवर ठाम विश्वास ठेवून सत्ताधा-यांच्या धनशक्तीविरोधात संघर्ष केला. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी घेतलेल्या मेहनतीच्या बळावर या निवडणुकांत काँग्रेसचे 41 नगराध्यक्ष आणि 1006 नगरसेवक राज्यातील मतदारांनी निवडून दिले. या निकालावरून पैशांपेक्षा विश्वास मोठा असतो आणि सत्तेपेक्षा विचार महत्त्वाचा असतो, हे पुन्हा दिसून आले," असं महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटलं आहे.
यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, "निवडणुकीत विजय पराजय होत असतात, काँग्रेस पक्षाने अनेक उन्हाळे पावसाळे पाहिले आहेत. पराभवाने खचून न जाता मोठ्या उत्साहाने लढण्याची ताकद, ऊर्जा व दृढ निश्चिय काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. कार्यकर्त्यांचा हा विश्वासच पक्ष संघटनेसाठी महत्वाचा असतो. याचा प्रत्यय या निवडणुकीत आला काँग्रेस पक्षाचे नागपूर विभागात 14 नगराध्यक्ष व 340 नगरसेवक, अमरावती विभागात 9 नगराध्यक्ष व 236 नगरसेवक, मराठवाड्यात 5 नगराध्यक्ष व 156 नगरसेवक, पश्चिम महाराष्ट्रात 3 नगराध्यक्ष आणि 47 नगरसेवक, उत्तर महाराष्ट्रात 2 नगराध्यक्ष व 47 नगरसेवक आणि कोकण विभागात 1 नगराध्यक्ष आणि 26 नगरसेवक निवडणूक ले आहेत. यासोबत काँग्रेस समर्थक स्थानिक आघाड्यांचे 7 नगराध्यक्ष व 154 नगरसेवक निवडून आले आहेत".
"काँग्रेस संपली म्हणणाऱ्यांना या निकालाने चोख उत्तर दिले आहे. काँग्रेसची विचारधारा हीच देशाला तारणारी आहे, जाती धर्माच्या नावावर सामाजिक सलोखा बिघडवून राजकीय पोळी भाजणाऱ्या व पैशाच्या जोरावर सर्व निवडणूका जिंकता येऊ शकतात असा समज जनतेने खोडून काढला आहे," असंही ते म्हणाले.
"भाजपा व एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाने पैशाचा प्रचंड वापर करून, प्रशासन व निवडणूक आयोगाच्या मदतीने विजय मिळवला असला तरी जनतेच्या मनात आजही काँग्रेस आहे व पुढेही ती कायम राहिल. ही विचाराची लढाई आहे आणि काँग्रेस विचारधारेपासून तसूभरही दूर गेलेला नाही. या संघर्षात साथ देणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराचे, प्रत्येक कार्यकर्त्याचे मनापासून अभिनंदन आणि काँग्रेस पक्षावर विश्वास दाखवणाऱ्या महाराष्ट्राच्या जनतेचे मी मनःपूर्वक आभार मानतो. नगरपालिका निवडणुकीत मिळालेला विजय हा महानगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी ऊर्जा देणारा आहे. महाभ्रष्ट भाजपा महायुतीपासून महाराष्ट्र वाचविण्याचा काँग्रेसचा हा लढा अखंडपणे सुरूच राहील," असंही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.