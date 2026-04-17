Uddhav Thackeray Vidhan Parishad: शिवसेना यूबीटीचे प्रमुख उद्धव ठाकरेंचा विधान परिषदेचा कार्यकाळ पुढच्या महिन्यात संपणार असून ते पुन्हा विधान परिषदेवर जाणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 17, 2026, 10:56 PM IST
उद्धव ठाकरे पुन्हा विधानपरिषद लढणार? काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांच्या विधानामुळे चर्चांना उधाण

Uddhav Thackeray Vidhan Parishad:  उद्धव ठाकरे पुन्हा एकदा विधानपरिषदेवर जाणार का? काँग्रेस उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा देणार का? अशा चर्चा आता रंगल्यात. कारण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी विधान परिषद निवडणुकीबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. उद्धव ठाकरे उमेदवार असतील तर विचार करु असं वक्तव्य सपकाळ यांनी केलं आहे, जाणून घ्या. 

शिवसेना यूबीटीचे प्रमुख उद्धव ठाकरेंचा विधान परिषदेचा कार्यकाळ पुढच्या महिन्यात संपणार असून ते पुन्हा विधान परिषदेवर जाणार का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय, उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा विधान परिषदेवर जावं यासाठी ठाकरेंचे नेते आग्रही असल्याची माहिती आहे. तसंच उद्धव ठाकरेंना विधान परिषदेवर जाण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याची गरज आहे, त्यामुळे काँग्रेस उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा देणार का? हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे, कारण उद्धव ठाकरे उमेदवार असतील तर पाठिंब्याबाबत विचार करू असं विधान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळांनी केलं आहे.

विधान परिषदसंदर्भात एक ते दोन दिवसात निर्णय होणार असल्याचं संजय राऊतांनी म्हटलंय.. तसंच उद्धव ठाकरे उमेदवार असतील तर निवडणूक बिनविरोध होईल असा दावाही यावेळी संजय राऊतांनी केला आहे.  तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे विधान परिषदेसाठी इच्छूक नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे

उद्धव ठाकरे निवडणूक लढणार नसतील तर त्यांच्या जागेवर अंबादास दानवे, विनायक राऊत, राजन विचारे, वैभव नाईक, सूरज चव्हाण यांच्या नावाची चर्चा आहे..

विधान परिषदेच्या मुद्द्यावरून भाजपनं उद्धव ठाकरेंवर टीका केलीय, विधान परिषदेत उद्धव ठाकरेंनी जनतेच्या हिताचे कोणते प्रश्न मांडलेत असा सवाल नवनाथ बन यांनी केलाय.. तसंच विधान परिषदेवर काँग्रेस दावा ठोकणार असल्याचंही यावेळी बन यांनी म्हटलं आहे. 

विधान परिषदेच्या 9 जागांसाठी १२ मे रोजी मतदान होणार आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याची तारीख 23 ते 30 एप्रिल आहे. अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख 4 मे असून, मतदान आणि मतमोजणी 12 मे रोजी होणार आहे. मतदानाची वेळ सकाळी 9 ते दुपारी 4 पर्यंत आहे. 13 मेपर्यंत सर्व निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण आहे. 

विधान परिषदेच्या 9 आमदारांचा कार्यकाळ मे मध्ये संपणार आहे. 

उद्धव ठाकरे, शिवसेना UBT 

नीलम गो-हे,  शिवसेना 

अमोल मिटकरी, राष्ट्रवादी 

शशिकांत शिंदे, राष्ट्रवादी SP 

दादाराव केचे, भाजप

रणजितसिंह मोहिते, भाजप

संजय केणेकर, भाजप

संदीप जोशी, भाजप

राजेश राठोड, काँग्रेस

विधान परिषदेसाठी पुढच्या महिन्यात निवडणूक होणार आहे, एकच उमेदवार निवडून येईल एवढच बहुमत मविआकडे आहे, त्यामुळे मविआत कोणाला विधान परिषदेसाठी संधी मिळणार, पुन्हा उद्धव ठाकरे विधान परिषदेवर जाणार की इतर कोणाला संधी मिळणार? याकडे आता लक्ष लागलं आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

